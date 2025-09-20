На яхте по Рыбинскому водохранилищу

Ощутите величие Рыбинского водохранилища, отправившись в индивидуальное путешествие на яхте. Вас ждут живописные виды и романтика заката
Путешествие на яхте по Рыбинскому водохранилищу позволяет увидеть монумент Мать-Волга, Рыбинский шлюз и Юршинский остров.

Это уникальная возможность насладиться просторами водохранилища и услышать истории о затопленной Мологе и создании водохранилища. Прогулка особенно впечатляет на закате, создавая романтичную атмосферу. Безопасность на борту обеспечивается инструктажем и спасательными жилетами. Прогулка подходит для всех старше 6 лет и может быть перенесена при плохой погоде
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Романтика заката
  • ⛵ Индивидуальное путешествие
  • 🌊 Величие водохранилища
  • 🗿 Монумент Мать-Волга
  • 🛡️ Безопасность на борту

Лучшее время для посещения

Лучшее время для прогулки на яхте по Рыбинскому водохранилищу - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортна и солнечные дни позволяют насладиться видами в полной мере. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные прохладные дни. В остальное время года прогулки менее комфортны из-за погодных условий, но при желании можно насладиться спокойствием и уединением на воде.
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Что можно увидеть

  • Монумент Мать-Волга
  • Рыбинский шлюз
  • Юршинский остров

Описание экскурсии

Мы отправимся по спокойной глади Рыбинского водохранилища, и вы увидите:

  • Величественный монумент «Мать-Волга»
  • Рыбинский шлюз — важный элемент Волго-Балта, одну из старейших инженерных конструкций в регионе
  • Юршинский остров — умиротворяющее место с пологими берегами
  • Просторы водохранилища — бескрайние, переливающиеся в солнечном свете

Мы не проводим экскурсию в привычном формате, но с радостью расскажем то, что знаем сами — о затопленной Мологе, создании Рыбинского водохранилища, о людях, которые здесь жили. Для нас это не просто факт из учебника — это личная история.

Организационные детали

  • Перед отплытием проводится обязательный инструктаж по технике безопасности. Для каждого из пассажиров предусмотрен спасжилет
  • Возрастное ограничение 6+
  • На яхте есть каюта, в которой можно укрыться от непогоды. Также на борту есть пледы и шапочки
  • Возможна отмена прогулки при неблагоприятных погодных условиях — мы согласуем её перенос на другой день или отмену
  • За штурвалом буду я или мой муж

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Каменниковской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 218 туристов
Меня зовут Наталья. Больше 30 лет я и мой муж ходим под парусом. Мы влюблены в яхтинг! Это способ отдохнуть от суеты, восстановить силы и получить новые эмоции. Приглашаем на борт нашей яхты любителей отдыха на воде.

Отзывы и рейтинг

А
Дата посещения: 16 сен 2025
Нам очень понравилась эта прогулка на яхте. Наталья и Марк прекрасные рассказчики и очень приятные, радушные люди, согревали чаем и интересными историями). Очень повезло с погодой, наблюдали великолепный закат. Однозначно рекомендую.
Н
Побывать в Рыбинске и не выйти в море (как называют его местные), это, считайте, что не были в тех краях, масштаб водной глади поражает, тихий но мощный ход парусного судна
дарит спокойствие и умиротворение. Вообще эстетика парусной яхты - ни с чем не сравнима. Наталья с мужем настоящие яхтсмены, чудесная пара, дружные, интересные, уроженцы этих краев, потомки переселенцев с Мологи. Яхта достаточно большая, комфортная и очень красивая, муж Натальи профессионал, легко и уверенно ей управляет, на борту с ним спокойно, ни сколько не страшно. Мы шли и на тяге мотора и под парусом, мимо монумента, острова-деревни, вышли из залива на участок открытой воды, я купалась, каталась на привязанной к яхте веревке, на яхте есть трап для комфортного спуска, а также трюм, где можно оставить вещи и переодеться. Что касается формата экскурсии - это именно прогулка, катание на яхте, можно брать для компании, можно для уединенного отдыха, классической информационной экскурсии не было, если кто этого ждет. Мы с мужем отлично провели время за беседой с Натальей и ее мужем, узнали от первого лица, так сказать, о местных достопримечательностях, а также о судоходстве. Мой муж сам был участником нескольких парусных регат, поэтому эта тема была нам близка. После экскурсии я загорелась записаться в школу парусного спорта. Восхитительная прогулка, крайне рекомендую!

