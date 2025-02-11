Дегустации на экскурсиях в Рыбинске – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Рыбинске, цены от 1350 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Групповая обзорная экскурсия с дегустацией местного пива
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая обзорная экскурсия с дегустацией местного пива
Начало: Красная площадь, у памятника В.И. Ленину
«Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Рыбинска с дегустацией крафтового пива»
11 фев в 16:00
12 фев в 16:00
1350 за человека
Обзорная экскурсия по Рыбинску + дегустация местного пива
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Рыбинску + пиво
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска: красивые улицы, памятники и история купцов. Завершите прогулку дегустацией пива на старейшем заводе города
Начало: На Красной площади
«Дегустация местного пива (30 мин»
Расписание: ежедневно в 16:00
7 фев в 16:00
8 фев в 16:00
1350 за человека
Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск
Познакомьтесь с кулинарными традициями Рыбинска, посетите исторические биржи и попробуйте местные продукты. Ощутите атмосферу дореволюционного города
«Стоимость дегустации рассчитывается отдельно в зависимости от выбранных продуктов и количества человек в группе»
Завтра в 10:00
7 фев в 10:00
4300 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая обзорная экскурсия с дегустацией местного пива
  2. Обзорная экскурсия по Рыбинску + дегустация местного пива
  3. Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Самое главное
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в феврале 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1350 до 4300.
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