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По старинному Рыбинску на велосипеде

Прокатиться по уютным улицам и увидеть все важные достопримечательности на обзорной экскурсии
Столица бурлаков, сердце хлебной торговли, музей живой старинной вывески — как только ни называют Рыбинск. Вы проедете по его самобытному историческому центру, останавливаясь в самых интересных местах. А я расскажу, как развивался город, чем он знаменит и в чем особенности его архитектуры.
4.9
51 отзыв
По старинному Рыбинску на велосипеде
По старинному Рыбинску на велосипеде
По старинному Рыбинску на велосипеде

Описание экскурсии

Рыбинск от и до

Вы увидите «визитные карточки» Старого города: Спасо-Преображенский собор и Пожарную каланчу. Побываете на Казанском конце, где оцените пятиэтажную паровую мельницу и древнейшее здание в городе. Кроме того, мы прокатимся по локациям «12 стульев» Гайдая.

Половина маршрута пройдёт по набережным Волги и Черёмухи, где нет автомобильного движения.

Городские секреты

Во время прогулки мы будем делать остановки, чтобы погрузиться в историю Рыбинска и узнать, как городу возвращали дореволюционный облик: увидим стилизованные фонари, адресные таблички, мощение и вывески под старину, а также выясним, почему здесь установлен памятник братьям Нобель.

Организационные детали

  • Мы проедем примерно 4 км. По запросу можно увеличить маршрут и время экскурсии. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • Аренда велосипедов оплачивается отдельно в пункте велопроката: 250 ₽ в час или 600 ₽ за день
  • Можем обсудить расширение группы, но самый комфортный размер — до 5 человек. Чем больше вам будет, тем сложнее передвигаться по городу

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Крестовая, 70
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4001 туриста
Родился и вырос в Рыбинске. После 8 лет учёбы вернулся в родной город и увидел, как возрождают исторический центр. Вывески, мощение, фасады, фонари - всё это преображалось на моих глазах. В
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особняке 19 века создали с друзьями Литературный музей, которым я руковожу, и литературный ресторан. Сам занимаюсь исторической реконструкцией — танцую на балах 19 века в костюмах той эпохи. Состою в координационном совете по туризму при главе Рыбинска, играю в местном театре, тренирую футбольную команду. Веду блог о выдающихся жителях, архитектуре и благоустройстве города. Написал и издал литературный путеводитель по Рыбинску, создал художественное меню для ресторана «Столбы». Разработал для РГБ им. Ленина образовательный курс «Креативный туризм». Прошёл государственную аттестацию гидов. С радостью покажу вам Рыбинск!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
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1
1
Айше
Впервые были в Рыбинске и для комфортного изучения города взяли с собой велосипеды. И тут увидели на трипстере вариант велоэкскурсии. Езда на велосипеде сопровождалась неспешной и интересной беседой. Сразу видно человека, влюбленного и знающего свой город. В конце экскурсии нам также рассказали о местном литературном клубе, мы сходили на авторские литературные чтения.
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Татьяна
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по давно знакомому, но сильно изменившемуся городу) Узнавала то, о чём и не подозревала раньше.
Знание материала и чувство юмора, безусловно, главные достоинства этого экскурсовода)
Правильно выбранные темп езды и продуманные точки для остановок сделали экскурсию приятной велопрогулкой без экстрима 😜)
Рекомендую, особенно тем, кто приедет в Рыбинск впервые)
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по давно знакомому, но сильно изменившемуся городу) Узнавала то, о чём и не подозревала раньше.
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по давно знакомому, но сильно изменившемуся городу) Узнавала то, о чём и не подозревала раньше.
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по давно знакомому, но сильно изменившемуся городу) Узнавала то, о чём и не подозревала раньше.
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по давно знакомому, но сильно изменившемуся городу) Узнавала то, о чём и не подозревала раньше.
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по давно знакомому, но сильно изменившемуся городу) Узнавала то, о чём и не подозревала раньше.
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию по давно знакомому, но сильно изменившемуся городу) Узнавала то, о чём и не подозревала раньше.
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Т
Когда встречаешь людей, которым не безразличен их город, кто хочет развивать малую родину, изучает историю родного края и гордится своим городом - это, как бальзам для души для тех, кто любит Россию, и готов узнавать ее по малым городам.
Когда встречаешь людей, которым не безразличен их город, кто хочет развивать малую родину, изучает историю родного
Когда встречаешь людей, которым не безразличен их город, кто хочет развивать малую родину, изучает историю родного
Когда встречаешь людей, которым не безразличен их город, кто хочет развивать малую родину, изучает историю родного
Когда встречаешь людей, которым не безразличен их город, кто хочет развивать малую родину, изучает историю родного
Когда встречаешь людей, которым не безразличен их город, кто хочет развивать малую родину, изучает историю родного
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Ольга
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой формат, мне показалось, будет интересным. Экскурсия очень понравилась, Александр отличный рассказчик. Увидели основные достопримечательности
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и узнали интересные факты о городе. Потом по дороге домой дети вспоминали, что рассказывал Александр, много запомнилось, потому что было подано увлекательно и незанудно. Большое спасибо! Первое положительное впечатление о городе составлено и хочется вернутся вновь.

Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой+2
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой
Были в Рыбинске первый раз и всего несколько часов. Решила взять экскурсию на велосипедах, детям-подросткам такой
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Светлана
Посетили Рыбинск 24-25 августа и были на обзорной экскурсии на велосипедах с гидом Александром! Хотела от души поблагодарить за столь увлекательную и познавательную интерактивную вело - экскурсию по Рыбинску! Экскурсия
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на велосипедах - это правда супер идея! Я влюбилась в этот городок. Жаль, что всего одним днем, но однозначно - продолжение следует!
От души всем даю зелёный свет на такую интерактивную вело прогулку по витальному городку Рыбинск! Два часа пролетели - как один миг!
Организация, подача, воспроизведение, контент- the best! Если Рыбинск, то только с гидом Александром!

Посетили Рыбинск 24-25 августа и были на обзорной экскурсии на велосипедах с гидом Александром! Хотела от
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К
Александру, большое спасибо!!!
Нам очень понравилась экскурсия!!!
Это интересно и необычно!!!
Погода хоть и оказалась дождливой, впечатление от этого нисколько не испортилось😉👍
Александру, большое спасибо!!!
Александру, большое спасибо!!!
Александру, большое спасибо!!!
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