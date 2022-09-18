В музее вы рассмотрите макет, где изображен быт затопленного города — все воссоздано по документам, старинным снимкам, картинам и воспоминаниям старожилов. Посмотрите видео, посвященное мологскому наследию. И конечно, посетите керамическую мастерскую, где изготовите изразцы и обереги в стиле традиционных росписей мологского края. А я расскажу о видах и символике орнаментов, которые мы встретили на найденных изделиях: цветочном узоре, обозначающем мир предков, сакральных мифологических существах и других деталях народных промыслов.
Во второй части программы вы погуляете по городу, познакомитесь с интересным арт-объектом и увидите крупнейшую прялку с росписями молого-шекснинского междуречья. Пройдете по улицам, где сохранились заново собранные дома переселенцев с Мологи с узорными наличниками. Увидите Рыбинскую ГЭС и Рыбинский шлюз. Услышите о затопленном фабричном поселке Аббакумово. Взглянете на монумент Мать-Волга с Переборской пристани. И отправитесь к памятному знаку Югской пустыни, где узнаете о затопленном монастырском комплексе.