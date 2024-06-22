Экскурсии от Красной площади в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «От красной площади» в Рыбинске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Еры и яти. Купцы и бурлаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
31 отзыв
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
18 июля в 17:00
19 июля в 08:30
5 000 за всё до 10 чел.
Колоритный Рыбинск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
Популярное предложение
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 900 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
🚶 Пешая
Квест
1 час
2 отзыва
Индивидуальная квест-экскурсия в историческом центре Рыбинска
Приглашаем на увлекательное путешествие по купеческому Рыбинску. Откройте город под новым углом с аудиогидом, пройдите по местам съемок и архитектурным шедеврам
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Boyko
    22 июня 2024
    Колоритный Рыбинск
    Огромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающей. Очень хочется вернутся и
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    в полной мере насладиться этим прекрасным городом. Нам, кстати, Рыбинск понравился больше, чем Ярославль, и во многом, благодаря Александру. Спасибо ему огромное. Прям рекомендую этого гида. А ещё в силу своего возраста, он рассказывал молодежно и задорно, что тоже внесло определённую изюминку в нашу экскурсию. Теперь нужно вернуться в Рыбинск прям на пару дней и погулять по нему, когда будет хорошая погода)))

    Огромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающейОгромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающейОгромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающей
  • А
    Анастасия
    19 июня 2024
    Колоритный Рыбинск
    Экскурсия понравилась. Александр рассказал не только важные исторические факты, но и интересные (забавные) истории, связанные с городом. Хорошо структурирован рассказ и удобный маршрут. Два часа пролетели незаметно. Захотелось ещё раз вернуться в этот город.
  • О
    Олеся
    18 июня 2024
    Еры и яти. Купцы и бурлаки
    Гид потрясающий. Очень интересно рассказывает. Много знает и от всего сердца любит родной Рыбинск. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    18 июня 2024
    Еры и яти. Купцы и бурлаки
    Тема экскурсии полностью соответствовала содержанию нашего путешествия во времени и пространству чудесного города Рыбинск. Алексей - интересный и увлекательный рассказчик.
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    Мы не только узнали про то,чем жил и живет город, но даже, благодаря гиду, попробовали сами превратиться в бурлаков. Познавательно, креативно и колоритно. Спасибо Алексею, Мастеру, за любовь к родному Рыбинску, за неравнодушие к истории и уважению к историческому облику города. Рекомендуем всем пройти исторический и современный путь города с Алексеем!

  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Колоритный Рыбинск
    14 июня 2024 года гид Александр показал нам Колоритный Рыбинск. Было очень интересно, мы в Рыбинске были впервые и влюбились в этот колоритный город. Приедем обязательно неоднократно. Всем рекомендуем гида Александра и экскурсию!
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Еры и яти. Купцы и бурлаки
    Огромное спасибо! Алексей художник, краевед, основатель музея и член худсовета города по этим чудеснейшим вывескам. И поэтому так как расскажет Алексей о своем родном, любимом городе не расскажет ни кто. Мнение нашей компании, мы рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    27 августа 2023
    Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
    Отличный гид
  • В
    Винокурова
    26 августа 2023
    Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
    Интересно, легко, увлекательно и с детьми - самое то! Кому нужна академическая экскурсия-этот формат экскурсии скорее всего не подойдёт. Мы получили то, что хотели, все довольны,, а главное-запомнили исторические даты, названия и факты.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «От красной площади»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "От красной площади" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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