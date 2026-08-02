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«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта

Прикоснуться к воссозданному наследию мологского края и изготовить традиционный оберег
В 40-е годы при создании Рыбинского водохранилища затопили город с 800-летней историей. Сейчас около полумиллиона людей — потомки переселенцев из Мологи. И я из их числа.

Вдохновленные идеей восстановить историческую память, мы с единомышленниками отыскали уцелевшие предметы культуры, привлекли специалистов для их анализа и теперь приглашаем вас в удивительный мир мологских узоров и символов.
5
59 отзывов
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта

Описание экскурсии

Экспозиция и мастер-класс

В музее вы рассмотрите макет, где изображен быт затопленного города — все воссоздано по документам, старинным снимкам, картинам и воспоминаниям старожилов. Посмотрите видео, посвященное мологскому наследию. И конечно, посетите керамическую мастерскую, где изготовите изразцы и обереги в стиле традиционных росписей мологского края. А я расскажу о видах и символике орнаментов, которые мы встретили на найденных изделиях: цветочном узоре, обозначающем мир предков, сакральных мифологических существах и других деталях народных промыслов.

Тематическое путешествие по Рыбинску и окрестностям

Во второй части программы вы погуляете по городу. Мы проедем по улицам, где сохранились заново собранные дома переселенцев с Мологи с узорными наличниками. Проедем по дамбам, сдерживающим реки Волгу и Шексну. Увидим Рыбинскую ГЭС, рыбинский шлюз и ощутим, ради чего затевалось грандиозное строительство рукотворного Рыбинского моря. Услышим о затопленном фабричном посёлке Аббакумово. Отправимся на побережье к затопленному городу, где стоит памятная часовня Югской Дорофеевой пустыни. Я расскажу подробно о монастырском комплексе.

Организационные детали

  • Трансфер на 7-местном внедорожнике Haval H9, часть маршрута пройдёт по бездорожью, вне асфальта

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на выставку в музей (300 ₽/взрослый, 150 ₽/пенсионеры, 150 ₽/школьники)
  • Участие в мастер-классе: 1000 ₽/человека

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1303 туристов
Художник, краевед, энтузиаст и страстный любитель своего города. Основал музей «Рыбинские рыбы» и создал два крупных проекта: «Росписи затопленных земель» и мастерскую по изготовлению деревянных расписных рыб. Я считаю жизненно
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важным знать и помнить о своих корнях, чтобы не потерять своей культурной идентичности. На сохранение исторической памяти и нематериального наследия и направлена моя деятельность. Приезжайте в гости — я буду рад познакомить вас с историей нашего края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
3
3
2
1
Галина
Экскурсия превзошла ожидания!
Продуманный маршрут с передвижением как пешком, так и на комфортабельном автомобиле. Время пролетело незаметно.
Алексей отличный рассказщик, человек творчиский, с юмором, имеющий непосредственное отношение к сохранению исторического облика города. Узнали много интересного, посетили музей посвящённый Мологи, на мастер-классе расписали рыб (прям получили эмоциональное удовольствие), сделали классные фото.
Рекомендую!!!
Экскурсия превзошла ожидания!
Экскурсия превзошла ожидания!
Экскурсия превзошла ожидания!
Экскурсия превзошла ожидания!
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Алла
Замечательная экскурсия, великолепный интеллигентный гид, знающий, любящий свой край и много делающий для его процветания и сохранения истории!
Всем рекомендую пообщаться с Алексеем и прикоснуться к неизведанным фактам и уголкам нашей страны!
Замечательная экскурсия, великолепный интеллигентный гид, знающий, любящий свой край и много делающий для его процветания и сохранения истории!
Замечательная экскурсия, великолепный интеллигентный гид, знающий, любящий свой край и много делающий для его процветания и сохранения истории!
Замечательная экскурсия, великолепный интеллигентный гид, знающий, любящий свой край и много делающий для его процветания и сохранения истории!
Замечательная экскурсия, великолепный интеллигентный гид, знающий, любящий свой край и много делающий для его процветания и сохранения истории!
Замечательная экскурсия, великолепный интеллигентный гид, знающий, любящий свой край и много делающий для его процветания и сохранения истории!
Замечательная экскурсия, великолепный интеллигентный гид, знающий, любящий свой край и много делающий для его процветания и сохранения истории!
Замечательная экскурсия, великолепный интеллигентный гид, знающий, любящий свой край и много делающий для его процветания и сохранения истории!
Замечательная экскурсия, великолепный интеллигентный гид, знающий, любящий свой край и много делающий для его процветания и сохранения истории!
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В
Дата посещения: 15 ноя 2025
Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
Алексей, спасибо
Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
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Елисей
Экскурсия интересная! Всё понравилось, в целом увидели много интересного и основное. Единственное хотелось бы, чтобы побольше рассказали про центральную часть города, про старые здания, что там и как было. Мастер класс тоже классный! Но хотелось бы больше узнать про все символы, узоры, а то из мультика было не до конца про всё понятно. Нам понравилось и было интересно! Спасибо!
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В
Рекомендуем экскурсовода и экскурсию. Очень понравилось всей семье! Только положительные впечатления! Эмоционально-окрашенный рассказ с интересными фактами о городе, жителях и окрестностях. Насыщенно, но многое запомнилось! Увидели как и природные красоты Рыбинска, так и яркие городские местечки. Отличный музей и суперский мастер-класс!
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Г
Огромное спасибо Алексею за наше знакомство с прекрасным Рыбинском. 3-часовая экскурсия прошла на одном дыхании и даже дети (8 лет) совсем не устали и слушали с удовольствием. Уже расхвалили всем знакомым и обязательно вернемся еще раз.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо вам за теплые слова! Все так!
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