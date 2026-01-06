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Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи

История Абакумово: экскурсия по богатейшему селу, уничтоженному при создании ГЭС
Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями. В ходе экскурсии вы увидите подворья трёх монастырей, которые сейчас на дне Рыбинского моря. Мы пройдём по бывшей Мологской улице, где стоят особняки
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восьми глав Рыбинска.

Посетим огромное имение Журавлевых и узнаем историю их Новой Англии — богатейшего села Абакумово, уничтоженного при создании ГЭС.

Расскажу, куда и как переселяли 130 тысяч человек из зоны затопления и развею многочисленные мифы о Мологе, которые гуляют в интернете. Сориентирую по всем музеям.

5
18 отзывов
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи

Описание экскурсии

Об экскурсии

Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями. В ходе экскурсии вы увидите подворья трёх монастырей, которые сейчас на дне Рыбинского моря. Мы пройдём по бывшей Мологской улице, где стоят особняки восьми глав Рыбинска. Посетим огромное имение Журавлевых и узнаем историю их Новой Англии — богатейшего села Абакумово, уничтоженного при создании ГЭС. Расскажу, куда и как переселяли 130 тысяч человек из зоны затопления и развею многочисленные мифы о Мологе, которые гуляют в интернете. Сориентирую по всем музеям. Также мы окунемся в биографии судовладельцев и меценатов, поэтов и музыкантов, живших здесь, вы узнаете о богатых дворянских усадьбах и храмах, погибших ради электрификации страны. А еще мы увидим локации фильма Гайдая «12 стульев», ГЭС и башню Усть-Шексны. Важная информация:
  • Экскурсия пешая по сохранившимся в Рыбинске местам, связанным с Мологой. Сам город находится на дне водохранилища. Гипотетически можно проплыть над ним, но никаких сохранившихся храмов, зданий и т. д. на месте Мологи нет — там сплошная водная гладь.
  • Музеи, связанные с Мологой, расположены компактно, в 2-3 минутах ходьбы друг от друга. В программу экскурсии они не входят – там свой график работы и свои экскурсоводы, однако я дам краткую характеристику каждой из экспозиций и сориентирую по их режиму/стоимости.
  • Детей брать можно, но, как и другие мои маршруты, этот ориентирован на взрослую аудиторию. Поэтому адекватно оценивайте восприимчивость своего ребенка.

См. календарь

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная площадь
  • Старая и новая хлебные биржи
  • Подворье Мологского Афанасьевского монастыря
  • Дом Аксёнова
  • Ансамбль зданий усадьбы Журавлевых и их сад
  • Дом Ошанина
  • Дом печати (бывшая городская управа)
  • Дом Шишова
  • Дом Ильинских
  • Дом Волнухина
  • Приют Баскаковой-Тюменева
  • Дом Челищевой
  • Усадьба Эльтековых
  • Леушинское подворье
  • Усадьба Наумова
  • Дом Расторгуева
  • Кинотеатр Центральный
  • Дом Дурдина
  • Дом Анны Тимиревой-Книпер
  • Никольская часовня
  • Памятник Ошанину
  • Памятник Остапу Бендеру
  • Подворье Югской Дорофеевой пустыни
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
Завершение: Красная площадь, Рыбинск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешая по сохранившимся в Рыбинске местам, связанным с Мологой. Сам город находится на дне водохранилища. Гипотетически можно проплыть над ним, но никаких сохранившихся храмов, зданий и т. д. на месте Мологи нет - там сплошная водная гладь
  • Музеи, связанные с Мологой, расположены компактно, в 2-3 минутах ходьбы друг от друга. В программу экскурсии они не входят - там свой график работы и свои экскурсоводы, однако я дам краткую характеристику каждой из экспозиций и сориентирую по их режиму/стоимости
  • Детей брать можно, но, как и другие мои маршруты, этот ориентирован на взрослую аудиторию. Поэтому адекватно оценивайте восприимчивость своего ребенка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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1
М
⭐️ Хочу выразить искреннюю благодарность нашему экскурсоводу за невероятно познавательную экскурсию по Рыбинскому краю и истории затопленного города Молога! 🌊📚

Александр продемонстрировал высочайшую степень профессионализма, владения материалом и умения заинтересовать слушателей.
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Благодаря его знаниям и яркой подаче информации наша группа получила полное представление о трагичных страницах истории нашего Отечества, которые связаны с созданием Рыбинского водохранилища.

Спасибо вам огромное, Александр, за вашу страсть к делу и любовь к родному краю! 🙏

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Е
Александр провёл нам экскурсию о затопленной Мологе, прошел по старинным улочкам Рыбинска,рассказывая истории известных горожан, обращая внимание на интересные памятники архитектуры. Рассказ сопровождался фотографиями из альбома.
Экскурсия авторская,хорошо подготовленная,гид грамотный.
Мы с девочками (8 прелестниц из Сергиева Посада) остались довольны.
Единственное пожелание:хотелось бы погромче,не все было слышно.
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Ю
Хотим выразить огромную благодарность Александру Сергеевичу за потрясающую экскурсию, интересный и познавательный рассказ, хорошо продуманный маршрут, что сделало нашу прогулку особенно яркой и восхитительной. Мы провели незабываемый день, проникнув историческим прошлым г. Рыбинска. Желаем всего самого лучшего и успехов в этом благородном деле.
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К
Хотим выразить огромную благодарность Александру Сергеевичу за потрясающую экскурсию, интересный и познавательный рассказ, хорошо продуманный маршрут, что сделало нашу прогулку особенно яркой и восхитительной. Мы провели незабываемый день, проникнув историческим прошлым г. Рыбинска. Желаем всего самого лучшего и успехов в этом благородном деле.
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Р
Интересный рассказ, экскурсия понравилась!
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Е
Экскурсия понравилась, Александр организовал маршрут по наши пожеланиям. Рассказывал в простой, понятной форме, единственное на будущее все-таки рекомендуем радиогид, чтобы путешествиенники, которые отстают или фотографируют, могли слышать рассказ.
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