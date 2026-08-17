Многие считают, что на этом кладбище нет ничего старше 1930-х годов. Но это не так. Во время прогулки мы найдём дореволюционные надгробия, поговорим о людях, чьи судьбы с ними связаны, и посмотрим на некрополь как на важную часть истории города. Эта экскурсия не о мистике, а о памяти, человеческих историях и необычных открытиях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Во время прогулки вы узнаете:

как знаменитый хирург самостоятельно провёл себе операцию по удалению аппендицита

кто снялся в одной из первых откровенных сцен советского кинематографа

как погиб и где похоронен легендарный «украинский Чапаев»

какую тайну хранит 13-й номер одной из самарских гостиниц

А ещё:

мы увидим один из самых малоизвестных воинских мемориалов Самары

поговорим о том, как советское кладбище сохранило память о более ранних эпохах

проследим связь Самары с историей других городов и стран

обратим внимание на эстетику старинных надгробий и поэтичные эпитафии

На этой экскурсии не будет мистики, страшилок и городских легенд. Вместо этого вас ждёт разговор о людях, истории и памяти.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.