От Площади Ленина – экскурсии в Самаре

Найдено 4 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Самаре, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
140 отзывов
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
64 отзыва
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
4 400 за всё до 7 чел.
Истории старой Самары
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
59 отзывов
Истории старой Самары: погружение в атмосферу XIX-начала XX века
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Самары, прогуливаясь по её старинным улицам и площадям
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: См. календарь
Завтра в 17:00
6 июля в 17:30
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    28 июня 2024
    По старинным улицам Самары
    Отличная экскурсия! Если вы хотите познакомиться с Самарой и полюбить ее
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Очень понравилась экскурсия! На одном дыхании 2,5 часа) Спасибо Розе☺️
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Спасибо большое Розе за такую интересную экскурсию!!! Очень удобно,что экскурсия проходит на машине, охвачено очень много значимых мест прекрасного города! Экскурсию рекомендую!!!
    Спасибо большое Розе за такую интересную экскурсию!!! Очень удобно,что экскурсия проходит на машине, охвачено очень много
  • Е
    Екатерина
    24 июня 2024
    По старинным улицам Самары
    Экскурсия с Екатериной очень понравилась. Мы были с детьми, было интересно и взрослым и детям. Люблю когда экскурсии проходят не
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    просто по историческим местам, но и дополнены какими-то местечками, не доступными в классических экскурсиях. Так Екатерина заводила нас в несколько интересных мест, про которые не зная истории ты бы и не догадался, что здесь было ранее. Также была возможность отдохнуть на маршруте- посидеть, передохнуть в кафе, параллельно слушая историю этого места. Экскурсия очень насыщенная, благодаря Екатерине мы влюбились в Самару и приедем сюда снова!

  • М
    Марина
    21 июня 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Нам все очень понравилось. И то как нам рассказывали и то что нам показывали
  • М
    Мария
    16 июня 2024
    Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
    Были на экскурсии 13 июня, экскурсовод Екатерина. Очень любит свой город! Только положительные впечатления. Не смотря на жару провела нас по центру, через тенëчек. Наша мини группа из г. Владимира благодарит Вас!
  • И
    Ирина
    14 июня 2024
    По старинным улицам Самары
    Екатерина супер экскурсовод! Как откроешь город, такие впечатления и увезешь! Хотите оставить поистине потрясающие воспоминания о Самаре, Екатерина точно знает, как это сделать! Расскажет и покажет,и посоветует, где поесть и что ещё посмотреть. Рекомендуют от души.
  • Е
    Евгения
    11 июня 2024
    Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
    Мой гид Екатерина - хозяйка города с расказами об архитектуре, истории городской застройки Самары и исторических персонажах. Мне очень понравилась
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    экскурсия. Было время, чтобы осмотреться, сравнить ориганылы зданий со старыми фотографиями. Логика экскурсии очень хорошо продумана, а Екатерина учитывает интерсы экскурсанта. Это располагает

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
    Благодарим Екатерину за увлекательное путешествие по Самаре. Узнали и увидели очень много нового. Информация отобрана тщательнейшим образом, интересная и очень
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    обширная. много "закладочек" по маршруту оставили себе на следующую встречу с Самарой! 3 часа пролетели незаметно, а благодаря остановкам в тени и заходам в кафешки мы были спасены от беспощадно палящего солнца) Спасибо и до новых встреч в Самаре!!!

  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Истории старой Самары
    В Самаре бывает часто,но историю города не знали до.. замечательной и познавательной экскурсии,которую провела Екатерина. Отдельное спасибо за наводку на интересные музеи,которые обязательно посетим в следующий приезд.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «От Площади Ленина»

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  4. Истории старой Самары
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Бункер Сталина
  9. Особняк Курлиных
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июле 2024
Сейчас в Самаре в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 4 экскурсии от 1 400 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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