1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Театрализованная экскурсия «ПРОМЕНАД С АЛИСОЙ»
Начало: Рязань. пл. Театральная, д. 7а
«Начинается маршрут на Театральной площади, завершится у главпочтамта»
25 янв в 16:30
27 янв в 19:30
1300₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань театральная
Погрузиться в сценическое пространство города и зайти в галерею «Рязанское наследие театра-кино»
Начало: На Театральной площади
«Театральная площадь, построенная по проекту известного иллюзиониста Кио»
25 янв в 16:00
2 фев в 16:00
3000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Билеты
Знаменитости театра и кино в рязанской музейной галерее (билеты включены)
Узнать о звёздах советского и современного кино, телевидения и театра
Начало: На Соборной площади
«Вы выясните, кто из знаменитых актёров, режиссёров и телеведущих родился в Рязани, а кто служил здесь в театре»
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
25 янв в 10:00
26 янв в 10:00
700₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Театральные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Рязани в январе 2025
Сейчас в Рязани в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 3000.
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2025 год по теме «Театральные», цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март