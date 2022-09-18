«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта

Прикоснуться к воссозданному наследию мологского края и изготовить традиционный оберег

5
2 отзыва
В 40-е годы при создании Рыбинского водохранилища затопили город с 800-летней историей. Сейчас около полумиллиона людей — потомки переселенцев из Мологи. И я из их числа.

Вдохновленные идеей восстановить историческую память, мы с единомышленниками отыскали уцелевшие предметы культуры, привлекли специалистов для их анализа и теперь приглашаем вас в удивительный мир мологских узоров и символов.
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
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Описание

Что вас ожидает

Экспозиция и мастер-класс

В музее вы рассмотрите макет, где изображен быт затопленного города — все воссоздано по документам, старинным снимкам, картинам и воспоминаниям старожилов. Посмотрите видео, посвященное мологскому наследию. И конечно, посетите керамическую мастерскую, где изготовите изразцы и обереги в стиле традиционных росписей мологского края. А я расскажу о видах и символике орнаментов, которые мы встретили на найденных изделиях: цветочном узоре, обозначающем мир предков, сакральных мифологических существах и других деталях народных промыслов.

Тематическое путешествие по Рыбинску и окрестностям

Во второй части программы вы погуляете по городу, познакомитесь с интересным арт-объектом и увидите крупнейшую прялку с росписями молого-шекснинского междуречья. Пройдете по улицам, где сохранились заново собранные дома переселенцев с Мологи с узорными наличниками. Увидите Рыбинскую ГЭС и Рыбинский шлюз. Услышите о затопленном фабричном поселке Аббакумово. Взглянете на монумент Мать-Волга с Переборской пристани. И отправитесь к памятному знаку Югской пустыни, где узнаете о затопленном монастырском комплексе.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Трансфер на минивене (1000 руб. /час, всего 3-4 часа); экскурсия также может проходить на вашем автомобиле, если в нем есть место для гида
  • Входные билеты на выставку (250 руб. взрослый, 150 руб. пенсионеры, 100 руб. школьники)
  • Участие в мастер-классе: 250 руб. /человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
18 сен 2022
Очень благодарны Алексею за увлекательную экскурсию. Узнали историю Рыбинска и Рыбинского водохранилища. Очень интересно про Мологу. Прекрасно, что есть увлечённые люди, которые знают и любят историю своего края. Ещё раз спасибо.
Ж
22 авг 2022
Отличная экскурсия, внимательный к клиентам гид Алексей. Очень рекомендуем.

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