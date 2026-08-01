Приготовьтесь отведать фирменный чай с грибами, побывать на фабрике Коломенской пастилы в Коломне, попробовать изготовить собственный аромат и нарисовать картину пряностями! Вас ждут прогулки по главным достопримечательностям старинных городов, красивые кремли и храмы, интересные факты, а несколько увлекательных мастер-классов подарят праздничное новогоднее настроение.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия. Рязанский Кремль. Гастрономическое чаепитие. Мастер-класс в салоне «Аромат времени». Новогодний банкет
До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.
08:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ» стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:15 Отправление на автобусе в г. Рязань.
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского Кремля.
Рязань встречает нас своим неповторимым шармом!
Пройдём по Малому центру, вдохновляясь архитектурой площадей Соборной, Сенной и Ленина.
В программе:
- легенды и памятники: Летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, где стоит могучий памятник Евпатию Коловрату;
- поэзия и наука: Театральная площадь с Театром драмы, Николо- Ямским храмом и памятником великому земляку – Сергею Есенину;
- визитная карточка города: обязательно сделаем фото со скульптурой «В Рязани грибы с глазами» – символом местного колорита и юмора;
- древность: заглянем к изящной Церкви Спаса на Яру (XVII век) – самой старой действующей церкви города.
Сердце города — Рязанский Кремль.
Самостоятельная прогулка по территории древней крепости. Панорама с набережной реки Трубеж завораживает! Взору предстают величественный Успенский собор и стройная соборная колокольня высотой 83 метра.
Обед в кафе.
Гастрономическое чаепитие «по-рязански».
Немного местного колорита и вкусных традиций города Рязань: фирменный чай с грибами, пряностями и специями, а также калинник – старинный рязанский пирог с калиной, которому более 300 лет.
Калинник по праву считается гастрономическим символом Рязанского края.
Посещение исторического салона «Аромат времени» с мастер-классом по созданию освежающего одеколона.
Уникальная программа!
Узнаете, как в конце XIX века в Рязани начинал свою империю будущий голливудский магнат Макс Фактор.
Нас ждёт:
- погружение в мир красоты начала XX века: будуары, аптеки, парикмахерские;
- мастер-класс по созданию собственного одеколона по старинному рецепту! Специалист воссоздаст основу прямо на ваших глазах, а вы добавите свои цветочные аккорды;
- подарок: Флакончик авторского одеколона заберёте с собой как ароматное воспоминание о поездке.
Размещение в гостинице «Амакс Конгресс-отель 4*», г. Рязань.
Подготовка к празднованию Нового года.
Новогодний банкет.
Встречаем Новый год ярко, вкусно и весело!
Праздничный ужин, музыка, танцы и отличное настроение гарантированы.
Пусть этот праздник запомнится надолго!
Актуальная программа Новогоднего банкета будет опубликована позднее.
Музейная фабрика специй в с. Поляны. Комплекс «В некотором царстве». Коломенский кремль. Мастер-класс на фабрике пастилы
Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в с. Поляны.
Посещение Музейной фабрики «Настоящие специи» – погружение в мир приправ и пряностей:
- Музей грибов и трав: узнаем, как сушили травы на Руси и кто привёз первые заморские пряности;
- производство: своими глазами увидим цикл создания купажированного Иван-чая с грибами;
- творчество: мастер-класс по рисованию картин… пряностями! Да-да, это невероятно красиво и вкусно пахнет;
- дегустация: чаепитие с фирменным Иван-чаем и посещение лавки с уникальными сувенирами.
Посещение комплекса «В некотором царстве» — сказочного уголка Рязанского края.
Резные терема, сказочные замки, башни, арт-объекты и заповедный сосновый лес создают атмосферу настоящего Тридевятого царства.
Одно из самых ярких и фотогеничных мест путешествия, где получаются по-настоящему сказочные новогодние фотографии.
Свободное время для прогулки, отдыха, знакомства с мини-зоопарком и поиска самых красивых ракурсов.
Переезд в г. Коломну.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Коломне.
Коломна удивляет!
Сохранившийся Кремль, древние храмы и невероятная творческая энергия жителей превратили этот город в жемчужину Подмосковья.
Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля.
Памятник XIV–XIX веков, опоясанный крепостными стенами.
Что увидим:
- Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая башни;
- Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, построенный по указу Дмитрия Донского, и мощная шатровая колокольня XVII века;
- Воскресенская церковь, где венчались Дмитрий Донской и Евдокия Суздальская;
- Церковь Николы Гостиного (1501 г.) — один из первых кирпичных храмов Руси.
Новый год в Пастиле!
Праздничная театрализованная экскурсия по Музейной фабрике Коломенской пастилы с мастер-классом и чаепитием с пастилой.
В гостиной у новогодней ёлки, украшенной на старинный манер сладостями, орехами и мандаринами, встретит работник фабрики, а если повезёт, то и сам хозяин и отец-основатель Карп Фомич Чуприков.
Он расскажет о Коломенской пастиле и о конфектно-пастильном заведении, поздравит с праздником и пригласит посмотреть в проходочку как выделывается легендарное лакомство – Коломенская пастила.
Во время экскурсии:
- увидите открытое пастильное производство начала прошлого века;
- познакомитесь с принципом работы старинных кондитерских механизмов;
- посмотрите плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в.;
- мастер-класс по изготовлению сладких рождественских звёзд из смоквы, узнаете как их карамелизовать, покрывать сахарной эмалью и собирать в гирлянды;
- чаепитие в Малиновой гостиной с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы – нерушимый обычай дома Чуприковых.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Рязани.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение
|39 990
|4 500
Скидка на дополнительное место – 1 400 руб. (3 человека в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»
«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в Рязани и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар.
Номерной фонд представлен 224 номерами с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной.
В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната со средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда.
Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда, праздничный ужин, чаепитие
- Экскурсионное обслуживание согласно программе
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Присоединение детских групп к туру - под запрос.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Есть услуга «Выбор места», менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу по программе. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.