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Экскурсии с животными в Рыбинске

Найдено 22 экскурсии в категории «Животные» в Рыбинске, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Истории из жизни города и его обитателей - живые, ироничные и трогательные
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 12 чел.
Экскурсия по музею мельничного дела в Рыбинске
1 час
14 отзывов
Групповая
Экскурсия по музею мельничного дела в Рыбинске
Увидеть уникальные работающие механизмы по чертежам 19 века и услышать об их истории
Начало: На Красной площади
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800 ₽ за человека
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
На яхте
Круизы
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
Индивидуальное путешествие на яхте
Начало: В деревне Болтинское
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Пешая
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Начало: Улица Ломоносова, 2
Расписание: По согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Пешая
1 час 15 минут
29 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Начало: Г. Рыбинск, Волжская наб., д. 4, у памятник Бурлак...
Расписание: экскурсию можно заказать в промежутке с 9.00 до 19.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 20 чел.
Нескучный Рыбинск: купеческая слава, бурлацкая память и волжские истории
Пешая
1 час 45 минут
40 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Нескучный Рыбинск: купеческая слава, бурлацкая память и волжские истории
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
3900 ₽ за всё до 15 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск
Пешая
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Лоцманский б...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4400 ₽ за всё до 20 чел.
Исторический центр Рыбинска: прогулка вглубь веков
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический центр Рыбинска: прогулка вглубь веков
Начало: Волжская набережная, 4
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Степенно по Рыбинску
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Степенно по Рыбинску
Путешествие по Рыбинску - это возможность узнать о купеческом прошлом, бурлачествах и промышленности, ощутить дух времени и открыть новые горизонты
Начало: Спасо-Преображенский собор
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Душевно о Рыбинске
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевно о Рыбинске
Начало: Волжская набережная, 4
7 июл в 10:00
12 июл в 10:00
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Пешая
1 час
21 отзыв
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1250 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбинск: по следам съемочных групп
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Рыбинск: по следам съемочных групп
Начало: Центральный кинотеатр (Крестовая, 72)
Расписание: в любой день, в любое время - по договоренности
5000 ₽ за всё до 30 чел.
Рыбинское купечество: 15 историй успеха и городских тайн XIX века
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Рыбинское купечество: 15 историй успеха и городских тайн XIX века
Начало: Улица Пушкина
5700 ₽ за всё до 15 чел.
Рыбинск - литературный город (экскурсия с посещением музея)
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Рыбинск - литературный город (экскурсия с посещением музея)
Начало: Памятник Ушакову на ул. Стоялой
Расписание: Согласно расписанию
4000 ₽ за всё до 12 чел.
Рыбинскiя вывѣски - городской проект, изменивший облик центра
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Рыбинскiя вывѣски - городской проект, изменивший облик центра
Начало: Красная площадь
4500 ₽ за всё до 15 чел.
10 000 шагов по Рыбинску
Пешая
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
10 000 шагов по Рыбинску
Начало: Волжская набережная, 93, у якоря
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия: покажите Рыбинск, плиз
Пешая
1.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия: покажите Рыбинск, плиз
Начало: Ул. Стоялая 13, у памятника Ушакову
Расписание: Проведу экскурсию в любое удобное для вас время.
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбалка на Рыбинском водохранилище
На катере
5 часов
Индивидуальная
Рыбалка на Рыбинском водохранилище
Поймать судака, окуня, щуку или жереха с помощью живого сонара
Начало: В яхт-клубе в 10 км от Рыбинска
«Рыбалка происходит в заброс с помощью живого сонара (Garmin Panoptix), это значит, что вы будете видеть рыбу на экране и подавать ей приманку»
Завтра в 07:00
3 июл в 06:00
20 000 ₽ за человека
Рыбинск с высоты птичьего полёта: прогулка с катанием на колесе обозрения
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Рыбинск с высоты птичьего полёта: прогулка с катанием на колесе обозрения
Начало: Рыбинск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 3 чел.
#РыбинскЗаДень - от лаптя до турбинной лопатки (транспорт заказчика)
На машине
5 часов
-
5%
Индивидуальная
до 18 чел.
#РыбинскЗаДень - от лаптя до турбинной лопатки (транспорт заказчика)
Начало: По договоренности
8 июл в 09:00
15 июл в 09:00
7600 ₽8000 ₽ за всё до 18 чел.
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки: интерактивная прогулка для всей семьи
Пешая
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки: интерактивная прогулка для всей семьи
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Волжская наб...
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Дата посещения: 19 апр 2026
Прекрасно. Спасибо Сергею
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ТАТЬЯНА
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Экскурсовод - Сергей. 5+ по пятибалльной системе. +) пунктуальность +) очень интересная информация +) позитив +) клиентоориентированность +) патриотизм +) рекомендую.
Экскурсовод - Сергей. 5+ по пятибалльной системе. +) пунктуальность +) очень интересная информация +) позитив +)
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А
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Благодарим Сергея за увлекательную и душевную экскурсию! Очень порадовала живая подача материала, увлеченность темой и любовь к городу, которая передалась и нам. Рекомендуем однозначно.
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Юлия
Экскурсия по музею мельничного дела в Рыбинске
Экскурсия прошла на "одном дыхании". Было очень, интересно и невероятно информативно.
Александр построил рассказ живо и увлекательно. Он предложил посмотреть на
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исторические события и факты из жизни нашей страны и Рыбинска с нестандартного ракурса.
Рассказ об экономическом развитии, индустриализации и техническом прогрессе 18-20 веков, позволил создать "выпуклую" картину жизни людей.
Ну а эволюция развития мельничного дела, в котором Рыбинск играл ведущую роль, впечатляет и позволяет лучше понять нашу историю.
Возможность во время экскурсии самим пощупать старинные механизмы, многие из которых воссоздал сам Александр, попробовать самостоятельно намолоть муку невероятно удивила и порадовала.
Спасибо Александру, большому профессионалу и очень обаятельному человеку. Впечатления об этой встрече надолго останутся в памяти.

