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просто по историческим местам, но и дополнены какими-то местечками, не доступными в классических экскурсиях. Так Екатерина заводила нас в несколько интересных мест, про которые не зная истории ты бы и не догадался, что здесь было ранее. Также была возможность отдохнуть на маршруте- посидеть, передохнуть в кафе, параллельно слушая историю этого места. Экскурсия очень насыщенная, благодаря Екатерине мы влюбились в Самару и приедем сюда снова!