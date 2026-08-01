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Новогодние приключения в Рязани и Коломне

Встречаем Новый год в полной волшебства зимней Рязани.

Приготовьтесь отведать фирменный чай с грибами, побывать на фабрике Коломенской пастилы в Коломне, попробовать изготовить собственный аромат и нарисовать картину пряностями! Вас ждут прогулки по главным достопримечательностям старинных городов, красивые кремли и храмы, интересные факты, а несколько увлекательных мастер-классов подарят праздничное новогоднее настроение.
Новогодние приключения в Рязани и КоломнеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние приключения в Рязани и КоломнеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние приключения в Рязани и КоломнеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия. Рязанский Кремль. Гастрономическое чаепитие. Мастер-класс в салоне «Аромат времени». Новогодний банкет

До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.

08:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ» стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:15 Отправление на автобусе в г. Рязань.

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского Кремля.

Рязань встречает нас своим неповторимым шармом!

Пройдём по Малому центру, вдохновляясь архитектурой площадей Соборной, Сенной и Ленина.

В программе:

  • легенды и памятники: Летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, где стоит могучий памятник Евпатию Коловрату;
  • поэзия и наука: Театральная площадь с Театром драмы, Николо- Ямским храмом и памятником великому земляку – Сергею Есенину;
  • визитная карточка города: обязательно сделаем фото со скульптурой «В Рязани грибы с глазами» – символом местного колорита и юмора;
  • древность: заглянем к изящной Церкви Спаса на Яру (XVII век) – самой старой действующей церкви города.

Сердце города — Рязанский Кремль.

Самостоятельная прогулка по территории древней крепости. Панорама с набережной реки Трубеж завораживает! Взору предстают величественный Успенский собор и стройная соборная колокольня высотой 83 метра.

Обед в кафе.

Гастрономическое чаепитие «по-рязански».

Немного местного колорита и вкусных традиций города Рязань: фирменный чай с грибами, пряностями и специями, а также калинник – старинный рязанский пирог с калиной, которому более 300 лет.

Калинник по праву считается гастрономическим символом Рязанского края.

Посещение исторического салона «Аромат времени» с мастер-классом по созданию освежающего одеколона.

Уникальная программа!

Узнаете, как в конце XIX века в Рязани начинал свою империю будущий голливудский магнат Макс Фактор.

Нас ждёт:

  • погружение в мир красоты начала XX века: будуары, аптеки, парикмахерские;
  • мастер-класс по созданию собственного одеколона по старинному рецепту! Специалист воссоздаст основу прямо на ваших глазах, а вы добавите свои цветочные аккорды;
  • подарок: Флакончик авторского одеколона заберёте с собой как ароматное воспоминание о поездке.

Размещение в гостинице «Амакс Конгресс-отель 4*», г. Рязань.

Подготовка к празднованию Нового года.

Новогодний банкет.

Встречаем Новый год ярко, вкусно и весело!

Праздничный ужин, музыка, танцы и отличное настроение гарантированы.

Пусть этот праздник запомнится надолго!

Актуальная программа Новогоднего банкета будет опубликована позднее.

Обзорная экскурсия. Рязанский Кремль. Гастрономическое чаепитие. Мастер-класс в салоне «Аромат времени». Новогодний банкетОбзорная экскурсия. Рязанский Кремль. Гастрономическое чаепитие. Мастер-класс в салоне «Аромат времени». Новогодний банкетОбзорная экскурсия. Рязанский Кремль. Гастрономическое чаепитие. Мастер-класс в салоне «Аромат времени». Новогодний банкетОбзорная экскурсия. Рязанский Кремль. Гастрономическое чаепитие. Мастер-класс в салоне «Аромат времени». Новогодний банкетОбзорная экскурсия. Рязанский Кремль. Гастрономическое чаепитие. Мастер-класс в салоне «Аромат времени». Новогодний банкет
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Музейная фабрика специй в с. Поляны. Комплекс «В некотором царстве». Коломенский кремль. Мастер-класс на фабрике пастилы

Завтрак в ресторане отеля.

