С Светлана Самара: от города-крепости до города Куйбышева Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!

А Андрей Самара: от города-крепости до города Куйбышева Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!

В Виктория Самара: от города-крепости до города Куйбышева Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.

В Валерий Мифы и легенды Самары Спасибо, очень понравилось.

О Ольга Мифы и легенды Самары Очень понравилась экскурсия по Самаре. Спасибо экскурсоводу Елене за интересную и содержательную экскурсию. В Самаре были первый раз, очень понравилась архитектура, открыли для себя много нового о городе.

Н Наталья Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок» Остались самые теплые воспоминания. Рекомендую.

N Nadin Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок» Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики. Очень рекомендую.