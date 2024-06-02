1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
- ААндрей25 мая 2024Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!
- ВВиктория16 мая 2024Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.
- ВВалерий26 февраля 2024Спасибо, очень понравилось.
- ООльга5 января 2024Очень понравилась экскурсия по Самаре. Спасибо экскурсоводу Елене за интересную и содержательную экскурсию. В Самаре были первый раз, очень понравилась архитектура, открыли для себя много нового о городе.
- ННаталья31 октября 2023Остались самые теплые воспоминания. Рекомендую.
- NNadin25 июня 2023Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики. Очень рекомендую.
- ППавел12 июня 2022Эмма очень влюблённая в город экскурсовод. Рассказывает интересно. Показывает места которые нельзя посмотреть большой группой
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Площадь Чапаева»
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