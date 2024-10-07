И Иллария

Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере

Отличная экскурсия! Юрий интересно рассказывал, отвечал на вопросы, помог с трансфером из яхт-клуба до города. И конечно очень вкусную рыбку приготовил👍 С воды виды конечно потрясающие! Всем рекомендую!