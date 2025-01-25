Найдено 3 экскурсии в категории « Театральные » в Рязани, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Мини-группа до 10 чел. Театрализованная экскурсия «ПРОМЕНАД С АЛИСОЙ» Начало: Рязань. пл. Театральная, д. 7а «Начинается маршрут на Театральной площади, завершится у главпочтамта» 1300 ₽ за человека 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Рязань театральная Погрузиться в сценическое пространство города и зайти в галерею «Рязанское наследие театра-кино» Начало: На Театральной площади «Театральная площадь, построенная по проекту известного иллюзиониста Кио» 3000 ₽ за всё до 10 чел. 1 час Билеты Знаменитости театра и кино в рязанской музейной галерее (билеты включены) Узнать о звёздах советского и современного кино, телевидения и театра Начало: На Соборной площади «Вы выясните, кто из знаменитых актёров, режиссёров и телеведущих родился в Рязани, а кто служил здесь в театре» Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00 700 ₽ за билет Другие экскурсии Рязани

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