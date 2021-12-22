Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями. В ходе экскурсии вы увидите подворья трёх монастырей, которые сейчас на дне Рыбинского моря. Мы пройдём по бывшей Мологской улице, где стоят особняки восьми глав Рыбинска. Посетим огромное имение Журавлевых и узнаем историю их Новой Англии — богатейшего села Абакумово, уничтоженного при создании ГЭС. Расскажу, куда и как переселяли 130 тысяч человек из зоны затопления и развею многочисленные мифы о Мологе, которые гуляют в интернете. Сориентирую по всем музеям.
Также мы окунемся в биографии судовладельцев и меценатов, поэтов и музыкантов, живших здесь, вы узнаете о богатых дворянских усадьбах и храмах, погибших ради электрификации страны. А еще мы увидим локации фильма Гайдая «12 стульев», ГЭС и башню Усть-Шексны.
Организационные детали
Экскурсия пешая по сохранившимся в Рыбинске местам, связанным с Мологой. Сам город находится на дне водохранилища. Гипотетически можно проплыть над ним, но никаких сохранившихся храмов, зданий и т. д. на месте Мологи нет – там сплошная водная гладь.
Музеи, связанные с Мологой, расположены компактно, в 2-3 минутах ходьбы друг от друга. В программу экскурсии они не входят – там свой график работы и свои экскурсоводы, однако я дам краткую характеристику каждой из экспозиций и сориентирую по их режиму/стоимости.
Детей брать можно, но, как и другие мои маршруты, этот ориентирован на взрослую аудиторию. Поэтому адекватно оценивайте восприимчивость своего ребенка.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Личные расходы туриста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
Завершение: Красная площадь, Рыбинск
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Экскурсия пешая по сохранившимся в Рыбинске местам, связанным с Мологой. Сам город находится на дне водохранилища. Гипотетически можно проплыть над ним, но никаких сохранившихся храмов, зданий и т. д. на месте Мологи нет – там сплошная водная гладь.
Музеи, связанные с Мологой, расположены компактно, в 2-3 минутах ходьбы друг от друга. В программу экскурсии они не входят – там свой график работы и свои экскурсоводы, однако я дам краткую характеристику каждой из экспозиций и сориентирую по их режиму/стоимости.
Детей брать можно, но, как и другие мои маршруты, этот ориентирован на взрослую аудиторию. Поэтому адекватно оценивайте восприимчивость своего ребенка.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
См. календарь
Александр К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них