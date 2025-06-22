Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Рязанском кремле
Погрузитесь в атмосферу Рязани: музей, шоколадный мастер-класс, прогулка по деревне и экотермы. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
19 июл в 10:30
10 500 ₽ за человека
Билеты
Знаменитости театра и кино в Рязани
Погрузитесь в историю театра и кино Рязани, изучая биографии знаменитостей и личные вещи актёров. Узнайте больше на экскурсии в музейной галерее
Начало: На Соборной площади
Расписание: в понедельник в 11:00 и 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00, 17:00 и 18:00
19 июл в 11:00
20 июл в 11:00
900 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
Начало: На улице Соборной
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда22 июня 2025Благодаря гиду Алексею Рязань открылась нам, действительно, с неожиданной стороны. Увидели не только историческую часть города, но и современную красивую
- ЕЕкатерина14 июня 2025Экскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подход Хочется выразить огромную благодарность гиду Алексею за незабываемый день, проведенный на экскурсии по
- ЛЛилия12 мая 2025Прикольная экскурсия. Необычно в сравнении с общепринятыми музеями)
- ИИрина9 января 2025Путешествовали с дочерью. 1 января заселились в гостиницу Бриз. 2 января Алексей забрал нас у гостиницы и целый день мы
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Искусство и музеи»
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