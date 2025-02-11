2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия с дегустацией местного пива
Начало: Красная площадь, у памятника В.И. Ленину
«Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Рыбинска с дегустацией крафтового пива»
11 фев в 16:00
12 фев в 16:00
1350₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Рыбинску + пиво
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска: красивые улицы, памятники и история купцов. Завершите прогулку дегустацией пива на старейшем заводе города
Начало: На Красной площади
«Дегустация местного пива (30 мин»
Расписание: ежедневно в 16:00
7 фев в 16:00
8 фев в 16:00
1350₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск
Познакомьтесь с кулинарными традициями Рыбинска, посетите исторические биржи и попробуйте местные продукты. Ощутите атмосферу дореволюционного города
«Стоимость дегустации рассчитывается отдельно в зависимости от выбранных продуктов и количества человек в группе»
Завтра в 10:00
7 фев в 10:00
4300₽ за всё до 10 чел.
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