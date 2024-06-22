1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
18 июля в 17:00
19 июля в 08:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Индивидуальная квест-экскурсия в историческом центре Рыбинска
Приглашаем на увлекательное путешествие по купеческому Рыбинску. Откройте город под новым углом с аудиогидом, пройдите по местам съемок и архитектурным шедеврам
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- BBoyko22 июня 2024Огромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающей. Очень хочется вернутся и
- ААнастасия19 июня 2024Экскурсия понравилась. Александр рассказал не только важные исторические факты, но и интересные (забавные) истории, связанные с городом. Хорошо структурирован рассказ и удобный маршрут. Два часа пролетели незаметно. Захотелось ещё раз вернуться в этот город.
- ООлеся18 июня 2024Гид потрясающий. Очень интересно рассказывает. Много знает и от всего сердца любит родной Рыбинск. Рекомендую.
- ЕЕлена18 июня 2024Тема экскурсии полностью соответствовала содержанию нашего путешествия во времени и пространству чудесного города Рыбинск. Алексей - интересный и увлекательный рассказчик.
- ННаталья17 июня 202414 июня 2024 года гид Александр показал нам Колоритный Рыбинск. Было очень интересно, мы в Рыбинске были впервые и влюбились в этот колоритный город. Приедем обязательно неоднократно. Всем рекомендуем гида Александра и экскурсию!
- ООльга29 мая 2024Огромное спасибо! Алексей художник, краевед, основатель музея и член худсовета города по этим чудеснейшим вывескам. И поэтому так как расскажет Алексей о своем родном, любимом городе не расскажет ни кто. Мнение нашей компании, мы рекомендуем.
- ННадежда27 августа 2023Отличный гид
- ВВинокурова26 августа 2023Интересно, легко, увлекательно и с детьми - самое то! Кому нужна академическая экскурсия-этот формат экскурсии скорее всего не подойдёт. Мы получили то, что хотели, все довольны,, а главное-запомнили исторические даты, названия и факты.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «От красной площади»
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