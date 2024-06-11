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Новая информация о Самаре, прогулка по её старинным улочкам и великолепные фотографии на память. Посетите фахверковый дом, костёл Сердца Иисуса, дом Курлиной и драмтеатр. Насладитесь видами на Волгу с смотровой площадки и прогуляйтесь по набережной. Фотографии с цветокоррекцией и ретушью будут готовы через неделю. Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет