Путешествие на яхте по Рыбинскому водохранилищу позволяет увидеть монумент Мать-Волга, Рыбинский шлюз и Юршинский остров.
Это уникальная возможность насладиться просторами водохранилища и услышать истории о затопленной Мологе и создании водохранилища. Прогулка особенно впечатляет на закате, создавая романтичную атмосферу. Безопасность на борту обеспечивается инструктажем и спасательными жилетами. Прогулка подходит для всех старше 6 лет и может быть перенесена при плохой погоде
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Романтика заката
- ⛵ Индивидуальное путешествие
- 🌊 Величие водохранилища
- 🗿 Монумент Мать-Волга
- 🛡️ Безопасность на борту
Лучшее время для посещения
Лучшее время для прогулки на яхте по Рыбинскому водохранилищу - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортна и солнечные дни позволяют насладиться видами в полной мере. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные прохладные дни. В остальное время года прогулки менее комфортны из-за погодных условий, но при желании можно насладиться спокойствием и уединением на воде.
Что можно увидеть
- Монумент Мать-Волга
- Рыбинский шлюз
- Юршинский остров
Описание экскурсии
Мы отправимся по спокойной глади Рыбинского водохранилища, и вы увидите:
- Величественный монумент «Мать-Волга»
- Рыбинский шлюз — важный элемент Волго-Балта, одну из старейших инженерных конструкций в регионе
- Юршинский остров — умиротворяющее место с пологими берегами
- Просторы водохранилища — бескрайние, переливающиеся в солнечном свете
Мы не проводим экскурсию в привычном формате, но с радостью расскажем то, что знаем сами — о затопленной Мологе, создании Рыбинского водохранилища, о людях, которые здесь жили. Для нас это не просто факт из учебника — это личная история.
Организационные детали
- Перед отплытием проводится обязательный инструктаж по технике безопасности. Для каждого из пассажиров предусмотрен спасжилет
- Возрастное ограничение 6+
- На яхте есть каюта, в которой можно укрыться от непогоды. Также на борту есть пледы и шапочки
- Возможна отмена прогулки при неблагоприятных погодных условиях — мы согласуем её перенос на другой день или отмену
- За штурвалом буду я или мой муж
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Каменниковской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Рыбинске
Провели экскурсии для 218 туристов
Меня зовут Наталья. Больше 30 лет я и мой муж ходим под парусом. Мы влюблены в яхтинг! Это способ отдохнуть от суеты, восстановить силы и получить новые эмоции. Приглашаем на борт нашей яхты любителей отдыха на воде.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Дата посещения: 16 сен 2025
Нам очень понравилась эта прогулка на яхте. Наталья и Марк прекрасные рассказчики и очень приятные, радушные люди, согревали чаем и интересными историями). Очень повезло с погодой, наблюдали великолепный закат. Однозначно рекомендую.
Побывать в Рыбинске и не выйти в море (как называют его местные), это, считайте, что не были в тех краях, масштаб водной глади поражает, тихий но мощный ход парусного судна
В Рыбинске есть свое море, острова и и яхты. И пленяющий душу монумент Волга-мать, и ретро красоты рыбинские шлюзы. Всё это очень хотелось увидеть с воды и оказалось осуществимо. Прогулка
Всем читающим отзывы о путешествии на яхте по Рыбинскому водохранилищу, а таковых, я очень надеюсь, с каждым днëм будет всë больше и больше, замечательного доброго времени суток!
Спасибо большое Наталье и Марку за увлекательную и познавательную экскурсию по Рыбинскому водохранилищу! Замечательный опыт пребывания на парусной яхте, который обязательно планируем повторить. Всем рекомендуем!
Восторг! Что может быть лучше прогулки на парусной яхте летним вечером, когда закатное небо каждую минуту окрашивается новыми красками, когда свежий ветер треплет твои волосы и перед глазами необъятные водные
