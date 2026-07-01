В туре собрали самые интересные и необычные локации Рязани и окрестностей.Мы посетим древнерусский город Старая Рязань, пройдём по городищу и осмотрим руины, в которые превратилось поселение после нашествия хана Батыя.

Заглянем в Музей К. Э. Циолковского, увидим корабль «Союз 22» и настоящую космическую еду. Понаблюдаем за зубрами и журавлями в питомниках, а завершим путешествие визитом в Музей сельского быта в Орехово. Здесь не только осмотрим уникальные предметы, но и познакомимся с устроителем музея за чашкой чая с чабрецом и просмотром старинных фотографий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 35 000 ₽ за тур

Описание экскурсии

Организационные детали

В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована. Программы 1-го и 2-го дня могут меняться внутри общей программы.

Если вам интересна дополнительная прогулка на лошади, сообщите об этом гиду при бронировании.