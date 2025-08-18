Индивидуальная
до 20 чел.
Пешеходная прогулка по Рыбинску: город купцов, соборов и характеров
Начало: Волжская набережная, 2
Расписание: Суббота - воскресенье в течение дня
3500 ₽ за всё до 20 чел.
Групповая
до 16 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: Согласно календарю
21 дек в 13:00
27 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Рыбинску на велосипедах
Начало: Рыбинск, Волжская наб. 2
3500 ₽ за всё до 4 чел.
- ТТатьяна18 августа 2025В выходные посетили город Рыбинск. Выбрали формат экскурсии на велосипеде! Очень интересный и не стандартный формат, смогли увидеть много интересный
- ЛЛариса3 августа 2024Отличный формат экскурсии на велосипедах! И послушать интересное о городе, и покататься, и больше увидеть. Взяли велики на прокат до вечера и еще с удовольствием покатались по набережной. Спасибо!
- ООльга22 июля 2024Александр провёл запоминающуюся велоэкскурсию, в дождь ☔, проехали по значимым местам города, ребятам всё зашло, что-то выделить тут нельзя по местам, мы увидели всё, соборы, дворы, биржи, Красная площадь, вывески, театры… получили незабываемые моменты, фотографии, эмоции.
- ААнастасия6 августа 2023Спасибо Александру за экскурсию. В такой жаркий день, который был на нас, если бы не столь увлекательный форма, как обзорная
- ММАРИНА27 мая 2023Экскурсия понравилась. Прокатились на велосипедах по городу. Много интересного увидели и услышали,гид супер. Рекомендую экскурсию.
