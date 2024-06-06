А Анастасия О Рыбинске - с любовью Спасибо Елене за экскурсию! Вместо заявленных 2-х часов мы знакомились с городом почти 3 часа. Видно, что Елена любит и гордится своим городом, и заражает своим настроением других. Экскурсия была выше всяких похвал!

М Марина О Рыбинске - с любовью Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым

Е Елена О Рыбинске - с любовью читать дальше продуманный до мелочей, и ёмкий рассказ с большим количеством интереснейших исторических фактов, и хорошо поставленная речь. Было очень приятно слушать гида. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую эту экскурсию для посещения. Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,

Е Елена Знакомьтесь, Рыбинск Отличный экскурсовод. Прекрасный рассказ о городе Рыбинске. Очень рекомендую.

О Оксана Знакомьтесь, Рыбинск Замечательная экскурсия! . Наталья с такой любовью рассказывает о своём городе, что невозможно в него не влюбиться! Вем рекомендую!

Н Наталья Знакомьтесь, Рыбинск Великолепная экскурсия! В нашей группе было много действующих костромских экскурсоводов, под впечатлением абсолютно все! Большое спасибо Наталье!

Е Елена Рыбинск - маленький Петербург читать дальше открывались для меня с разных сторон. Два с половиной часа экскурсии пролетела незаметно. Спасибо Алевтине, которая дола мне возможность почувствовать атмосферу города. Всем очень рекомендую. Хочу поблагодарить экскурсовода Алевтину за замечательную, познавательную, очень интересную экскурсию по Рыбинску. Вместе с её рассказом город и его история

Е Елена Рыбинск - маленький Петербург Благодарим Алевтину за прекрасную экскурсию о! Несмотря на сложные погодные условия получили большие удовольствие!

И Ирина Рыбинск - маленький Петербург читать дальше и не сложный. При этом за короткие 2,5 часа в радиусе менее километра от цента мы узнали множество интересных исторических и не только фактов о Рыбинске и успели им восхититься и полюбить! Нашим гидом была Алевтина - прекрасный рассказчик, безмерно любящий свой родной город, и владеющий обширнейшим материалом. Маршрут прогулки не длинный