Столица бурлаков, сердце хлебной торговли, музей живой старинной вывески — как только ни называют Рыбинск. Вы проедете по его самобытному историческому центру, останавливаясь в самых интересных местах. А я расскажу, как развивался город, чем он знаменит и в чем особенности его архитектуры.

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Описание экскурсии

Рыбинск от и до

Вы увидите «визитные карточки» Старого города: Спасо-Преображенский собор и Пожарную каланчу. Побываете на Казанском конце, где оцените пятиэтажную паровую мельницу и древнейшее здание в городе. Кроме того, мы прокатимся по локациям «12 стульев» Гайдая.

Половина маршрута пройдёт по набережным Волги и Черёмухи, где нет автомобильного движения.

Городские секреты

Во время прогулки мы будем делать остановки, чтобы погрузиться в историю Рыбинска и узнать, как городу возвращали дореволюционный облик: увидим стилизованные фонари, адресные таблички, мощение и вывески под старину, а также выясним, почему здесь установлен памятник братьям Нобель.

Организационные детали