Анна
В Рыбинске есть свое море, острова и и яхты. И пленяющий душу монумент Волга-мать, и ретро красоты рыбинские шлюзы. Всё это очень хотелось увидеть с воды и оказалось осуществимо. Прогулка
на яхте под парусом с Натальей и ее супругом - это было по-настоящему прекрасно, увлекательно и умиротворяюще. И очень комфортно, что немаловажно для не сильно смелых мореходов))Большое спасибо за такую удивительную и доступную возможность.

Владимир
Всем читающим отзывы о путешествии на яхте по Рыбинскому водохранилищу, а таковых, я очень надеюсь, с каждым днëм будет всë больше и больше, замечательного доброго времени суток!
Наберитесь терпения, запаситесь
надеждой и окружите себя доброжелательностью, чтобы вытерпеть моë многословие. Да, я никогда не писал кратко)))
В перечень моих многочисленных путешествий по России с учениками и собственными детьми удивительным образом из года в год упрямо не попадал Ярославль с сопутствующими Ростовом, Рыбинском и Тутаевом. Ну, не получалось. Из года в год я чувствовал, что этот гештальт требует закрытия, но звëзды упрямо не хотели складываться в маршрут в этом направлении. В этом году я уверенно решил вывезти семью в Ярославль.
Решить-то я решил, но надо было ещë и наполнить поездку содержанием. А с наполнением у нас всегда проблемы. Одной интересны мастер-классы исключительно с шоколадом, другой не интересны музеи, третьему идëт всë, кроме монастырей и храмов. Тот ещë квест. На помощь пришла мысль, что всем так или иначе нравится вода, поэтому в поисковике был забит следующий запрос: катание на кораблике в Рыбинске. В перечне сайтов вышел Tripster с предложением покататься по Рыбинскому водохранилищу на яхте. Я сделал свой выбор, основываясь на интуитивном приятии описания, размещëнного на странице Натальи. Подкупило не обещание золотых гор, а простое и очень человеческое повествование людей, влюблëнных в парус. Эта влюблëнность, чувствовавшаяся в каждом слове, заставляла надеяться на чудо.

И это чудо свершилось!

Я намеренно оставлю читателя без подробностей более чем двухчасовой прогулки 9 июля по Рыбинскому водохранилищу. Я не буду пытаться создать своим описанием картинку заходящего солнца, с пробивающимися сквозь тучи лучами, высвечивающими на водной поверхности искрящиеся на лëгкой зяби магические серебрянные круги. Я не стану описывать маленькие точки многочисленных барж на горизонте, направляющихся по своим очень важным путям. Я не стану пересказывать всë, что мы услышали от замечательной семьи, от наших заботливых капитанов - Натальи и Марка - пусть удивительно живое и душевное общение с трепетом ожидается каждым, кто решится повторить наш путь. Я даже не буду пытаться передать словами, как по-особенному распространяется запах кофе в центре водной глади, где все проблемы и заботы остаются там, на суетливом берегу, со снующими людьми и назойливыми насекомыми.
И только вдруг, глядя на удивительное небо, которое совсем не так видишь на суше, почувствуешь себя героем романов Жуль Верна, захочешь стоять на палубе рядом с лордом Гленарваном и майором Мак-Наббсом и вглядываться, вглядываться, вглядываться. Вдруг в душе найдëшь своего капитана Гранта, который только и ждëт, чтобы однажды ты пришëл к морю, нашëл на берегу послание и рванулся навстречу своей судьбе! Вдруг ещë всë можно изменить?
Расставались на берегу мы как близкие люди. Так расстаются родственные души, которые знают, что обязательно встретятся ещë!
И знаете, здесь не про деньги. Это тот редкий случай, когда денег не жалко ничуть. Здесь про другое. Здесь про жизнь!

В
Спасибо большое Наталье и Марку за увлекательную и познавательную экскурсию по Рыбинскому водохранилищу! Замечательный опыт пребывания на парусной яхте, который обязательно планируем повторить. Всем рекомендуем!
М
Восторг! Что может быть лучше прогулки на парусной яхте летним вечером, когда закатное небо каждую минуту окрашивается новыми красками, когда свежий ветер треплет твои волосы и перед глазами необъятные водные
просторы? Ну только если ты при этом ещё и в хорошей компании, и плюс хозяева яхты - как будто старые друзья, которых ты знаешь сто лет.)
Наталья, Марк, спасибо огромное за эти два часа счастья! С вами было очень легко, комфортно, безопасно и тепло! Ни секунды не пожалели, что выбрали именно вас! Дети тоже в восторге! 😊

