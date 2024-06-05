1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 20:00
12 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.
- ИИрина5 июня 2024Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.
- ББабарина4 июня 2024Прекрасное знакомство с городом! Такие обзорные экскурсии необходимы для того чтобы иметь общее представление о городе и наметить пешеходный маршрут
- ССветлана2 июня 2024Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
- РРегина26 мая 2024Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
- ААндрей25 мая 2024Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!
- NNatalya23 мая 2024Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.
- ВВладимир21 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
- ВВиктория16 мая 2024Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.
- ААндрей15 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Площадь Куйбышева»
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