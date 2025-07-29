Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
«Мы увидим практически все значимые архитектурные объекты Старого города: Спасо-Преображенский собор, красивые усадьбы, пожарную каланчу и хлебные биржи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
На Пушкинской улице в Рыбинске соседствуют храмы и купеческие усадьбы. Узнайте об истории города и полюбуйтесь слиянием рек с Волжской балюстрады
Начало: У железнодорожного вокзала
«На улице Пушкина соседствуют храмы четырёх конфессий, сохранились старинные купеческие усадьбы и памятники деревянного зодчества»
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри на Рыбинск
Увидеть воссозданную старинную набережную и ощутить уютную атмосферу города
«Усадьбы знаменитых людей с интересными судьбами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за человека
- ЕЕлена29 июля 2025Колоритный РыбинскДата посещения: 29 июля 2025Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Она открыла нам не только интересные страницы истории Рыбинска, но и важные аспекты его возрождения и реставрации. Это новый творческий подход, открывающий возможности самореализации для художников, архитекторов и молодых литераторов, которые любят свой город
- ВВладимир29 ноября 2025Спасибо большое за экскурсию, все было проведено отлично. Экскурсовод приятная молодая девушка, которая любит свой город и свою работу
- ННадежда22 ноября 2025Очень понравилось! Спасибо!
- ЕЕвангелина19 ноября 2025Елизавета восхитительный экскурсовод и человек, максимально понятно, развёрнуто и интересно🥰 Мы с мужем остались очень довольны, так же несмотря на
- ААндрей15 ноября 2025Благодарим Елизавету за отличную экскурсию! Содержание и подача информации на высоте! За 1,5 часа ни разу не было скучно - умеет удерживать внимание, отвечает на все вопросы вне экскурсии! Очень внимательная и приятная! Рекомендую. 👍
- ННадежда10 ноября 2025Хочу сказать огромное спасибо Елизавете за прекрасную экскурсию. Она провела нас по всем основным достопримечательностям и рассказала не только историю
- ООксана8 ноября 2025Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Спасибо Елизавете за увлекательную и интересную экскурсию. Донесен большой объем информации в доступной форме. Жалко что не надолго остановились в Рыбинске - многое не увидели. В следующий раз приедем на большее время. Рекомендую
- ИИрина6 ноября 2025Прогулка по улице Пушкина оказалась чрезвычайно насыщенной! Рады, что после первой, обзорной, выбрали из многочисленных экскурсий по Рыбинску именно эту.
- ИИрина5 ноября 2025Спасибо Александру за знакомство с Рыбинском!
- ЕЕкатерина3 ноября 2025Отлично прогулялись вместе с Елизаветой!
Елизавета талантливый рассказчик: очень бодрое повествование, с энтузиазмом и большой любовью к городу. Было интересно даже
- ММария3 ноября 2025Потрясающая экскурсия с хорошо знающим историю и любящим свой город Александром
- ТТатьяна2 ноября 2025Хорошо провели время. Было интересно и взрослым и дочери 7 лет. Рекомендую, спасибо!
- ЕЕлена1 ноября 2025С большим удовольствием прогулялись с Елизаветой по городу. Узнали много интересных фактов, историй, получили рекомендации по дальнейшему досугу в Рыбинске. Спасибо! Было интересно! Елизавете больших успехов и множества туристов!
- ААлексей31 октября 2025Очень понравилась экскурсия, Елизавета замечательный собеседник, любящий свой город.
- ААлексей28 октября 2025Отлично и познавательно! Очень живая, современная экскурсия, динамичная и интересная. Елизавета прекрасно подстраивается под гостей города, может порекомендовать хорошие места.
- ААлексей23 октября 2025Елизавета очень общительный и открытый человек, хорошо знающий историю своего родного города. Рассказывает обо всём увлечённо и доступно. Даже ребёнку 8-ми лет было понятно и интересно.
- ААбдулова20 октября 2025Большое спасибо за чудесную экскурсию! Всем очень рекомендуем, это будет незабываемо!
Елизавета – превосходный экскурсовод, который действительно знает и любит свой
- ЕЕлена13 октября 2025Интересная экскурсия, хорошая подача материала! Было увлекательно! Спасибо!
- ККонстантин12 октября 2025Было очень интересно узнать столько всего о Рыбинске, спасибо большое за ваше время. Всегда видно, когда человеку нравится то, чем занимается и нравится родной город. Подобное всегда заряжает и вдохновляет
Большое спасибо за экскурсию!
- NNadia12 октября 2025Прекрасный город, интересная экскурсия, замечательный экскурсовод. Елизавета рассказала самые интересные факты, сделала нам фотографии, дала рекомендации по кафе, покупкам и как получить максимум от поездки в Рыбинск.
