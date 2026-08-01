2 день

Музейная фабрика специй в с. Поляны. Комплекс «В некотором царстве». Коломенский кремль. Мастер-класс на фабрике пастилы

Завтрак в ресторане отеля.

Переезд в с. Поляны.

Посещение Музейной фабрики «Настоящие специи» – погружение в мир приправ и пряностей:

Музей грибов и трав: узнаем, как сушили травы на Руси и кто привёз первые заморские пряности;

производство: своими глазами увидим цикл создания купажированного Иван-чая с грибами;

творчество: мастер-класс по рисованию картин… пряностями! Да-да, это невероятно красиво и вкусно пахнет;

дегустация: чаепитие с фирменным Иван-чаем и посещение лавки с уникальными сувенирами.

Посещение комплекса «В некотором царстве» — сказочного уголка Рязанского края.

Резные терема, сказочные замки, башни, арт-объекты и заповедный сосновый лес создают атмосферу настоящего Тридевятого царства.

Одно из самых ярких и фотогеничных мест путешествия, где получаются по-настоящему сказочные новогодние фотографии.

Свободное время для прогулки, отдыха, знакомства с мини-зоопарком и поиска самых красивых ракурсов.

Переезд в г. Коломну.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Коломне.

Коломна удивляет!

Сохранившийся Кремль, древние храмы и невероятная творческая энергия жителей превратили этот город в жемчужину Подмосковья.

Пешеходная экскурсия по территории Коломенского кремля.

Памятник XIV–XIX веков, опоясанный крепостными стенами.

Что увидим:

Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая башни;

Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, построенный по указу Дмитрия Донского, и мощная шатровая колокольня XVII века;

Воскресенская церковь, где венчались Дмитрий Донской и Евдокия Суздальская;

Церковь Николы Гостиного (1501 г.) — один из первых кирпичных храмов Руси.

Новый год в Пастиле!

Праздничная театрализованная экскурсия по Музейной фабрике Коломенской пастилы с мастер-классом и чаепитием с пастилой.

В гостиной у новогодней ёлки, украшенной на старинный манер сладостями, орехами и мандаринами, встретит работник фабрики, а если повезёт, то и сам хозяин и отец-основатель Карп Фомич Чуприков.

Он расскажет о Коломенской пастиле и о конфектно-пастильном заведении, поздравит с праздником и пригласит посмотреть в проходочку как выделывается легендарное лакомство – Коломенская пастила.

Во время экскурсии:

увидите открытое пастильное производство начала прошлого века;

познакомитесь с принципом работы старинных кондитерских механизмов;

посмотрите плодохранилище и кладовые в глубоких подвалах XVIII в.;

мастер-класс по изготовлению сладких рождественских звёзд из смоквы, узнаете как их карамелизовать, покрывать сахарной эмалью и собирать в гирлянды;

чаепитие в Малиновой гостиной с дегустацией разных вкусов коломенской пастилы – нерушимый обычай дома Чуприковых.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160