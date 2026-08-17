Многие считают, что на этом кладбище нет ничего старше 1930-х годов. Но это не так.
Во время прогулки мы найдём дореволюционные надгробия, поговорим о людях, чьи судьбы с ними связаны, и посмотрим на некрополь как на важную часть истории города. Эта экскурсия не о мистике, а о памяти, человеческих историях и необычных открытиях.
Во время прогулки мы найдём дореволюционные надгробия, поговорим о людях, чьи судьбы с ними связаны, и посмотрим на некрополь как на важную часть истории города. Эта экскурсия не о мистике, а о памяти, человеческих историях и необычных открытиях.
Описание экскурсии
Во время прогулки вы узнаете:
- как знаменитый хирург самостоятельно провёл себе операцию по удалению аппендицита
- кто снялся в одной из первых откровенных сцен советского кинематографа
- как погиб и где похоронен легендарный «украинский Чапаев»
- какую тайну хранит 13-й номер одной из самарских гостиниц
А ещё:
- мы увидим один из самых малоизвестных воинских мемориалов Самары
- поговорим о том, как советское кладбище сохранило память о более ранних эпохах
- проследим связь Самары с историей других городов и стран
- обратим внимание на эстетику старинных надгробий и поэтичные эпитафии
На этой экскурсии не будет мистики, страшилок и городских легенд. Вместо этого вас ждёт разговор о людях, истории и памяти.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 10049 туристов
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. С 2013 года занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом и
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