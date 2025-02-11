Найдено 3 экскурсии в категории « Дегустационные туры » в Рыбинске, цены от 1350 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Мини-группа до 10 чел. Групповая обзорная экскурсия с дегустацией местного пива Начало: Красная площадь, у памятника В.И. Ленину «Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Рыбинска с дегустацией крафтового пива» 1350 ₽ за человека Пешая 2 часа Мини-группа до 10 чел. Обзорная экскурсия по Рыбинску + пиво Погрузитесь в атмосферу Рыбинска: красивые улицы, памятники и история купцов. Завершите прогулку дегустацией пива на старейшем заводе города Начало: На Красной площади «Дегустация местного пива (30 мин» Расписание: ежедневно в 16:00 1350 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск Познакомьтесь с кулинарными традициями Рыбинска, посетите исторические биржи и попробуйте местные продукты. Ощутите атмосферу дореволюционного города «Стоимость дегустации рассчитывается отдельно в зависимости от выбранных продуктов и количества человек в группе» 4300 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Рыбинска

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