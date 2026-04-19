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парусом почти не ходили. Времени хватит на все, почти на все вопросы капитан знает ответ. Было интересно слушать про острова и швартовку (если правильно запомнила). Сначала было страшно ходить по палубе, но к концу экскурсии были уже как свои. Яхт-клуб за городом, возьмите 200₽ наличкой, чтобы заплатить за парковку. А еще обязательно мажтесь SPF, я была во всеоружии, а парня только на лицо удалось уговорить. Как итог — он красный рак. Особенно советуем поплавать с канатиком и брать обувь, которую легко снять. Ножки тоже круто мочить, как и плавать.