Площадь Куйбышева – экскурсии в Самаре

Найдено 8 экскурсий в категории «Площадь Куйбышева» в Самаре, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 20:00
12 июня в 17:00
4 000 за всё до 7 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
На автобусе-кабриолете по Самаре
🚌 На автобусе
🏎 На кабриолете
Аудиогид
1.5 часа
67 отзывов
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
700 за человека
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Мифы и легенды Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.
История и жизнь самарского театра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335 за всё до 10 чел.
Самара. Путешествие во времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.
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    Благодаря экскурсии узнали про новую геолокацию культурно-выставочный центр "Радуга", советую его посетить, атмосферно и много всякого интересного можно приобрести. Водитель и сопровождающий менеджер были доброжелательны, атмосфера уюта и заботы. Спасибо!

  • Б
    Бабарина
    4 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Прекрасное знакомство с городом! Такие обзорные экскурсии необходимы для того чтобы иметь общее представление о городе и наметить пешеходный маршрут
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    для прогулок! Комфортный автобус, открытого типа, предоставлена возможность выбрать язык для прослушивания экскурсионного материала, регулировать громкость! Всё очень понравилось, спасибо большое!

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
  • Р
    Регина
    26 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!
  • N
    Natalya
    23 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.
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    3 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Экскурсия настолько увлекательна и познавательна, что расставаться не хотелось. Екатерина потрясающе рассказывает, увлекательно, познавательно, хочется ее слушать и слушать. Лучшая историческая экскурсия в Самаре!

  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
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    можно было остановиться, сделать фото. Очень повезло с погодой, поэтому город раскрылся во всей его красе. Очень рекомендуем эту экскурсию с Розой.

  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.
    Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировалиОчень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Площадь Куйбышева»

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  2. Набережная
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  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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