Что вы увидите
- Улица Крестовая
- Спасо-Преображенский собор
- Волжская набережная
- Усадьба Михалковых
- Рыбинское водохранилище
- Резной палисад дома художников
- Польский костёл
- Рыбинские рыбы
- Хлебная биржа
Экскурсия по Рыбинску
Экскурсия в Рыбинск — одна из самых насыщенных. Город 🏙️ сумел объединить в себе богатую историю 📖 купечества, тяжелый труд бурлаков, бурное развитие промышленности.
На экскурсии 🧭 Вас ждёт:
- Приятнейшая улица Крестовая, где каждый дом заслуживает отдельного рассказа
- Огромный и при этом элегантный Спасо-Преображенский собор
- Волжская набережная
- Усадьба Михалковых
- Рыбинское водохранилище
- Резной палисад дома художников
- Польский костёл — самый большой католический костёл, расположенный вне католических стран
- Рыбинские рыбы
- Хлебная биржа
- и истории о наших знаменитых земляках.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел)
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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