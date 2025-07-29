Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Рыбинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Рыбинске, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Колоритный Рыбинск
Пешая
2 часа
222 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
«Мы увидим практически все значимые архитектурные объекты Старого города: Спасо-Преображенский собор, красивые усадьбы, пожарную каланчу и хлебные биржи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.
Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
На Пушкинской улице в Рыбинске соседствуют храмы и купеческие усадьбы. Узнайте об истории города и полюбуйтесь слиянием рек с Волжской балюстрады
Начало: У железнодорожного вокзала
«На улице Пушкина соседствуют храмы четырёх конфессий, сохранились старинные купеческие усадьбы и памятники деревянного зодчества»
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Смотри на Рыбинск
Пешая
1.5 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри на Рыбинск
Увидеть воссозданную старинную набережную и ощутить уютную атмосферу города
«Усадьбы знаменитых людей с интересными судьбами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Колоритный Рыбинск
    Дата посещения: 29 июля 2025
    Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Она открыла нам не только интересные страницы истории Рыбинска, но и важные аспекты его возрождения и реставрации. Это новый творческий подход, открывающий возможности самореализации для художников, архитекторов и молодых литераторов, которые любят свой город
  • В
    Владимир
    29 ноября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Спасибо большое за экскурсию, все было проведено отлично. Экскурсовод приятная молодая девушка, которая любит свой город и свою работу
  • Н
    Надежда
    22 ноября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Очень понравилось! Спасибо!
  • Е
    Евангелина
    19 ноября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Елизавета восхитительный экскурсовод и человек, максимально понятно, развёрнуто и интересно🥰 Мы с мужем остались очень довольны, так же несмотря на
    снежную погоду, мы не замёрзли, ведь маршрут подразумевает не только прогулку по улице, но и интересные тёплые локации☺️ Спасибо, приедем на 250ти летие и возьмём экскурсию на лодочке❤️

  • А
    Андрей
    15 ноября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Благодарим Елизавету за отличную экскурсию! Содержание и подача информации на высоте! За 1,5 часа ни разу не было скучно - умеет удерживать внимание, отвечает на все вопросы вне экскурсии! Очень внимательная и приятная! Рекомендую. 👍
  • Н
    Надежда
    10 ноября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Хочу сказать огромное спасибо Елизавете за прекрасную экскурсию. Она провела нас по всем основным достопримечательностям и рассказала не только историю
    города и интересные факты из прошлого, но и многое из настоящего. Во время экскурсии она ориентировалась на наш отклик и вопросы и если какая-то тема нас интересовала в большей степени, то она раскрывала ее максимально широко. Ни один вопрос не остался без ответа. Елизавета с душой и сердцем рассказывает о своем родном городе, не повинность отрабатывает, а старается сделать так, чтобы мы в него влюбились. Ее советы куда дополнительно сходить, где вкусно покушать, куда еще сьездить нам очень понравились. Мы поняли что одного дня мало и планируем вернуться в Рыбинск еще.

  • О
    Оксана
    8 ноября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Спасибо Елизавете за увлекательную и интересную экскурсию. Донесен большой объем информации в доступной форме. Жалко что не надолго остановились в Рыбинске - многое не увидели. В следующий раз приедем на большее время. Рекомендую
  • И
    Ирина
    6 ноября 2025
    Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
    Прогулка по улице Пушкина оказалась чрезвычайно насыщенной! Рады, что после первой, обзорной, выбрали из многочисленных экскурсий по Рыбинску именно эту.
    История вокзала, храмов пяти конфессий, Дома художников, Карякинского сада удивительна и необыкновенно богата! Спасибо Ольге за интереснейший рассказ, серьёзное владение материалом, эмоциональность, увлечённость своим делом! Будем рекомендовать эту уникальную авторскую экскурсию и экскурсовода!

  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Спасибо Александру за знакомство с Рыбинском!
  • Е
    Екатерина
    3 ноября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Отлично прогулялись вместе с Елизаветой!
    Елизавета талантливый рассказчик: очень бодрое повествование, с энтузиазмом и большой любовью к городу. Было интересно даже
    "угрюмому" подростку 14 лет. Узнали много интересных деталей о городе, получили ответы на свои вопросы, рекомендации и приглашение приехать еще.)
    Однозначно рекомендую экскурсию с Елизаветой!

  • М
    Мария
    3 ноября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Потрясающая экскурсия с хорошо знающим историю и любящим свой город Александром
  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Хорошо провели время. Было интересно и взрослым и дочери 7 лет. Рекомендую, спасибо!
  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Смотри на Рыбинск
    С большим удовольствием прогулялись с Елизаветой по городу. Узнали много интересных фактов, историй, получили рекомендации по дальнейшему досугу в Рыбинске. Спасибо! Было интересно! Елизавете больших успехов и множества туристов!
  • А
    Алексей
    31 октября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Очень понравилась экскурсия, Елизавета замечательный собеседник, любящий свой город.
  • А
    Алексей
    28 октября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Отлично и познавательно! Очень живая, современная экскурсия, динамичная и интересная. Елизавета прекрасно подстраивается под гостей города, может порекомендовать хорошие места.
  • А
    Алексей
    23 октября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Елизавета очень общительный и открытый человек, хорошо знающий историю своего родного города. Рассказывает обо всём увлечённо и доступно. Даже ребёнку 8-ми лет было понятно и интересно.
  • А
    Абдулова
    20 октября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Большое спасибо за чудесную экскурсию! Всем очень рекомендуем, это будет незабываемо!

    Елизавета – превосходный экскурсовод, который действительно знает и любит свой
    город, а главное – смог влюбить в Рыбинск нас. Узнали множество интересных фактов, любой наш вопрос не остался без ответа, очень профессиональный подход, как и маршрут экскурсии.

  • Е
    Елена
    13 октября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Интересная экскурсия, хорошая подача материала! Было увлекательно! Спасибо!
  • К
    Константин
    12 октября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Было очень интересно узнать столько всего о Рыбинске, спасибо большое за ваше время. Всегда видно, когда человеку нравится то, чем занимается и нравится родной город. Подобное всегда заряжает и вдохновляет

    Большое спасибо за экскурсию!
  • N
    Nadia
    12 октября 2025
    Смотри на Рыбинск
    Прекрасный город, интересная экскурсия, замечательный экскурсовод. Елизавета рассказала самые интересные факты, сделала нам фотографии, дала рекомендации по кафе, покупкам и как получить максимум от поездки в Рыбинск.
