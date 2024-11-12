1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Увидеть главные места города и прикоснуться к его богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На Красной площади
Завтра в 18:00
30 ноя в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Погрузитесь в атмосферу золотого века Рыбинска, узнав о бурлаках и купцах. Прогулка по историческим улицам с удивительными историями и архитектурой
Начало: На Лоцманском бульваре
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина12 ноября 2024Благодарю за интересное знакомство с городом.
- ООксана4 ноября 2024Очень классная экскурсия. Ольга замечательный рассказчик, обаятельная знающая историю своего города. Невольно влюбляешься в город. Огромное спасибо
- ААлексей6 октября 2024Отличная экскурсия. Ольга гид,всё очень интересно рассказала. экскурсия была не утомительно,пролетела не заметно. рекомендуем👍
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «История и архитектура»
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