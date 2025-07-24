Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборРыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
«Мы рассмотрим уникальный макет Мологи, который воссоздаёт город в масштабе и позволяет буквально заглянуть в его прошлое»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: историческое путешествие и архитектурное наследие
Погрузитесь в историю Рыбинска и затопленной Мологи в компании опытного гида. Откройте уникальные страницы прошлого
Начало: Волжская наб., 6
«Об экскурсии Экскурсия по городу Рыбинску и Макету затопленной Мологи»
Расписание: По согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Узнайте историю затопленных территорий Рыбинского моря и судьбу Мологи. Погружение в прошлое через прогулку по сохранившимся местам
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
«Расскажу, куда и как переселяли 130 тысяч человек из зоны затопления и развею многочисленные мифы о Мологе, которые гуляют в интернете»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра24 июля 2025Благодарим Анатолия за чудесную спокойную экскурсию. Нам очень повезло с погодой. Почувствовали красоту и важность города в истории нашей страны.
- ММарина22 июля 2025Отличная, познавательная экскурсия. Узнали и про Рыбинск, и про Мологу. Анатолий рассказывает то, о чем не узнать в интернете, а
- ААлена22 июля 2025Лучший гид в городе! Четкая речь, очень приятно слушать и воспринимать информацию о городе! Макет Малоги это вообще нечто патрисающее, реалистичное!
- ЗЗимина21 июля 2025Экскурсия была замечательной. Анатолий - знающий и любящий свой город гид. Спокойно и уверенно он водил нас по улицам Рыбинска,
- ВВиктория19 июля 202516 июля 2025 мы были на экскурсии в Рыбинске. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Анатолий преподнёс материал живо и интересно. Ответил
- ССветлана18 июля 2025Были на экскурсии 18 июля. Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Анатолий рассказывает об истории города с большой любовью и теплотой.
- ЮЮлия26 июня 2025Хотим выразить огромную благодарность Александру Сергеевичу за потрясающую экскурсию, интересный и познавательный рассказ, хорошо продуманный маршрут, что сделало нашу прогулку
- ффролова25 февраля 2025Очень интересная познавательная экскурсия. Александр- экскурсовод очень грамотно рассказал по теме. Все отлично!!! Понравилось.
- ИИрина6 января 2025Несмотря на прохладную погоду, экскурсия оставила хорошие впечатления. Александр - знающий и эрудированный гид, который очень любит свой город и интересно рассказывает о его истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Молога»
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