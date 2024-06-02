Площадь Чапаева – экскурсии в Самаре

Найдено 5 экскурсий в категории «Площадь Чапаева» в Самаре, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Мифы и легенды Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.
История и жизнь самарского театра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335 за всё до 10 чел.
Самара. Путешествие во времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Площадь Чапаева»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Самара: от города-крепости до города Куйбышева
  2. Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
  3. Мифы и легенды Самары
  4. История и жизнь самарского театра
  5. Самара. Путешествие во времени
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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