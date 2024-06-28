От площади Революции – экскурсии в Самаре

Найдено 9 экскурсий в категории «От площади Революции» в Самаре, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другая Самара: окраины старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 600 за всё до 6 чел.
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
140 отзывов
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина: история, архитектура и подземные тайны города
Начало: На пл. Революции
Завтра в 11:00
5 июля в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.
Самара. Путешествие во времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
Завтра в 17:00
6 июля в 17:30
1 400 за человека
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 10 чел.
Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
64 отзыва
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
4 400 за всё до 7 чел.
Истории старой Самары
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
59 отзывов
Истории старой Самары: погружение в атмосферу XIX-начала XX века
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Самары, прогуливаясь по её старинным улицам и площадям
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: См. календарь
Завтра в 17:00
6 июля в 17:30
1 400 за человека
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Погрузитесь в мир авангарда в Самаре: уникальная возможность взглянуть на искусство глазами его создателей
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 499 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    28 июня 2024
    По старинным улицам Самары
    Отличная экскурсия! Если вы хотите познакомиться с Самарой и полюбить ее
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Очень понравилась экскурсия! На одном дыхании 2,5 часа) Спасибо Розе☺️
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Другая Самара: окраины старого города
    Отличная,интересная экскурсия!! Спасибо Татьяне) Даже не экскурсия,а прогулка:) Самара теперь в самом сердечке💔
    Отличная,интересная экскурсия!! Спасибо Татьяне)Отличная,интересная экскурсия!! Спасибо Татьяне)Отличная,интересная экскурсия!! Спасибо Татьяне)Отличная,интересная экскурсия!! Спасибо Татьяне)Отличная,интересная экскурсия!! Спасибо Татьяне)Отличная,интересная экскурсия!! Спасибо Татьяне)
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Спасибо большое Розе за такую интересную экскурсию!!! Очень удобно,что экскурсия проходит на машине, охвачено очень много значимых мест прекрасного города! Экскурсию рекомендую!!!
    Спасибо большое Розе за такую интересную экскурсию!!! Очень удобно,что экскурсия проходит на машине, охвачено очень много
  • Е
    Екатерина
    24 июня 2024
    По старинным улицам Самары
    Экскурсия с Екатериной очень понравилась. Мы были с детьми, было интересно и взрослым и детям. Люблю когда экскурсии проходят не
    читать дальше

    просто по историческим местам, но и дополнены какими-то местечками, не доступными в классических экскурсиях. Так Екатерина заводила нас в несколько интересных мест, про которые не зная истории ты бы и не догадался, что здесь было ранее. Также была возможность отдохнуть на маршруте- посидеть, передохнуть в кафе, параллельно слушая историю этого места. Экскурсия очень насыщенная, благодаря Екатерине мы влюбились в Самару и приедем сюда снова!

  • М
    Марина
    22 июня 2024
    Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
    За вывеской «Стиляги» скрывается на самом деле история о городе вообще, об архитектуре и людях - через три М: музыка,
    читать дальше

    манеры, мода. Прекрасный запоминающийся слоган экскурсии (внимание: спойлер!): «Хил по Броду от тарелки до огорода», что в переводе на обычный язык означает «прогулка по улице Куйбышева от площади Реаолюции до Струковского сада». Было интересно; мы вот когда-то и довольно долго жили в Самаре и вроде как нечем удивить, а вот приехали как туристы и таки нашли для себя что-то ранее неизвестное.

  • М
    Марина
    21 июня 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Нам все очень понравилось. И то как нам рассказывали и то что нам показывали
  • К
    Карина
    21 июня 2024
    Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
    Были в группе из трех человек. Получили большое удовольствие от экскурсии. Наталья - профессиональный экскурсовод с четким графиком и увлекательно
    читать дальше

    составленной программой. Будет интересно побывать на её экскурсии и взрослым, и детям. Рекомендуем заранее записываться, спрос на экскурсии у Натальи большой. Особенно в летний сезон.

  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Самара. Путешествие во времени
    Экскурсия очень понравилась. Екатерина профессионал своего дела. Три часа пролетели незаметно, хороший маршрут, интересный рассказ.
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Другая Самара: окраины старого города
    Экскурсия интересная. Спасибо Татьяне за нестандартный маршрут и интересный рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «От площади Революции»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Другая Самара: окраины старого города
  2. По старинным улицам Самары
  3. Самара - жемчужина Поволжья
  4. Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
  5. Самара. Путешествие во времени
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Бункер Сталина
  9. Особняк Курлиных
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июле 2024
Сейчас в Самаре в категории "От площади Революции" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 400 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 459 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Самаре на 2024 год по теме «От площади Революции», 459 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам