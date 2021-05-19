Всё о Салехарде

Полезная информация о Салехарде

Что нужно знать о Салехарде: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Салехард, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Салехарде
02:2501
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСалехард
По-английскиSalekhard
Столица регионаСалехард является столицей региона
Население города38 025 чел.
АэропортСалехард SLY
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Салехард на карте

Салехард фото города
Салехард

Когда лучше лететь в Салехард

Расписание авиа-рейсов