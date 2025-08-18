Мои заказы

Волжская набережная – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Волжская набережная» в Рыбинске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Пешеходная прогулка по Рыбинску: город купцов, соборов и характеров
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Пешеходная прогулка по Рыбинску: город купцов, соборов и характеров
Начало: Волжская набережная, 2
Расписание: Суббота - воскресенье в течение дня
3500 ₽ за всё до 20 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Пешая
2 часа
403 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: Согласно календарю
21 дек в 13:00
27 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
По Рыбинску на велосипедах
На велосипеде
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Рыбинску на велосипедах
Начало: Рыбинск, Волжская наб. 2
3500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    По Рыбинску на велосипедах
    В выходные посетили город Рыбинск. Выбрали формат экскурсии на велосипеде! Очень интересный и не стандартный формат, смогли увидеть много интересный
    читать дальше

    мест города, благодаря тому, что передвигались на велосипеде. В городе на велосипеде передвигаться очень лего, много велодорожек. Удобно, что экскурсия начинает в центре городе, где есть место по прокату Велосипедов. Экскурсию проводил Гид Александр, который видно, что очень влюблен в свой город. В лёгкой и доступной форме рассказал об основных достопримечательностях города. Рекомендуем данную экскурсию!

  • Л
    Лариса
    3 августа 2024
    По Рыбинску на велосипедах
    Отличный формат экскурсии на велосипедах! И послушать интересное о городе, и покататься, и больше увидеть. Взяли велики на прокат до вечера и еще с удовольствием покатались по набережной. Спасибо!
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    По Рыбинску на велосипедах
    Александр провёл запоминающуюся велоэкскурсию, в дождь ☔, проехали по значимым местам города, ребятам всё зашло, что-то выделить тут нельзя по местам, мы увидели всё, соборы, дворы, биржи, Красная площадь, вывески, театры… получили незабываемые моменты, фотографии, эмоции.
  • А
    Анастасия
    6 августа 2023
    По Рыбинску на велосипедах
    Спасибо Александру за экскурсию. В такой жаркий день, который был на нас, если бы не столь увлекательный форма, как обзорная
    читать дальше

    экскурсия на велосипеде, то мы бы мало, что увидели. А так с увлекательным рассказом и динамичным передвижением по городу, мы смогли подробно познакомиться с городом!!!

  • М
    МАРИНА
    27 мая 2023
    По Рыбинску на велосипедах
    Экскурсия понравилась. Прокатились на велосипедах по городу. Много интересного увидели и услышали,гид супер. Рекомендую экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Волжская набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная прогулка по Рыбинску: город купцов, соборов и характеров
  2. Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
  3. По Рыбинску на велосипедах
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Польский костёл
  4. Набережная
  5. Часовня Николая Чудотворца
  6. Красная площадь
  7. Старый город
  8. Молога
  9. Железнодорожный вокзал
  10. Драматический театр
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в декабре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Волжская набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 3500. Туристы уже оставили гидам 417 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2026 год по теме «Волжская набережная», 417 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль