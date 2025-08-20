Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Рыбинска с дегустацией крафтового пива! Окунитесь в атмосферу старинного города, где каждое здание, улица и памятник хранят удивительные истории.

Историческая прогулка

Мы начнем наше путешествие с Красной площади — сердца Рыбинска, где рассмотрим необычный памятник Ленину в зимней одежде, полюбуемся архитектурными шедеврами бывшей хлебной биржи и гостиных дворов. Затем прогуляемся по живописной Волжской набережной, где находится первый в стране памятник Бурлаку, а на нижнем ярусе набережной увидим оригинальную скульптурную композицию Льва Ошанина, Остапа Бендера и беспризорного мальчика. Пройдемся по улице Крестовой — уникальному музею старинной живой вывески под открытым небом, а также посетим недавно отреставрированную улицу Бульварную. Завершится наша прогулка на Соборной площади, где вы узнаете еще больше интересных фактов о прошлом и настоящем Рыбинска.

Дегустация местного крафтового пива

После насыщенной экскурсии мы отправимся в фирменный магазин пивоваренного завода «Богемия», основанного в 1878 году. Здесь вас ждет дегустация 4 сортов крафтового пива или, при наличии детей в группе, 3 сортов пива и кваса. Я расскажу об особенностях каждого напитка и истории рыбинского пивоварения. После дегустации у вас будет возможность приобрести продукцию «Богемии»: пиво, сидр, медовуху, квас, лимонады, а также сувениры и вкусные рыбные закуски. Важная информация: