Какой была Самара больше века назад? Вы не просто узнаете ответ на этот вопрос, а сами погрузитесь в атмосферу старины, царящую на улочках и площадях. Мы прогуляемся по центру города и отыщем самые красивые купеческие особняки и здания эпохи модерн.
Вас ждет путешествие во времени: от революционных событий до величия сталинского ампира, от купеческих традиций до панорам Волги.
Описание экскурсии
Старая добрая СамараМы с вами отправимся в путешествие во времени! Начнём с того, как на этом месте был заложен город и как он рос с течением времени. Пройдёмся по трём главным площадям, рассматривая декор фасадов домов в стиле модерн и общественных зданий вроде театров и банков. Гул истории на площади Революции, монументальность площади Куйбышева и бронзовые легенды площади Чапаева — каждая расскажет свою главу самарской летописи. Выясним, какие особняки предпочитали почтенные купцы в конце XIX – начале XX века, заглянем в неоготический костёл и прогуляемся по главной улице, которую когда-то прозвали «выставкой общественной жизни». Улица Куйбышева раскроет вам свои секреты: как купеческие особняки XIX века уживаются с конструктивистскими шедеврами, а в арках старых домов прячутся модные кофейни. Вы узнаете, где жили Алексей Толстой и Эльдар Рязанов, чем славятся местные театры, посмотрите на бескрайнюю панораму Волги с площадки в Пушкинском сквере.
См. календарь
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площади Революции, Куйбышева и Чапаева
- Самарский академический театр драмы
- Театр оперы и балета
- Филармония
- Католический костёл и лютеранская кирха
- Музей усадьба А. Толстого
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завершение: Пушкинский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 131 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
3 ноя 2025
Понравилась экскурсия с Екатериной. Всё интересно.
М
Мария
18 окт 2025
Экскурсовод Екатерина рассказывала интересно,глубоко,энергично,с настроением. Информация Легко запоминается. Слушается с удовольствием. Посетили много удивительных мест. Благодарю!
М
МЕРЦАЛОВА
23 сен 2025
От Экскурсии по «старой» Самаре замечательные впечатления. Три часа пролетели незаметно, экскурсовод Екатерина не просто провела по старинным зданиям и памятникам, попутно рассказывая историю возникновения, исторические факты и, конечно, легенды. Очень приятно было по ходу маршрута зайти в кафе, пообщаться и выпить ароматного чая. По новому взглянули на наш областной город, хотя бывали в нем много раз. Благодарим.
Г
Галина
15 сен 2025
Очень интересная познавательная экскурсия, 3 часа прошли незаметно. Понравились дворики и интересные места, о которых бы не знала, проходя по улицам Самары. Рекомендую к посещению! Екатерине оценка 5+
Н
Надежда
9 сен 2025
В течение экскурсии узнала о городе просто всё, от истории создания до мест, куда зайти за сувенирами. Очень увлекательный рассказ с интересными фактами. На мой взгляд, многовато времени уделено местному бизнесу: три захода в разные кафе по ходу прогулки -- немного навязчиво.
И
ИННА
8 сен 2025
От экскурсии в восторге,полный обзор старого города. Увидела много интересного,несмотря на дождь. Спасибо большое Вячеславу.
Т
Татьяна
7 сен 2025
Три площади, и хитросплетение фактов о них и вокруг них. И люди. И архитектура. И маленькие акценты, по-новому раскрывающие историю такой знакомой и незнакомой Самары.
Большое спасибо экскурсоводу, моим друзьям очень понравилась эта продолжительная познавательная прогулка.
О
Ольга
2 сен 2025
Насыщенная фактами, очень интересная экскурсия. Всем рекомендую.
h
hi+79639
2 сен 2025
А
Анастасия
27 авг 2025
М
Маргарита
27 авг 2025
Все прошло хорошо! Немножко помешал дождик. Спасибо большое экскурсоводу Екатерине. Очень грамотная речь, все интересно рассказывала. Единственное что не понравилось это потраченное время на всякие арт объекты и чаепитие. Мы
А
Андрей
23 авг 2025
Походили по кофейням зачем не ясно сама экскурсия построена неплохо и пройти и рассказать материал можно было в 2 раза быстрее вообщем не советую
К
Ксения
22 авг 2025
Всё понравилось! Город открылся под другим углом. Спасибо Екатерине за интерес к собственной работе:) боялись дождя, но тучи обошли стороной!
Е
Евгения
21 авг 2025
Экскурсия выстроена и продумана до мелочей, была интересна и взрослому человеку и подростку. Порадовала грамотная речь, много исторических фактов и интереснейших архитектурных деталей, а также своевременно организованное чаепитие. Мы замечательно провели время, насладилась разнообразием архитектуры и оценили красоту исторической части Самары. От всей души благодарим Екатерину и рекомендуем всем заинтересованным!
А
Атаманова
20 авг 2025
