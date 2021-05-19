Полезная информация о Салехарде
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Местное время в Салехарде
02:2501
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Салехард
|По-английски
|Salekhard
|Столица региона
|Салехард является столицей региона
|Население города
|38 025 чел.
|Аэропорт
|Салехард SLY
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря
Где находится Салехард на карте
Салехард
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