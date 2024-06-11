Новая информация о Самаре, прогулка по её старинным улочкам и великолепные фотографии на память. Посетите фахверковый дом, костёл Сердца Иисуса, дом Курлиной и драмтеатр. Насладитесь видами на Волгу с смотровой площадки и прогуляйтесь по набережной. Фотографии с цветокоррекцией и ретушью будут готовы через неделю. Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏰 Уникальные архитектурные объекты
- 🌅 Виды на Волгу
- 🚶 Прогулка по набережной
- 🍺 Посещение Жигулёвского пивзавода
Что можно увидеть
- Фахверковый дом
- Костёл Сердца Иисуса
- Дом Курлиной
- Драмтеатр
- Смотровая площадка
- Набережная
- Жигулёвский пивзавод
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы с вами:
- Исследуем уютные закоулки старой Самары с гуляющими котиками и дореволюционной атмосферой. Рассмотрим фахверковый дом в немецком стиле, спрятанный от глаз прохожих в глубине деревянных двориков
- Посетим костёл Сердца Иисуса — величественный образец пламенеющей неоготики в Самаре с очень необычной картиной над алтарём
- Посмотрим на дом Курлиной и другие вычурные дома эпохи модерна
- Увидим великолепный драмтеатр и смотровую площадку, с которой открываются виды на самые лучшие закаты над Волгой и где можно сделать отличные фотографии
- Прогуляемся по самой длинной набережной, по которой так приятно фланировать в погожий день
- Дойдём, наконец, до Жигулёвского пивзавода с единственно верным «Жигулёвским»
По пути я расскажу вам обо всём архитектурном многообразии Самары, о различных эпохах в истории, и о том, как они повлияли на современный облик города. Покажу его нарядный фасад и проведу за кулисы городской жизни. Поделюсь историями о знаковых зданиях и персонажах Самары.
Организационные детали
- Готовые фотографии отправлю вам в течение недели после прогулки. Вы получите около 100 снимков в цветокоррекции и лёгкой ретуши
- Одеться лучше красиво (мы ведь будем фотографироваться), но по погоде. Во время фотосъёмки я обязательно помогу вам расслабиться и подскажу, как лучше позировать — это совсем не трудно!
- Длительность фотопрогулки — около 3 часов, за которые мы пройдём от 3 до 6 км
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ivan — ваш гид в Самаре
Я профессиональный фотограф с большим опытом портретных и репортажных съёмок. Живу в Самаре всю свою жизнь. Обожаю фотографировать людей и гулять по городу. Именно поэтому решил объединить эти два любимых занятия. Стараюсь, чтобы со мной было максимально комфортно, интересно и беззаботно.Задать вопрос
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