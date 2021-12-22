Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи

Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями

Индивидуально
для 6 чел.
Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями.

В ходе экскурсии вы увидите подворья трёх монастырей, которые сейчас на дне Рыбинского моря.

Мы пройдём по бывшей Мологской улице, где стоят особняки восьми глав Рыбинска.

Посетим огромное имение Журавлевых и узнаем историю их Новой Англии — богатейшего села Абакумово, уничтоженного при создании ГЭС.

Расскажу, куда и как переселяли 130 тысяч человек из зоны затопления и развею многочисленные мифы о Мологе, которые гуляют в интернете.

Сориентирую по всем музеям.
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи

Что вы увидите 🤩

  • Красная площадь
  • Старая и новая хлебные биржи
  • Подворье Мологского Афанасьевского монастыря
  • Дом Аксёнова
  • Ансамбль зданий усадьбы Журавлевых и их сад
  • Дом Ошанина
  • Дом печати (бывшая городская управа)
  • Дом Шишова
  • Дом Ильинских
  • Дом Волнухина
  • Приют Баскаковой-Тюменева
  • Дом Челищевой
  • Усадьба Эльтековых
  • Леушинское подворье
  • Усадьба Наумова
  • Дом Расторгуева
  • Кинотеатр Центральный
  • Дом Дурдина
  • Дом Анны Тимиревой-Книпер
  • Никольская часовня
  • Памятник Ошанину
  • Памятник Остапу Бендеру
  • Подворье Югской Дорофеевой пустыни
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями. В ходе экскурсии вы увидите подворья трёх монастырей, которые сейчас на дне Рыбинского моря. Мы пройдём по бывшей Мологской улице, где стоят особняки восьми глав Рыбинска. Посетим огромное имение Журавлевых и узнаем историю их Новой Англии — богатейшего села Абакумово, уничтоженного при создании ГЭС. Расскажу, куда и как переселяли 130 тысяч человек из зоны затопления и развею многочисленные мифы о Мологе, которые гуляют в интернете. Сориентирую по всем музеям.
Также мы окунемся в биографии судовладельцев и меценатов, поэтов и музыкантов, живших здесь, вы узнаете о богатых дворянских усадьбах и храмах, погибших ради электрификации страны. А еще мы увидим локации фильма Гайдая «12 стульев», ГЭС и башню Усть-Шексны.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая по сохранившимся в Рыбинске местам, связанным с Мологой. Сам город находится на дне водохранилища. Гипотетически можно проплыть над ним, но никаких сохранившихся храмов, зданий и т. д. на месте Мологи нет – там сплошная водная гладь.
  • Музеи, связанные с Мологой, расположены компактно, в 2-3 минутах ходьбы друг от друга. В программу экскурсии они не входят – там свой график работы и свои экскурсоводы, однако я дам краткую характеристику каждой из экспозиций и сориентирую по их режиму/стоимости.
  • Детей брать можно, но, как и другие мои маршруты, этот ориентирован на взрослую аудиторию. Поэтому адекватно оценивайте восприимчивость своего ребенка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы туриста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
Завершение: Красная площадь, Рыбинск
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешая по сохранившимся в Рыбинске местам, связанным с Мологой. Сам город находится на дне водохранилища. Гипотетически можно проплыть над ним, но никаких сохранившихся храмов, зданий и т. д. на месте Мологи нет – там сплошная водная гладь.
  • Музеи, связанные с Мологой, расположены компактно, в 2-3 минутах ходьбы друг от друга. В программу экскурсии они не входят – там свой график работы и свои экскурсоводы, однако я дам краткую характеристику каждой из экспозиций и сориентирую по их режиму/стоимости.
  • Детей брать можно, но, как и другие мои маршруты, этот ориентирован на взрослую аудиторию. Поэтому адекватно оценивайте восприимчивость своего ребенка.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

Еще несколько похожих предложений в Рыбинске

Рыбинск - Волжское очарование
Индивидуально
для 8 чел.
4.5
2
3 600
за 1-8 чел.
Рыбинск - Волжское очарование
Рыбинск - важный город в северной части Ярославской области, расположенный на живописных берегах Рыбинского
По договорённости
Добро пожаловать в Рыбинск!
Индивидуально
до 10 чел.
5
7
1ч 30м
900
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск!
👣 Пешеходная
Исследовать главные и тайные места самобытного старинного города в душевной компании
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
По старинному Рыбинску на велосипеде!
Индивидуально
для 4 чел.
5
4
2ч 30м
3 500
за 1-4 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде!
🚲 На велосипеде
Прокатиться по уютным улицам и увидеть все важные достопримечательности на обзорной экскурсии
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Колоритный Рыбинск
Индивидуально
до 10 чел.
4.9
36
2ч 30м
3 500
за 1-10 чел.
Колоритный Рыбинск
👣 Пешеходная
Погулять по историческому центру и увидеть его «визитные карточки» на обзорной экскурсии
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Рыбинск — маленький Петербург
Индивидуально
для 16 чел.
4.9
40
2ч 30м
4 200
за 1-16 чел.
Рыбинск — маленький Петербург
👣 Пешеходная
Открыть атмосферную архитектуру города и услышать неожиданные факты о его известных уроженцах
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Рыбинск - застывшая история
Индивидуально
для 8 чел.
5
1
2 850
за 1-8 чел.
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - уютный город на Волге
Согласно расписанию в календаре

Александр К. проводит ещё 3 экскурсии

Атмосферный Рыбинск
Индивидуально
для 6 чел.
5
17
2ч 30м
3 500
за 1-6 чел.
Атмосферный Рыбинск
Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости
Велопрогулка по старому Рыбинску
Индивидуально
для 4 чел.
2ч 30м
3 500
за 1-4 чел.
Велопрогулка по старому Рыбинску
🚲 На велосипеде
Велосипед позволяет перемещаться быстрее и уставать меньше, поэтому мы увидим больше, чем на пешей экскурсии
Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Волжский променад
Индивидуально
для 6 чел.
3 000
за 1-6 чел.
Волжский променад
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! С ветерком прогуляемся по набережной Волги, а
Согласно расписанию в календаре
У нас ещё много экскурсий 😎 в Рыбинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Рыбинске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