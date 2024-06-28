1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина: история, архитектура и подземные тайны города
Начало: На пл. Революции
Завтра в 11:00
5 июля в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
Завтра в 17:00
6 июля в 17:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
4 400₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Истории старой Самары: погружение в атмосферу XIX-начала XX века
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Самары, прогуливаясь по её старинным улицам и площадям
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: См. календарь
Завтра в 17:00
6 июля в 17:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Погрузитесь в мир авангарда в Самаре: уникальная возможность взглянуть на искусство глазами его создателей
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 499₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина28 июня 2024Отличная экскурсия! Если вы хотите познакомиться с Самарой и полюбить ее
- ТТатьяна28 июня 2024Очень понравилась экскурсия! На одном дыхании 2,5 часа) Спасибо Розе☺️
- ТТатьяна26 июня 2024Отличная,интересная экскурсия!! Спасибо Татьяне) Даже не экскурсия,а прогулка:) Самара теперь в самом сердечке💔
- ТТатьяна25 июня 2024Спасибо большое Розе за такую интересную экскурсию!!! Очень удобно,что экскурсия проходит на машине, охвачено очень много значимых мест прекрасного города! Экскурсию рекомендую!!!
- ЕЕкатерина24 июня 2024Экскурсия с Екатериной очень понравилась. Мы были с детьми, было интересно и взрослым и детям. Люблю когда экскурсии проходят не
- ММарина22 июня 2024За вывеской «Стиляги» скрывается на самом деле история о городе вообще, об архитектуре и людях - через три М: музыка,
- ММарина21 июня 2024Нам все очень понравилось. И то как нам рассказывали и то что нам показывали
- ККарина21 июня 2024Были в группе из трех человек. Получили большое удовольствие от экскурсии. Наталья - профессиональный экскурсовод с четким графиком и увлекательно
- ЕЕлена21 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Екатерина профессионал своего дела. Три часа пролетели незаметно, хороший маршрут, интересный рассказ.
- ЕЕлена17 июня 2024Экскурсия интересная. Спасибо Татьяне за нестандартный маршрут и интересный рассказ.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «От площади Революции»
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