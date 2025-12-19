Что вас ожидает

Волжская набережная. Начнём у воды — там, где Рыбинск лучше всего слышно и видно. Вы узнаете, почему именно отсюда город вырос в хлебную столицу России и как река определила его характер. По пути — самые необычные городские скульптуры: лучезарный Водопроводчик, единственный в мире памятник Бурлаку и легендарный Ленин в ушанке.

Хлебная биржа — старая и новая. Увидим сразу два символа богатого торгового прошлого. Разберёмся, как работала крупнейшая хлебная биржа империи, почему сюда стекались купцы со всей страны и как эта «экономическая машина» изменила облик города.

Особняки и промышленная архитектура. Пройдём мимо особняков рыбинских купцов — людей, которые строили город деньгами, вкусом и амбициями. Поговорим, почему в провинциальном городе так много модерна, классицизма и европейских фасадов, и что эти дома рассказывают о своих владельцах.

Пожарная каланча. Монументальное здание в стиле модерн. Выясним, почему пожарные вышки были почти символами власти в 19 веке и как рыбинская каланча стала одной из самых узнаваемых в регионе.

Спасо-Преображенский собор. Вы узнаете, в чём его архитектурная уникальность, почему его называли главным собором Верхневолжья, а рыбинцы считали его «городской опорой» в период перемен.

Костёл Сердца Иисусова. Редкая католическая жемчужина в глубокой российской провинции. Услышите, как польские мастера оказались в Рыбинске и почему костёл стал частью городской идентичности.

Храмы 18–19 веков и старые кварталы. Пройдём по улицам, где сохранился узнаваемый «тысячевёрстный» купеческий дух: тихие дворы, монастырские стены, купола и торговые дома. Поговорим о религии как части купеческой культуры и о том, почему в Рыбинске такая концентрация храмов.

Вы узнаете: