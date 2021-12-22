Об экскурсии

Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями. В ходе экскурсии вы увидите подворья трёх монастырей, которые сейчас на дне Рыбинского моря. Мы пройдём по бывшей Мологской улице, где стоят особняки восьми глав Рыбинска. Посетим огромное имение Журавлевых и узнаем историю их Новой Англии — богатейшего села Абакумово, уничтоженного при создании ГЭС. Расскажу, куда и как переселяли 130 тысяч человек из зоны затопления и развею многочисленные мифы о Мологе, которые гуляют в интернете. Сориентирую по всем музеям.

Также мы окунемся в биографии судовладельцев и меценатов, поэтов и музыкантов, живших здесь, вы узнаете о богатых дворянских усадьбах и храмах, погибших ради электрификации страны. А еще мы увидим локации фильма Гайдая «12 стульев», ГЭС и башню Усть-Шексны.

Организационные детали