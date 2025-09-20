надеждой и окружите себя доброжелательностью, чтобы вытерпеть моë многословие. Да, я никогда не писал кратко)))

В перечень моих многочисленных путешествий по России с учениками и собственными детьми удивительным образом из года в год упрямо не попадал Ярославль с сопутствующими Ростовом, Рыбинском и Тутаевом. Ну, не получалось. Из года в год я чувствовал, что этот гештальт требует закрытия, но звëзды упрямо не хотели складываться в маршрут в этом направлении. В этом году я уверенно решил вывезти семью в Ярославль.

Решить-то я решил, но надо было ещë и наполнить поездку содержанием. А с наполнением у нас всегда проблемы. Одной интересны мастер-классы исключительно с шоколадом, другой не интересны музеи, третьему идëт всë, кроме монастырей и храмов. Тот ещë квест. На помощь пришла мысль, что всем так или иначе нравится вода, поэтому в поисковике был забит следующий запрос: катание на кораблике в Рыбинске. В перечне сайтов вышел Tripster с предложением покататься по Рыбинскому водохранилищу на яхте. Я сделал свой выбор, основываясь на интуитивном приятии описания, размещëнного на странице Натальи. Подкупило не обещание золотых гор, а простое и очень человеческое повествование людей, влюблëнных в парус. Эта влюблëнность, чувствовавшаяся в каждом слове, заставляла надеяться на чудо.



И это чудо свершилось!



Я намеренно оставлю читателя без подробностей более чем двухчасовой прогулки 9 июля по Рыбинскому водохранилищу. Я не буду пытаться создать своим описанием картинку заходящего солнца, с пробивающимися сквозь тучи лучами, высвечивающими на водной поверхности искрящиеся на лëгкой зяби магические серебрянные круги. Я не стану описывать маленькие точки многочисленных барж на горизонте, направляющихся по своим очень важным путям. Я не стану пересказывать всë, что мы услышали от замечательной семьи, от наших заботливых капитанов - Натальи и Марка - пусть удивительно живое и душевное общение с трепетом ожидается каждым, кто решится повторить наш путь. Я даже не буду пытаться передать словами, как по-особенному распространяется запах кофе в центре водной глади, где все проблемы и заботы остаются там, на суетливом берегу, со снующими людьми и назойливыми насекомыми.

И только вдруг, глядя на удивительное небо, которое совсем не так видишь на суше, почувствуешь себя героем романов Жуль Верна, захочешь стоять на палубе рядом с лордом Гленарваном и майором Мак-Наббсом и вглядываться, вглядываться, вглядываться. Вдруг в душе найдëшь своего капитана Гранта, который только и ждëт, чтобы однажды ты пришëл к морю, нашëл на берегу послание и рванулся навстречу своей судьбе! Вдруг ещë всë можно изменить?

Расставались на берегу мы как близкие люди. Так расстаются родственные души, которые знают, что обязательно встретятся ещë!

И знаете, здесь не про деньги. Это тот редкий случай, когда денег не жалко ничуть. Здесь про другое. Здесь про жизнь!