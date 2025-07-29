читать дальше

города и интересные факты из прошлого, но и многое из настоящего. Во время экскурсии она ориентировалась на наш отклик и вопросы и если какая-то тема нас интересовала в большей степени, то она раскрывала ее максимально широко. Ни один вопрос не остался без ответа. Елизавета с душой и сердцем рассказывает о своем родном городе, не повинность отрабатывает, а старается сделать так, чтобы мы в него влюбились. Ее советы куда дополнительно сходить, где вкусно покушать, куда еще сьездить нам очень понравились. Мы поняли что одного дня мало и планируем вернуться в Рыбинск еще.