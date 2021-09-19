По старинному Рыбинску на велосипеде!

Прокатиться по уютным улицам и увидеть все важные достопримечательности на обзорной экскурсии

5
4 отзыва
Столица хлебной торговли на Волге, город аристократов, живой музей старинной вывески — как только ни называют Рыбинск.

Вы проедете по его самобытному историческому центру, останавливаясь в самых интересных местах.

А я расскажу, как развивался город, чем он знаменит и в чем особенности его архитектуры.
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!
По старинному Рыбинску на велосипеде!

Что вас ожидает

Рыбинск от и до

Вы увидите «визитные карточки» Старого города: Спасо-Преображенский собор и Пожарную каланчу. Побываете за мостом на Казанском конце, где оцените пятиэтажную паровую мельницу и древнейшее здание в городе. А также рассмотрите синагогу и старообрядческий храм. Кроме того, мы прокатимся по всем локациям «12 стульев» Гайдая и увидим, где жили основатели известных на весь мир киностудий.

Городские секреты

Каждые несколько минут мы будем останавливаться, чтобы погрузиться в историю дореволюционного Рыбинска. Вы услышите о покупавших трехэтажные особняки крестьянах, гнувших монеты пальцами бурлаках и меценатах, жертвовавших целые состояния на благо родного города. Рассмотрите стилизованные под старину вывески, отыщете ретро-паровоз и узнаете, почему в городе установили памятник братьям Нобель.

Организационные детали

  • Мы проедем примерно 8 км. По запросу можно увеличить маршрут и время экскурсии. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Аренда велосипедов оплачивается отдельно: 400 р. за 2 часа или 600 р. за день
  • Если вас больше 4-х человек, доплата за каждого участника составит 700 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на перекрестке ул. Луначарского и Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр, я родился и вырос в Рыбинске. Получил высшее экономическое образование, закончил аспирантуру — после восьми лет учебы вернулся в родной город. Интересуюсь темой торгового и купеческого Рыбинска, пишу исторические очерки в местной прессе, веду группу в социальных сетях о выдающихся жителях и архитектуре города. Занимаюсь реконструкцией — танцую на балах XIX века в костюмах той эпохи. Играл в театре, выступал с лекциями, легко нахожу общий язык с детьми. С радостью покажу вам Рыбинск!
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4 настоящих отзыва от туристов

К
19 сен 2021
Александр оказался знающим предмет экскурсоводом. На все возникшие по ходу дела вопросы давал исчерпывающие ответа. Все время чувствовался его интерес к предмету экскурсии будь то здание или кто-то из знаменитых Рыбинцев.
А
31 июля 2021
Экскурсия хороша. Но главное - Рыбинск просто удивил. Впечатления отличные!
Т
25 июля 2021
Экскурсия прошла замечательно! Маршрут построен по всем знаковым местам, выверен по времени, и расстояниям, которые проезжали на велосипеде. Александр внимательный, профессиональный гид, очень интересно рассказал о своем городе. Официальные факты о городе чередовались с местными легендами, что придало особое очарование Рыбинску.
Т
12 июля 2021
Спасибо Александру, за отлично проведенное время.
Он очень хорошо знает свой город и увлекательно рассказывает его историю, а также истории местных жителей, часто очень трогательные. Интересно было сравнить город сегодняшний с историческими фотографиями, которые были у Александра. Мне кажется, что после экскурсии мы взглянули на город другими глазами и полюбили его. Захотели вернуться еще раз.
Были очень рады, что выбрали экскурсию на велосипеде и смогли посмотреть достаточно удаленные от набережной достопримечательности, да и просто получили удовольствие от катания.
Мне кажется, что экскурсия на велосипеде по Рыбинску - замечательная идея, т. к. историческая часть достаточно большая и пройти все пешком нам было бы немного утомительно. К тому же велосипедная прогулка превращает экскурсию в дружескую прогулку с интересным собеседником.
Александр, еще раз большое спасибо!

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