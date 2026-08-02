В 40-е годы при создании Рыбинского водохранилища затопили город с 800-летней историей. Сейчас около полумиллиона людей — потомки переселенцев из Мологи. И я из их числа. Вдохновленные идеей восстановить историческую память, мы с единомышленниками отыскали уцелевшие предметы культуры, привлекли специалистов для их анализа и теперь приглашаем вас в удивительный мир мологских узоров и символов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экспозиция и мастер-класс

В музее вы рассмотрите макет, где изображен быт затопленного города — все воссоздано по документам, старинным снимкам, картинам и воспоминаниям старожилов. Посмотрите видео, посвященное мологскому наследию. И конечно, посетите керамическую мастерскую, где изготовите изразцы и обереги в стиле традиционных росписей мологского края. А я расскажу о видах и символике орнаментов, которые мы встретили на найденных изделиях: цветочном узоре, обозначающем мир предков, сакральных мифологических существах и других деталях народных промыслов.

Тематическое путешествие по Рыбинску и окрестностям

Во второй части программы вы погуляете по городу. Мы проедем по улицам, где сохранились заново собранные дома переселенцев с Мологи с узорными наличниками. Проедем по дамбам, сдерживающим реки Волгу и Шексну. Увидим Рыбинскую ГЭС, рыбинский шлюз и ощутим, ради чего затевалось грандиозное строительство рукотворного Рыбинского моря. Услышим о затопленном фабричном посёлке Аббакумово. Отправимся на побережье к затопленному городу, где стоит памятная часовня Югской Дорофеевой пустыни. Я расскажу подробно о монастырском комплексе.

Организационные детали

Трансфер на 7-местном внедорожнике Haval H9, часть маршрута пройдёт по бездорожью, вне асфальта

Дополнительные расходы