Переезд в с. Поляны.

Посещение Музейной фабрики «Настоящие специи» – погружение в мир приправ и пряностей:

  • Музей грибов и трав: узнаем, как сушили травы на Руси и кто привёз первые заморские пряности;
  • производство: своими глазами увидим цикл создания купажированного Иван-чая с грибами;
  • творчество: мастер-класс по рисованию картин… пряностями! Да-да, это невероятно красиво и вкусно пахнет;
  • дегустация: чаепитие с фирменным Иван-чаем и посещение лавки с уникальными сувенирами.

Посещение комплекса «В некотором царстве» — сказочного уголка Рязанского края.

Резные терема, сказочные замки, башни, арт-объекты и заповедный сосновый лес создают атмосферу настоящего Тридевятого царства.

Одно из самых ярких и фотогеничных мест путешествия, где получаются по-настоящему сказочные новогодние фотографии.

Свободное время для прогулки, отдыха, знакомства с мини-зоопарком и поиска самых красивых ракурсов.

Переезд в г. Коломну.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Коломне.

Коломна удивляет!

Сохранившийся Кремль, древние храмы и невероятная творческая энергия жителей превратили этот город в жемчужину Подмосковья.

Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля.

Памятник XIV–XIX веков, опоясанный крепостными стенами.

Что увидим:

  • Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая башни;
  • Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, построенный по указу Дмитрия Донского, и мощная шатровая колокольня XVII века;
  • Воскресенская церковь, где венчались Дмитрий Донской и Евдокия Суздальская;
  • Церковь Николы Гостиного (1501 г.) — один из первых кирпичных храмов Руси.

Новый год в Пастиле!

Праздничная театрализованная экскурсия по Музейной фабрике Коломенской пастилы с мастер-классом и чаепитием с пастилой.

В гостиной у новогодней ёлки, украшенной на старинный манер сладостями, орехами и мандаринами, встретит работник фабрики, а если повезёт, то и сам хозяин и отец-основатель Карп Фомич Чуприков.

Он расскажет о Коломенской пастиле и о конфектно-пастильном заведении, поздравит с праздником и пригласит посмотреть в проходочку как выделывается легендарное лакомство – Коломенская пастила.

Во время экскурсии:

  • увидите открытое пастильное производство начала прошлого века;
  • познакомитесь с принципом работы старинных кондитерских механизмов;
  • посмотрите плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в.;
  • мастер-класс по изготовлению сладких рождественских звёзд из смоквы, узнаете как их карамелизовать, покрывать сахарной эмалью и собирать в гирлянды;
  • чаепитие в Малиновой гостиной с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы – нерушимый обычай дома Чуприковых.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Музейная фабрика специй в с. Поляны. Комплекс «В некотором царстве». Коломенский кремль. Мастер-класс на фабрике пастилыМузейная фабрика специй в с. Поляны. Комплекс «В некотором царстве». Коломенский кремль. Мастер-класс на фабрике пастилыМузейная фабрика специй в с. Поляны. Комплекс «В некотором царстве». Коломенский кремль. Мастер-класс на фабрике пастилыМузейная фабрика специй в с. Поляны. Комплекс «В некотором царстве». Коломенский кремль. Мастер-класс на фабрике пастилы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Рязани.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное размещение
39 9904 500

Скидка на дополнительное место – 1 400 руб. (3 человека в номере).

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»

1 ночь

«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в Рязани и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар.

Номерной фонд представлен 224 номерами с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной.

В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната со средствами личной гигиены, халатами и тапочками.

В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.

На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда.

Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.

Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»Гостиница «АМАКС Конгресс-отель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда, праздничный ужин, чаепитие
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Присоединение детских групп к туру - под запрос.
  2. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
  4. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  5. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Есть услуга «Выбор места», менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  7. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу по программе. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Рязани

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