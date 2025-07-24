Мои заказы

Экскурсии в Мологу из Рыбинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Молога» в Рыбинске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
«Мы рассмотрим уникальный макет Мологи, который воссоздаёт город в масштабе и позволяет буквально заглянуть в его прошлое»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Пешая
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: историческое путешествие и архитектурное наследие
Погрузитесь в историю Рыбинска и затопленной Мологи в компании опытного гида. Откройте уникальные страницы прошлого
Начало: Волжская наб., 6
«Об экскурсии Экскурсия по городу Рыбинску и Макету затопленной Мологи»
Расписание: По согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Узнайте историю затопленных территорий Рыбинского моря и судьбу Мологи. Погружение в прошлое через прогулку по сохранившимся местам
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
«Расскажу, куда и как переселяли 130 тысяч человек из зоны затопления и развею многочисленные мифы о Мологе, которые гуляют в интернете»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    24 июля 2025
    Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
    Благодарим Анатолия за чудесную спокойную экскурсию. Нам очень повезло с погодой. Почувствовали красоту и важность города в истории нашей страны.
    читать дальше

    Обратили внимание на спокойный ритм города, на уникальные вывески, а так же поближе прикоснулись к подвигу горожан Мологи. Всех благ, от туристов из Санкт-Петербурга 🩵

    Благодарим Анатолия за чудесную спокойную экскурсию. Нам очень повезло с погодой. Почувствовали красоту и важность городаБлагодарим Анатолия за чудесную спокойную экскурсию. Нам очень повезло с погодой. Почувствовали красоту и важность города
  • М
    Марина
    22 июля 2025
    Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
    Отличная, познавательная экскурсия. Узнали и про Рыбинск, и про Мологу. Анатолий рассказывает то, о чем не узнать в интернете, а
    читать дальше

    если и можно узнать, придется сильно покопаться. Также отдельное спасибо за бережное отношение к нам (было очень жарко, но экскурсовод очень внимателен). Всем рекомендуем данную экскурсию!

  • А
    Алена
    22 июля 2025
    Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
    Лучший гид в городе! Четкая речь, очень приятно слушать и воспринимать информацию о городе! Макет Малоги это вообще нечто патрисающее, реалистичное!
  • З
    Зимина
    21 июля 2025
    Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
    Экскурсия была замечательной. Анатолий - знающий и любящий свой город гид. Спокойно и уверенно он водил нас по улицам Рыбинска,
    читать дальше

    учитывая наш пенсионный возраст и жаркую солнечную погоду. Узнали много о затопленной Мологе. Спасибо ему огромное! Захотелось приехать еще раз и привезти сюда родных и друзей!

  • В
    Виктория
    19 июля 2025
    Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
    16 июля 2025 мы были на экскурсии в Рыбинске. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Анатолий преподнёс материал живо и интересно. Ответил
    читать дальше

    на все наши вопросы, которые мы задавали во время экскурсии. Получился диалог. Анатолий профессионал своего дела! Здорово, когда экскурсовод увлечён своим делом! И очень хорошо, что можно заказать индивидуальную экскурсию, без посторонних! Когда мы будем ещё в Рыбинске, обязательно закажем экскурсию только у Анатолия Клопова! Мы до сих пор под впечатлением! Спасибо "Спутнику"! Спасибо Анатолию! До новых встреч!

  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
    Были на экскурсии 18 июля. Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Анатолий рассказывает об истории города с большой любовью и теплотой.
    читать дальше

    Особого внимания заслуживает история города Мологи, который был затоплен при строительстве Рыбинского водохранилища. Мы поняли, что в Рыбинске живут добрые, неравнодушные люди, поэтому желаем городу

  • Ю
    Юлия
    26 июня 2025
    Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
    Хотим выразить огромную благодарность Александру Сергеевичу за потрясающую экскурсию, интересный и познавательный рассказ, хорошо продуманный маршрут, что сделало нашу прогулку
    читать дальше

    особенно яркой и восхитительной. Мы провели незабываемый день, проникнув историческим прошлым г. Рыбинска. Желаем всего самого лучшего и успехов в этом благородном деле.

  • ф
    фролова
    25 февраля 2025
    Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
    Очень интересная познавательная экскурсия. Александр- экскурсовод очень грамотно рассказал по теме. Все отлично!!! Понравилось.
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
    Несмотря на прохладную погоду, экскурсия оставила хорошие впечатления. Александр - знающий и эрудированный гид, который очень любит свой город и интересно рассказывает о его истории.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Молога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
  2. Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
  3. Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Красная площадь
  5. Польский костёл
  6. Старый город
  7. Молога
  8. Железнодорожный вокзал
  9. Часовня Николая Чудотворца
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Молога" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2025 год по теме «Молога», 84 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь