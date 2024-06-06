1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Знакомьтесь, Рыбинск: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
«Пройдете по Волжской набережной и оцените нарядное здание Новой хлебной биржи, похожее на древнерусский терем»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
«Памятники Крестовой улицы и Волжской набережной»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
«Я также проведу вас по уютным торговым улицам и площадям купеческого города, покажу живописную набережную с шикарным зданием бывшей Хлебной биржи и памятником советскому поэту Льву Ошанину»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
«По желанию можно продолжить программу — отправиться на автомобиле по берегам Рыбинского моря и в тёплый сезон поймать рыбу, которая изображена на гербе города»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
«Мы заглянем в него, а перед этим пройдёмся по сердцу Старого Рыбинска: увидим исторические улочки, обновлённый бульвар и вдохновляющие берега Черёмухи и Волги»
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:30
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Спасибо Елене за экскурсию! Вместо заявленных 2-х часов мы знакомились с городом почти 3 часа. Видно, что Елена любит и гордится своим городом, и заражает своим настроением других. Экскурсия была выше всяких похвал!
- ММарина2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
- ЕЕлена30 мая 2024Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
- ЕЕлена28 мая 2024Отличный экскурсовод. Прекрасный рассказ о городе Рыбинске. Очень рекомендую.
- ООксана27 мая 2024Замечательная экскурсия! . Наталья с такой любовью рассказывает о своём городе, что невозможно в него не влюбиться! Вем рекомендую!
- ННаталья26 мая 2024Великолепная экскурсия! В нашей группе было много действующих костромских экскурсоводов, под впечатлением абсолютно все! Большое спасибо Наталье!
- ЕЕлена24 мая 2024Хочу поблагодарить экскурсовода Алевтину за замечательную, познавательную, очень интересную экскурсию по Рыбинску. Вместе с её рассказом город и его история
- ЕЕлена9 мая 2024Благодарим Алевтину за прекрасную экскурсию о! Несмотря на сложные погодные условия получили большие удовольствие!
- ИИрина22 апреля 2024Нашим гидом была Алевтина - прекрасный рассказчик, безмерно любящий свой родной город, и владеющий обширнейшим материалом. Маршрут прогулки не длинный
- ААлексей11 января 2024Остались более, чем довольны данной экскурсией. Алексей отличный эрудированный рассказчик и экскурсовод. Если приезжаете с детьми, да и даже если нет, советую взять мастер-класс, будет лучший сувенир, который Вы привезете с Рыбинска. Надеюсь получится еще вернуться летом.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 396 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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