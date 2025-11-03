Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Какой была Самара больше века назад? Вы не просто узнаете ответ на этот вопрос, а сами погрузитесь в атмосферу старины, царящую на улочках и площадях. Мы прогуляемся по центру города и отыщем самые красивые купеческие особняки и здания эпохи модерн.



Вас ждет путешествие во времени: от революционных событий до величия сталинского ампира, от купеческих традиций до панорам Волги. 4.9 131 отзыв

Экскурсии Ваш гид в Самаре Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 131 отзыв Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда См. календарь 1500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Старая добрая Самара Мы с вами отправимся в путешествие во времени! Начнём с того, как на этом месте был заложен город и как он рос с течением времени. Пройдёмся по трём главным площадям, рассматривая декор фасадов домов в стиле модерн и общественных зданий вроде театров и банков. Гул истории на площади Революции, монументальность площади Куйбышева и бронзовые легенды площади Чапаева — каждая расскажет свою главу самарской летописи. Выясним, какие особняки предпочитали почтенные купцы в конце XIX – начале XX века, заглянем в неоготический костёл и прогуляемся по главной улице, которую когда-то прозвали «выставкой общественной жизни». Улица Куйбышева раскроет вам свои секреты: как купеческие особняки XIX века уживаются с конструктивистскими шедеврами, а в арках старых домов прячутся модные кофейни. Вы узнаете, где жили Алексей Толстой и Эльдар Рязанов, чем славятся местные театры, посмотрите на бескрайнюю панораму Волги с площадки в Пушкинском сквере.

См. календарь Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площади Революции, Куйбышева и Чапаева

Самарский академический театр драмы

Театр оперы и балета

Филармония

Католический костёл и лютеранская кирха

Музей усадьба А. Толстого Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты в музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину Завершение: Пушкинский сквер Когда и сколько длится? Когда: См. календарь Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.