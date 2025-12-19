На одном берегу когда-то шумела хлебная биржа, а на другом молчаливо тянули лямку бурлаки.
Купеческие особняки до сих пор соседствуют с католическими шпилями, а на набережной легко встретить памятники с местным юмором.
Мы полюбуемся наследием и поговорим о людях, которые сделали Рыбинск богатым и разнообразным: промышленниках, мореходах, старообрядцах, поляках и меценатах.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Волжская набережная. Начнём у воды — там, где Рыбинск лучше всего слышно и видно. Вы узнаете, почему именно отсюда город вырос в хлебную столицу России и как река определила его характер. По пути — самые необычные городские скульптуры: лучезарный Водопроводчик, единственный в мире памятник Бурлаку и легендарный Ленин в ушанке.
Хлебная биржа — старая и новая. Увидим сразу два символа богатого торгового прошлого. Разберёмся, как работала крупнейшая хлебная биржа империи, почему сюда стекались купцы со всей страны и как эта «экономическая машина» изменила облик города.
Особняки и промышленная архитектура. Пройдём мимо особняков рыбинских купцов — людей, которые строили город деньгами, вкусом и амбициями. Поговорим, почему в провинциальном городе так много модерна, классицизма и европейских фасадов, и что эти дома рассказывают о своих владельцах.
Пожарная каланча. Монументальное здание в стиле модерн. Выясним, почему пожарные вышки были почти символами власти в 19 веке и как рыбинская каланча стала одной из самых узнаваемых в регионе.
Спасо-Преображенский собор. Вы узнаете, в чём его архитектурная уникальность, почему его называли главным собором Верхневолжья, а рыбинцы считали его «городской опорой» в период перемен.
Костёл Сердца Иисусова. Редкая католическая жемчужина в глубокой российской провинции. Услышите, как польские мастера оказались в Рыбинске и почему костёл стал частью городской идентичности.
Храмы 18–19 веков и старые кварталы. Пройдём по улицам, где сохранился узнаваемый «тысячевёрстный» купеческий дух: тихие дворы, монастырские стены, купола и торговые дома. Поговорим о религии как части купеческой культуры и о том, почему в Рыбинске такая концентрация храмов.
Вы узнаете:
- как Рыбинск стал жемчужиной Волги и почему именно здесь появилось самое большое рукотворное море Европы.
- роскошные особняки купцов и промышленников сформировали центр города.
- религиозная архитектура отражала богатство и амбиции рыбинского купечества.
- Волжская набережная превратилась в пространство искусства и современной городской идентичности.
- в Рыбинске переплелись классицизм, барокко и эклектика.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Волжская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Рыбинске
Провела экскурсии для 17841 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