Экскурсия прошла на "одном дыхании". Было очень, интересно и невероятно информативно.
Экскурсия прошла на "одном дыхании". Было очень, интересно и невероятно информативно.
Экскурсия прошла на "одном дыхании". Было очень, интересно и невероятно информативно.
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Анна
Экскурсия по музею мельничного дела в Рыбинске
Гид — супер, но сам музей — махонький. Впечатления в целом хорошие остались, надеемся, что музей разрастется и Александру удастся
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сделать место еще интереснее. Неожиданный плюс — возле музея творческая мастерская и можно купить необычные сувениры. Сумка-рыба и картонные голуби вас точно покорят

Гид — супер, но сам музей — махонький. Впечатления в целом хорошие остались, надеемся, что музей
Гид — супер, но сам музей — махонький. Впечатления в целом хорошие остались, надеемся, что музей
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Анна
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
Все понравилось, обязательно еще раз обратимся, если будем в городе. Нам повезло с погодой, но не повезло с ветром, под
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парусом почти не ходили. Времени хватит на все, почти на все вопросы капитан знает ответ. Было интересно слушать про острова и швартовку (если правильно запомнила). Сначала было страшно ходить по палубе, но к концу экскурсии были уже как свои. Яхт-клуб за городом, возьмите 200₽ наличкой, чтобы заплатить за парковку. А еще обязательно мажтесь SPF, я была во всеоружии, а парня только на лицо удалось уговорить. Как итог — он красный рак. Особенно советуем поплавать с канатиком и брать обувь, которую легко снять. Ножки тоже круто мочить, как и плавать.

Все понравилось, обязательно еще раз обратимся, если будем в городе. Нам повезло с погодой, но не
Все понравилось, обязательно еще раз обратимся, если будем в городе. Нам повезло с погодой, но не
Все понравилось, обязательно еще раз обратимся, если будем в городе. Нам повезло с погодой, но не
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Е
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Экскурсия понравилась! Сергей рассказывал о своём городе с любовью, не загружая скучной информацией вроде дат, цифр и т. п., делал акцент на реальных историях из жизни жителей Рыбинска, поэтому экскурсия была очень "живой", время пролетело быстро. Рекомендую!
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С
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Нам очень понравилось. Размеренно и неспешно обошли основные интересные и красивые места города. Дарья рассказала про историю города, достопримечательности и
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памятники, ответила на наши вопросы. Мы никуда не спешили, прогулка получилась дольше заявленной экспресс экскурсии, большое спасибо! Было очень приятно, интересно и познавательно!

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В
Нескучный Рыбинск: купеческая слава, бурлацкая память и волжские истории
Гид Наталья, очень интересно все рассказала, показала. Было увлекательно. Спасибо
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Е
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Сегодня были на экскурсии по Рыбинску с Сергеем. Благодаря ему влюбились в город. Экскурсия необременительная, искромётная, с множеством интересных фактов и историй. Время пронес незаметно, на одном дыхании. Огромное спасибо Сергею, рекомендуем всем, не пожалеете!
Сегодня были на экскурсии по Рыбинску с Сергеем. Благодаря ему влюбились в город. Экскурсия необременительная, искромётная,
Сегодня были на экскурсии по Рыбинску с Сергеем. Благодаря ему влюбились в город. Экскурсия необременительная, искромётная,
Сегодня были на экскурсии по Рыбинску с Сергеем. Благодаря ему влюбились в город. Экскурсия необременительная, искромётная,
Сегодня были на экскурсии по Рыбинску с Сергеем. Благодаря ему влюбились в город. Экскурсия необременительная, искромётная,+3
Сегодня были на экскурсии по Рыбинску с Сергеем. Благодаря ему влюбились в город. Экскурсия необременительная, искромётная,
Сегодня были на экскурсии по Рыбинску с Сергеем. Благодаря ему влюбились в город. Экскурсия необременительная, искромётная,
Сегодня были на экскурсии по Рыбинску с Сергеем. Благодаря ему влюбились в город. Экскурсия необременительная, искромётная,
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Всего 344 отзыва в Рыбинске в категории "Животные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
  1. 2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск;
  2. Экскурсия по музею мельничного дела в Рыбинске;
  3. Вы, капитан и Рыбинское водохранилище;
  4. Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые;
  5. Экспресс-экскурсия по Рыбинску.
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасо-Преображенский собор;
  2. Пожарная каланча;
  3. Красная площадь;
  4. Рыбинская набережная;
  5. Набережная;
  6. Волжская набережная;
  7. Монумент «Мать-Волга»;
  8. Польский костёл;
  9. Часовня Николая Чудотворца;
  10. Драматический театр.
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Животные" можно забронировать 22 экскурсии от 800 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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