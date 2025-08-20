Прогулка по историческим кварталам Рыбинска. Знакомство с его историей, архитектурой, памятниками и скульптурами. Рассказ о настоящем и прошлом города, занимательные факты и истории. В конце экскурсии бесплатная дегустация местного пива в фирменном магазине завода «Богемия».
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Рыбинска с дегустацией крафтового пива! Окунитесь в атмосферу старинного города, где каждое здание, улица и памятник хранят удивительные истории.
Историческая прогулка
Мы начнем наше путешествие с Красной площади — сердца Рыбинска, где рассмотрим необычный памятник Ленину в зимней одежде, полюбуемся архитектурными шедеврами бывшей хлебной биржи и гостиных дворов. Затем прогуляемся по живописной Волжской набережной, где находится первый в стране памятник Бурлаку, а на нижнем ярусе набережной увидим оригинальную скульптурную композицию Льва Ошанина, Остапа Бендера и беспризорного мальчика. Пройдемся по улице Крестовой — уникальному музею старинной живой вывески под открытым небом, а также посетим недавно отреставрированную улицу Бульварную. Завершится наша прогулка на Соборной площади, где вы узнаете еще больше интересных фактов о прошлом и настоящем Рыбинска.
Дегустация местного крафтового пива
После насыщенной экскурсии мы отправимся в фирменный магазин пивоваренного завода «Богемия», основанного в 1878 году. Здесь вас ждет дегустация 4 сортов крафтового пива или, при наличии детей в группе, 3 сортов пива и кваса. Я расскажу об особенностях каждого напитка и истории рыбинского пивоварения. После дегустации у вас будет возможность приобрести продукцию «Богемии»: пиво, сидр, медовуху, квас, лимонады, а также сувениры и вкусные рыбные закуски. Важная информация:
- Дегустация пива — бесплатная, входит в экскурсию, поэтому вы за нее ничего не доплачиваете.
- Историческая прогулка продлится 1,5 часа.
- Дегустация местного крафтового пива 30 мин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новая и старая хлебные биржи
- Памятник Ленину в зимней одежде
- Гостиные дворы
- Памятник Бурлаку
- Скульптурная пара Остапа Бендера и беспризорного
- Скульптура Льва Ошанина
- Памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову
- Улица Крестовая с вывесками
- Купеческие дома
- Улица Бульварная и пожарная каланча
- Спасо - Преображенский кафедральный собор
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация пива
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, у памятника В.И. Ленину
Завершение: Красный гостиный двор (фирменный магазин «Богемия»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
20 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсия проходила в мини-группе 9 человек, что очень комфортно! Елена все доступно и интересно рассказала!
Т
Татьяна
29 июл 2025
О городе Рыбинске впервые услышала ещё в юном возрасте, и кроме того, что в этом городе есть водохранилище, больше ничего о нём не знала. А на просторах интернета, к сожалению,
С
Сергей
15 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Прекрасный, неутомительный маршрут сопровождался интересными фактами не только об истории Рыбинска. Было много рассказано и о современном городе. Гид - очень увлеченный, позитивный человек с прекрасно поставленной речью. Экскурсию однозначно рекомендую.
Н
Наталья
11 мая 2025
П
Поликарпова
11 мая 2025
М
Марина
10 мая 2025
Спасибо Елене за прекрасную обзорную экскурсию! Очень интересно и познавательно, прекрасный экскурсовод! Всем однозначно рекомендую данную экскурсию.
