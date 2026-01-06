Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями. В ходе экскурсии вы увидите подворья трёх монастырей, которые сейчас на дне Рыбинского моря. Мы пройдём по бывшей Мологской улице, где стоят особняки
Описание экскурсии
Об экскурсииПрогулка по местам, связанным с затопленными территориями. В ходе экскурсии вы увидите подворья трёх монастырей, которые сейчас на дне Рыбинского моря. Мы пройдём по бывшей Мологской улице, где стоят особняки восьми глав Рыбинска. Посетим огромное имение Журавлевых и узнаем историю их Новой Англии — богатейшего села Абакумово, уничтоженного при создании ГЭС. Расскажу, куда и как переселяли 130 тысяч человек из зоны затопления и развею многочисленные мифы о Мологе, которые гуляют в интернете. Сориентирую по всем музеям. Также мы окунемся в биографии судовладельцев и меценатов, поэтов и музыкантов, живших здесь, вы узнаете о богатых дворянских усадьбах и храмах, погибших ради электрификации страны. А еще мы увидим локации фильма Гайдая «12 стульев», ГЭС и башню Усть-Шексны. Важная информация:
- Экскурсия пешая по сохранившимся в Рыбинске местам, связанным с Мологой. Сам город находится на дне водохранилища. Гипотетически можно проплыть над ним, но никаких сохранившихся храмов, зданий и т. д. на месте Мологи нет — там сплошная водная гладь.
- Музеи, связанные с Мологой, расположены компактно, в 2-3 минутах ходьбы друг от друга. В программу экскурсии они не входят – там свой график работы и свои экскурсоводы, однако я дам краткую характеристику каждой из экспозиций и сориентирую по их режиму/стоимости.
- Детей брать можно, но, как и другие мои маршруты, этот ориентирован на взрослую аудиторию. Поэтому адекватно оценивайте восприимчивость своего ребенка.
См. календарь
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Старая и новая хлебные биржи
- Подворье Мологского Афанасьевского монастыря
- Дом Аксёнова
- Ансамбль зданий усадьбы Журавлевых и их сад
- Дом Ошанина
- Дом печати (бывшая городская управа)
- Дом Шишова
- Дом Ильинских
- Дом Волнухина
- Приют Баскаковой-Тюменева
- Дом Челищевой
- Усадьба Эльтековых
- Леушинское подворье
- Усадьба Наумова
- Дом Расторгуева
- Кинотеатр Центральный
- Дом Дурдина
- Дом Анны Тимиревой-Книпер
- Никольская часовня
- Памятник Ошанину
- Памятник Остапу Бендеру
- Подворье Югской Дорофеевой пустыни
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
Завершение: Красная площадь, Рыбинск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешая по сохранившимся в Рыбинске местам, связанным с Мологой. Сам город находится на дне водохранилища. Гипотетически можно проплыть над ним, но никаких сохранившихся храмов, зданий и т. д. на месте Мологи нет - там сплошная водная гладь
- Музеи, связанные с Мологой, расположены компактно, в 2-3 минутах ходьбы друг от друга. В программу экскурсии они не входят - там свой график работы и свои экскурсоводы, однако я дам краткую характеристику каждой из экспозиций и сориентирую по их режиму/стоимости
- Детей брать можно, но, как и другие мои маршруты, этот ориентирован на взрослую аудиторию. Поэтому адекватно оценивайте восприимчивость своего ребенка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
⭐️ Хочу выразить искреннюю благодарность нашему экскурсоводу за невероятно познавательную экскурсию по Рыбинскому краю и истории затопленного города Молога! 🌊📚
Александр продемонстрировал высочайшую степень профессионализма, владения материалом и умения заинтересовать слушателей.
Александр продемонстрировал высочайшую степень профессионализма, владения материалом и умения заинтересовать слушателей.
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Е
Александр провёл нам экскурсию о затопленной Мологе, прошел по старинным улочкам Рыбинска,рассказывая истории известных горожан, обращая внимание на интересные памятники архитектуры. Рассказ сопровождался фотографиями из альбома.
Экскурсия авторская,хорошо подготовленная,гид грамотный.
Мы с девочками (8 прелестниц из Сергиева Посада) остались довольны.
Единственное пожелание:хотелось бы погромче,не все было слышно.
Экскурсия авторская,хорошо подготовленная,гид грамотный.
Мы с девочками (8 прелестниц из Сергиева Посада) остались довольны.
Единственное пожелание:хотелось бы погромче,не все было слышно.
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Ю
Хотим выразить огромную благодарность Александру Сергеевичу за потрясающую экскурсию, интересный и познавательный рассказ, хорошо продуманный маршрут, что сделало нашу прогулку особенно яркой и восхитительной. Мы провели незабываемый день, проникнув историческим прошлым г. Рыбинска. Желаем всего самого лучшего и успехов в этом благородном деле.
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К
Хотим выразить огромную благодарность Александру Сергеевичу за потрясающую экскурсию, интересный и познавательный рассказ, хорошо продуманный маршрут, что сделало нашу прогулку особенно яркой и восхитительной. Мы провели незабываемый день, проникнув историческим прошлым г. Рыбинска. Желаем всего самого лучшего и успехов в этом благородном деле.
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Р
Интересный рассказ, экскурсия понравилась!
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Е
Экскурсия понравилась, Александр организовал маршрут по наши пожеланиям. Рассказывал в простой, понятной форме, единственное на будущее все-таки рекомендуем радиогид, чтобы путешествиенники, которые отстают или фотографируют, могли слышать рассказ.
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