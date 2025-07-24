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на все наши вопросы, которые мы задавали во время экскурсии. Получился диалог. Анатолий профессионал своего дела! Здорово, когда экскурсовод увлечён своим делом! И очень хорошо, что можно заказать индивидуальную экскурсию, без посторонних! Когда мы будем ещё в Рыбинске, обязательно закажем экскурсию только у Анатолия Клопова! Мы до сих пор под впечатлением! Спасибо "Спутнику"! Спасибо Анатолию! До новых встреч!