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в полной мере насладиться этим прекрасным городом. Нам, кстати, Рыбинск понравился больше, чем Ярославль, и во многом, благодаря Александру. Спасибо ему огромное. Прям рекомендую этого гида. А ещё в силу своего возраста, он рассказывал молодежно и задорно, что тоже внесло определённую изюминку в нашу экскурсию. Теперь нужно вернуться в Рыбинск прям на пару дней и погулять по нему, когда будет хорошая погода)))