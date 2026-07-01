Рязанские выходные своей компанией: журавли и зубры в Окском заповеднике и 2 музея
Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке
В туре собрали самые интересные и необычные локации Рязани и окрестностей.
Мы посетим древнерусский город Старая Рязань, пройдём по городищу и осмотрим руины, в которые превратилось поселение после нашествия хана Батыя. читать дальшеуменьшить
Заглянем в Музей К. Э. Циолковского, увидим корабль «Союз 22» и настоящую космическую еду.
Понаблюдаем за зубрами и журавлями в питомниках, а завершим путешествие визитом в Музей сельского быта в Орехово.
Здесь не только осмотрим уникальные предметы, но и познакомимся с устроителем музея за чашкой чая с чабрецом и просмотром старинных фотографий.
Описание экскурсии
Организационные детали
В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована. Программы 1-го и 2-го дня могут меняться внутри общей программы.
Если вам интересна дополнительная прогулка на лошади, сообщите об этом гиду при бронировании.
Питание. В стоимость входит завтрак во 2-й день и чай с чабрецом. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Не входит в стоимость. Вы можете приехать на своём транспорте или арендовать легковое авто.
Возраст участников. От 7-8 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные прогулки, физподготовка не понадобится.
Гид может провести тур в удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Старая Рязань, Музей К.Э. Циолковского
Встретимся в Рязани, на Соборной площади, и поедем в Окский заповедник. Если получится, посетим древнерусский город Старая Рязань: пройдёмся по городищу, увидим остатки храмов, осмотрим места раскопок. Второй вариант — посетим Музей К. Э. Циолковского и усадьбу знаменитого учёного. Здесь рассмотрим корабль «Союз 22» и узнаем, как выглядит настоящая космическая еда.
По желанию, вы можете прогуляться в окрестностях или прокатиться на лошади (сообщите об этом при бронировании). Вечером можем попариться в бане.
2 день
Журавлиный и зубровый питомники и Музей сельского быта
Утром отправимся в журавлиный и зубровый питомники. Будем любоваться красивыми птицами и понаблюдаем за зубрами в естественной среде обитания. Журавлей сможем увидеть только в хорошую погоду, если с ней нам не повезёт, посетим Музей природы Окского заповедника. Осмотрим руины стекольного завода 19 века и эстакаду на реке Праве и прогуляемся по живописной экотропе.
Заглянем в Музей сельского быта в Орехово. Вы узнаете, как жили местные столетия назад, а ещё выпьете чай с чабрецом вместе с устроителем музея, рассмотрите старинные фотографии и погрузитесь в историю. Желающие смогут своими руками приготовить десерт на мастер-классе.
К вечеру вернёмся в Рязань.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
Завтрак и чай с чабрецом
Экскурсии по программе
Сопровождение гида
Проезд на территорию заповедника
Что не входит в цену
Проживание
Питание
Если вы не на своём транспорте, за дополнительную плату можно арендовать легковой автомобиль (до 3-х человек) - 3500 ₽
Прогулка на лошадях (по желанию)
Посещение бани
Мастер-класс по приготовлению десерта
Стоимость тура при группе из 2-х человек - 24 500 ₽
Стоимость тура при группе из 3-х человек - 27 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обсуждается индивидуально
Завершение: Рязань, вечер, точное время и место обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 684 туристов
Привет, мы команда историков, писателей и режиссёров! В наших авторских экскурсиях мы собрали для вас интересную и важную информацию, разработали маршруты, полные сюрпризов и нешаблонных мест. Приглашаем вас в исследовательское путешествие, где вы будете и участниками, и зрителями. Мы вместе будем углубляться, наслаждаться, размышлять о связи времён, разгадывать коды, заряжаться энергией, впитывать новые картинки, краски, запахи и звуки. До встречи:)
Тур входит в следующие категории Рязани
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