Что вас ожидает

Рыбинск от и до

Вы увидите «визитные карточки» Старого города: Спасо-Преображенский собор и Пожарную каланчу. Побываете за мостом на Казанском конце, где оцените пятиэтажную паровую мельницу и древнейшее здание в городе. А также рассмотрите синагогу и старообрядческий храм. Кроме того, мы прокатимся по всем локациям «12 стульев» Гайдая и увидим, где жили основатели известных на весь мир киностудий.

Городские секреты

Каждые несколько минут мы будем останавливаться, чтобы погрузиться в историю дореволюционного Рыбинска. Вы услышите о покупавших трехэтажные особняки крестьянах, гнувших монеты пальцами бурлаках и меценатах, жертвовавших целые состояния на благо родного города. Рассмотрите стилизованные под старину вывески, отыщете ретро-паровоз и узнаете, почему в городе установили памятник братьям Нобель.

Организационные детали