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Искусство и музеи – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Рязани, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Неожиданная Рязань
На машине
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Рязанском кремле
Погрузитесь в атмосферу Рязани: музей, шоколадный мастер-класс, прогулка по деревне и экотермы. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
19 июл в 10:30
10 500 ₽ за человека
Знаменитости театра и кино в рязанской музейной галерее (билеты включены)
1 час
1 отзыв
Билеты
Знаменитости театра и кино в Рязани
Погрузитесь в историю театра и кино Рязани, изучая биографии знаменитостей и личные вещи актёров. Узнайте больше на экскурсии в музейной галерее
Начало: На Соборной площади
Расписание: в понедельник в 11:00 и 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00, 17:00 и 18:00
19 июл в 11:00
20 июл в 11:00
900 ₽ за билет
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
Начало: На улице Соборной
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
4800 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    22 июня 2025
    Неожиданная Рязань
    Благодаря гиду Алексею Рязань открылась нам, действительно, с неожиданной стороны. Увидели не только историческую часть города, но и современную красивую
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    Рязань. Успели побывать в Кремле, в Рыбацкой деревне, в Некотором царстве и, конечно, в рязанских термах ☺️. Узнали и увидели много интересного, попробовали себя в роли шоколатье, нагулялись в красивейших местах, надышались чистым воздухом еще и попарились)) - всё успели за один день. Отдохнули прекрасно 👍 Отличный формат экскурсии!

  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Неожиданная Рязань
    Экскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подход Хочется выразить огромную благодарность гиду Алексею за незабываемый день, проведенный на экскурсии по
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    удивительной Рязани! Это была не просто прогулка по городу — это было настоящее погружение в историю и атмосферу региона, наполненное эмоциями и открытиями. ✅ Что особенно понравилось: — Уникальная подача материала: Алексей сумел интересно рассказать даже самые известные факты таким образом, что каждый слушатель почувствовал себя настоящим исследователем. — Профессионализм: несмотря на сложную погоду и разношерстность группы (включая ребенка, активно интересующегося буквально каждым углом), экскурсовод показал высокий уровень мастерства, удерживая внимание всех участников и грамотно реагируя на любой вопрос. — Увлекательность маршрута: путешествие по историческому центру позволило увидеть город глазами местных жителей, почувствовать дух старинных улиц и насладиться красивыми видами; мастер-классы- прикоснуться к искусству… 🌟 Итоги: экскурсия оставила исключительно положительные эмоции и желание вернуться сюда снова! Рекомендую всем, кто хочет провести время увлекательно и познавательно! 🎯 --- Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐ Подходит для: семей с детьми, любителей истории и культуры, путешественников любого возраста.

    Экскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подходЭкскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подходЭкскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подходЭкскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подходЭкскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подходЭкскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подходЭкскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подходЭкскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подходЭкскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подходЭкскурсия «Неожиданная Рязань»: яркие впечатления и профессиональный подход
  • Л
    Лилия
    12 мая 2025
    Знаменитости театра и кино в рязанской музейной галерее (билеты включены)
    Прикольная экскурсия. Необычно в сравнении с общепринятыми музеями)
  • И
    Ирина
    9 января 2025
    Неожиданная Рязань
    Путешествовали с дочерью. 1 января заселились в гостиницу Бриз. 2 января Алексей забрал нас у гостиницы и целый день мы
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    ездили, ходили по Рязани и окрестностям. Вечером посетили Термы. Плавать в открытом теплом бассейне под звёздами - одно удовольствие. После Терм Алексей доставил нас в гостиницу. На следующий день мы с дочерью отправились на экскурсию в Коломну. Вообще, опыт такого путешествия оказался удачным Алексею - спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Искусство и музеи»

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  4. Успенский Собор
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Кремль
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Набережная
  10. Солотча
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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