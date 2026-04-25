Столица бурлаков, сердце хлебной торговли, музей живой старинной вывески — как только ни называют Рыбинск. Вы проедете по его самобытному историческому центру, останавливаясь в самых интересных местах. А я расскажу, как развивался город, чем он знаменит и в чем особенности его архитектуры.
Описание экскурсии
Рыбинск от и до
Вы увидите «визитные карточки» Старого города: Спасо-Преображенский собор и Пожарную каланчу. Побываете на Казанском конце, где оцените пятиэтажную паровую мельницу и древнейшее здание в городе. Кроме того, мы прокатимся по локациям «12 стульев» Гайдая.
Половина маршрута пройдёт по набережным Волги и Черёмухи, где нет автомобильного движения.
Городские секреты
Во время прогулки мы будем делать остановки, чтобы погрузиться в историю Рыбинска и узнать, как городу возвращали дореволюционный облик: увидим стилизованные фонари, адресные таблички, мощение и вывески под старину, а также выясним, почему здесь установлен памятник братьям Нобель.
Организационные детали
- Мы проедем примерно 4 км. По запросу можно увеличить маршрут и время экскурсии. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Аренда велосипедов оплачивается отдельно в пункте велопроката: 250 ₽ в час или 600 ₽ за день
- Можем обсудить расширение группы, но самый комфортный размер — до 5 человек. Чем больше вам будет, тем сложнее передвигаться по городу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Крестовая, 70
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4001 туриста
Родился и вырос в Рыбинске. После 8 лет учёбы вернулся в родной город и увидел, как возрождают исторический центр. Вывески, мощение, фасады, фонари - всё это преображалось на моих глазах. В
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Впервые были в Рыбинске и для комфортного изучения города взяли с собой велосипеды. И тут увидели на трипстере вариант велоэкскурсии. Езда на велосипеде сопровождалась неспешной и интересной беседой. Сразу видно человека, влюбленного и знающего свой город. В конце экскурсии нам также рассказали о местном литературном клубе, мы сходили на авторские литературные чтения.
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Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по давно знакомому, но сильно изменившемуся городу) Узнавала то, о чём и не подозревала раньше.
Знание материала и чувство юмора, безусловно, главные достоинства этого экскурсовода)
Правильно выбранные темп езды и продуманные точки для остановок сделали экскурсию приятной велопрогулкой без экстрима 😜)
Рекомендую, особенно тем, кто приедет в Рыбинск впервые)
Знание материала и чувство юмора, безусловно, главные достоинства этого экскурсовода)
Правильно выбранные темп езды и продуманные точки для остановок сделали экскурсию приятной велопрогулкой без экстрима 😜)
Рекомендую, особенно тем, кто приедет в Рыбинск впервые)
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Т
Когда встречаешь людей, которым не безразличен их город, кто хочет развивать малую родину, изучает историю родного края и гордится своим городом - это, как бальзам для души для тех, кто любит Россию, и готов узнавать ее по малым городам.
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Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой формат, мне показалось, будет интересным. Экскурсия очень понравилась, Александр отличный рассказчик. Увидели основные достопримечательности
+2
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Посетили Рыбинск 24-25 августа и были на обзорной экскурсии на велосипедах с гидом Александром! Хотела от души поблагодарить за столь увлекательную и познавательную интерактивную вело - экскурсию по Рыбинску! Экскурсия
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К
Александру, большое спасибо!!!
Нам очень понравилась экскурсия!!!
Это интересно и необычно!!!
Погода хоть и оказалась дождливой, впечатление от этого нисколько не испортилось😉👍
Нам очень понравилась экскурсия!!!
Это интересно и необычно!!!
Погода хоть и оказалась дождливой, впечатление от этого нисколько не испортилось😉👍
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