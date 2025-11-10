Рыбинск был мукомольной столицей Российской империи. За сто лет он превратился из уездного города в один из главных промышленных центров Верхней Волги. Основой его жизни стали мельницы. В музее вы узнаете, как мельничное дело повлияло на горожан, Рыбинск и страну в целом.
Все описываемые события увязаны в единое полотно, которое раскрывает историю города с необычных ракурсов.
Описание экскурсии
- Вы увидите воссозданную по чертежам домашнюю мельницу на каменных жерновах
- Осмотрите действующие механическую веялку и механическое сито с ручным приводом, собранные по схемам из патентов первой половины 19 века
- Приведёте в движение все механизмы и сами намолите муку
- Также взглянете на множество старинных предметов быта, связанных с изготовлением муки
Я расскажу:
- как Рыбинск стал промышленным центром Российской империи
- сколько и какие мельницы были в Рыбинске
- как был устроен быт простых рабочих на мельницах в разные времена
- какую школу нужно было закончить, чтобы таким рабочим стать
- и многое другое
Организационные детали
Билет в музей входит в стоимость экскурсии.
в среду и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Пенсионеры
|700 ₽
|Школьники
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рыбинске
Приветствую гостей славного города Рыбинска! Я гид по призванию души, создатель и идейный вдохновитель рыбинского музея мельничного дела. Провожу экскурсии, на которых рассказываю о Рыбинске как о промышленном центре и мукомольной столице на Верхней Волге. Погружаю гостей в контекст, окружающий Российскую империю на её закате.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
10 ноя 2025
Приятная атмосфера, хороший,знающий экскурсовод. Все очень понравилось. Многое узнали интересного о мельничном деле.
