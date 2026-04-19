Показать всё
Индивидуальная
до 12 чел.
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Истории из жизни города и его обитателей - живые, ироничные и трогательные
«посмеётесь над чрезмерной бдительностью рыбинских пожарных, спаливших собственную каланчу»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
Экскурсия по музею мельничного дела в Рыбинске
Увидеть уникальные работающие механизмы по чертежам 19 века и услышать об их истории
Начало: На Красной площади
«как Рыбинск стал промышленным центром Российской империи»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
Индивидуальное путешествие на яхте
Начало: В деревне Болтинское
«На прогулке вы пройдёте мимо островов, полюбуетесь достопримечательностями Рыбинска с нового ракурса, остановитесь для купания — и отвлечётесь от городской суеты»
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Начало: Улица Ломоносова, 2
«Вы посетите исторический центр Рыбинска, чей архитектурный облик сохранился почти без изменений с рубежа XIX–XX веков, а затем отправитесь к уникальному макету затопленного города Мологи, созданному под научным руководством гида»
Расписание: По согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Начало: Г. Рыбинск, Волжская наб., д. 4, у памятник Бурлак...
«И конечно же, мы не сможем пройти мимо знаменитых рыбинских вывесок, которые станут отличным фоном для фотографий»
Расписание: экскурсию можно заказать в промежутке с 9.00 до 19.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Нескучный Рыбинск: купеческая слава, бурлацкая память и волжские истории
Начало: Соборная площадь
«Догорой друг, приглашаю Вас на живую и увлекательную пешую экскурсию по Рыбинску — купеческому городу с волжским характером и богатой историей»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
3900 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Лоцманский б...
«Рыбинск сегодня — один из самых посещаемых городов России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4400 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический центр Рыбинска: прогулка вглубь веков
Начало: Волжская набережная, 4
«Мы прогуляемся по самому центру старинного Рыбинска»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Степенно по Рыбинску
Путешествие по Рыбинску - это возможность узнать о купеческом прошлом, бурлачествах и промышленности, ощутить дух времени и открыть новые горизонты
Начало: Спасо-Преображенский собор
«Здесь переплетается история купечества, бурлачества, промышленности, образования рыбинского водохранилища, известных фамилий и важных событий»
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевно о Рыбинске
Начало: Волжская набережная, 4
«Приглашаю вас на легкую, увлекательную прогулку по историческому центру Рыбинска»
7 июл в 10:00
12 июл в 10:00
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
«Почему Екатерина II любила Рыбинск и что ему подарила»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Рыбинск: по следам съемочных групп
Начало: Центральный кинотеатр (Крестовая, 72)
«В Рыбинске снимались многие фильмы и сериалы — «12 стульев» Леонида Гайдая и «Бесконечность» Марлена Хуциева, «Бумер: фильм второй» и «Нога» — первая роль Ивана Охлобыстина»
Расписание: в любой день, в любое время - по договоренности
5000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Рыбинское купечество: 15 историй успеха и городских тайн XIX века
Начало: Улица Пушкина
«Купеческий Рыбинск — деньги, амбиции и большие ставки»
5700 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Рыбинск - литературный город (экскурсия с посещением музея)
Начало: Памятник Ушакову на ул. Стоялой
«В 2022 году Рыбинск получил статус литературного города России, а в 2023-м мы с товарищами открыли Литературный музей»
Расписание: Согласно расписанию
4000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Рыбинскiя вывѣски - городской проект, изменивший облик центра
Начало: Красная площадь
«Эта экскурсия знакомит с проектом, который с 2017 года изменил визуальный облик исторического центра Рыбинска»
4500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
10 000 шагов по Рыбинску
Начало: Волжская набережная, 93, у якоря
«Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие по живописным и историческим уголкам Рыбинска»
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия: покажите Рыбинск, плиз
Начало: Ул. Стоялая 13, у памятника Ушакову
«Приглашаю вас пройтись со мной по улицам Рыбинска, увидеть главные достопримечательности и, конечно же, поговорить о его прошлом и настоящем»
Расписание: Проведу экскурсию в любое удобное для вас время.
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Рыбалка на Рыбинском водохранилище
Поймать судака, окуня, щуку или жереха с помощью живого сонара
Начало: В яхт-клубе в 10 км от Рыбинска
«Будете ловить судака, щуку, окуня, жереха на Рыбинском водохранилище или реке Волге»
Завтра в 07:00
3 июл в 06:00
20 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Рыбинск с высоты птичьего полёта: прогулка с катанием на колесе обозрения
Начало: Рыбинск
«Вы увидите панорамы Волги, узнаете, как формировался купеческий Рыбинск, и познакомитесь с его архитектурным обликом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 18 чел.
#РыбинскЗаДень - от лаптя до турбинной лопатки (транспорт заказчика)
Начало: По договоренности
«Эта экскурсия предлагает взглянуть на Рыбинск как на город постоянных перемен»
8 июл в 09:00
15 июл в 09:00
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 18 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказы о Рыбне от тётушки Щуки: интерактивная прогулка для всей семьи
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Волжская наб...
«от Усть-Шексны до хлебной биржи и Рыбинского моря»
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 19 апр 2026
Прекрасно. Спасибо Сергею
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсовод - Сергей. 5+ по пятибалльной системе. +) пунктуальность +) очень интересная информация +) позитив +) клиентоориентированность +) патриотизм +) рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Благодарим Сергея за увлекательную и душевную экскурсию! Очень порадовала живая подача материала, увлеченность темой и любовь к городу, которая передалась и нам. Рекомендуем однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия прошла на "одном дыхании". Было очень, интересно и невероятно информативно.
Александр построил рассказ живо и увлекательно. Он предложил посмотреть на
Александр построил рассказ живо и увлекательно. Он предложил посмотреть на
Вам был полезен этот отзыв?
Гид — супер, но сам музей — махонький. Впечатления в целом хорошие остались, надеемся, что музей разрастется и Александру удастся
Вам был полезен этот отзыв?
Все понравилось, обязательно еще раз обратимся, если будем в городе. Нам повезло с погодой, но не повезло с ветром, под
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия понравилась! Сергей рассказывал о своём городе с любовью, не загружая скучной информацией вроде дат, цифр и т. п., делал акцент на реальных историях из жизни жителей Рыбинска, поэтому экскурсия была очень "живой", время пролетело быстро. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Нам очень понравилось. Размеренно и неспешно обошли основные интересные и красивые места города. Дарья рассказала про историю города, достопримечательности и
Вам был полезен этот отзыв?
В
Гид Наталья, очень интересно все рассказала, показала. Было увлекательно. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Сегодня были на экскурсии по Рыбинску с Сергеем. Благодаря ему влюбились в город. Экскурсия необременительная, искромётная, с множеством интересных фактов и историй. Время пронес незаметно, на одном дыхании. Огромное спасибо Сергею, рекомендуем всем, не пожалеете!
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 344 отзыва в Рыбинске в категории "Рыбалка"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Рыбалка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Рыбалка" можно забронировать 22 экскурсии от 800 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Рыбинске 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026