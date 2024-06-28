1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
4 400₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Истории старой Самары: погружение в атмосферу XIX-начала XX века
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Самары, прогуливаясь по её старинным улицам и площадям
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: См. календарь
Завтра в 17:00
6 июля в 17:30
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина28 июня 2024Отличная экскурсия! Если вы хотите познакомиться с Самарой и полюбить ее
- ТТатьяна28 июня 2024Очень понравилась экскурсия! На одном дыхании 2,5 часа) Спасибо Розе☺️
- ТТатьяна25 июня 2024Спасибо большое Розе за такую интересную экскурсию!!! Очень удобно,что экскурсия проходит на машине, охвачено очень много значимых мест прекрасного города! Экскурсию рекомендую!!!
- ЕЕкатерина24 июня 2024Экскурсия с Екатериной очень понравилась. Мы были с детьми, было интересно и взрослым и детям. Люблю когда экскурсии проходят не
- ММарина21 июня 2024Нам все очень понравилось. И то как нам рассказывали и то что нам показывали
- ММария16 июня 2024Были на экскурсии 13 июня, экскурсовод Екатерина. Очень любит свой город! Только положительные впечатления. Не смотря на жару провела нас по центру, через тенëчек. Наша мини группа из г. Владимира благодарит Вас!
- ИИрина14 июня 2024Екатерина супер экскурсовод! Как откроешь город, такие впечатления и увезешь! Хотите оставить поистине потрясающие воспоминания о Самаре, Екатерина точно знает, как это сделать! Расскажет и покажет,и посоветует, где поесть и что ещё посмотреть. Рекомендуют от души.
- ЕЕвгения11 июня 2024Мой гид Екатерина - хозяйка города с расказами об архитектуре, истории городской застройки Самары и исторических персонажах. Мне очень понравилась
- ННаталья4 июня 2024Благодарим Екатерину за увлекательное путешествие по Самаре. Узнали и увидели очень много нового. Информация отобрана тщательнейшим образом, интересная и очень
- ЕЕвгения2 июня 2024В Самаре бывает часто,но историю города не знали до.. замечательной и познавательной экскурсии,которую провела Екатерина. Отдельное спасибо за наводку на интересные музеи,которые обязательно посетим в следующий приезд.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «От Площади Ленина»
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