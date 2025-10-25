Мои заказы

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Добро пожаловать в удивительный мир Самары, где каждое здание и улица хранят в себе многовековую историю, а каждый уголок пропитан духом прошедших эпох.

В этом путешествии мы отправимся по следам великого города, чтобы насладиться великолепием архитектурных шедевров и… раскрыть его тайны!
4.8
28 отзывов
Время начала: 15:15

Описание экскурсии

Мы подготовили два насыщенных маршрута по Самаре, которые чередуются через день и включают как визитные карточки города, так и рассказы о его жизни от местного гида. До 1 апреля 2026 года из-за погодных условий гуляем только по красному маршруту.

Красный маршрут:

  • Мы посетим часовню Алексия, особняк Путилова, Вознесенский собор
  • Пройдём по площади Революции и знаменитой улице Куйбышева
  • Заглянем на самарский Арбат, увидим Волго-Камский коммерческий банк, ныне художественный музей
  • Нас ждут остановки у гостиницы «Бристоль-Жигули», лютеранской кирхи и пряничного домика
  • Прогулка продолжится через Струковский сад, драмтеатр в древнерусском стиле и площадь Чапаева, Пушкинский сквер и обзорную площадку с видом на Волгу, пивзавод и Иверский монастырь.

Синий маршрут:

  • Скульптура «Бурлаки на Волге», памятник товарищу Сухову, часовня Алексия, Аллея Соловецких юнг
  • Легендарный Жигулёвский пивзавод с памятником пивовару
  • Вы увидите Монумент Славы, площадь Славы, знаменитые мозаики на Доме профсоюзов и необычный памятник отопительной батарее
  • В программе — Струковский сад, скульптура в честь вальса «На сопках Маньчжурии», баня Чаковского и скульптурная композиция «Клён», посвящённая песне ВИА «Синяя птица»

Организационные детали

  • До 1 апреля 2026 года из-за похолодания экскурсии проводятся только по Красному маршруту
  • С картой маршрутов и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Самаре, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

ежедневно в 15:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в часовню святителя Алексия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 2118 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
1
2
2
1

Фотографии от путешественников

А
Артур
25 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Весь маршрут прошёл плотно, познавательно. Экскурсовод владеет материалом полно, рассказывает живо и увлекательно, смог заинтересовать и держать внимание слушателей. Экскурсия прошла по ощущениям на одном дыхании, хоть и по итогу оказалось, что по времени и по локациям прошли очень много. Рекомендую. Спасибо Елене 👍👍👍
А
Андрей
18 окт 2025
Экскурсовод Елена искренне влюблена в свой город. Узнаешь много нового и интересного о самом городе, живших когда-то и живущих в нём сейчас людях. Рекомендую экскурсовода и саму экскурсию!
Анастасия
Анастасия
5 окт 2025
Экскурсия прошла чудесно! Погода нас порадовала, хотя и был небольшой дождь, но все прошло позитивно) Елена мастер своего дела, любит свой родной город, и делится с туристами местными секретами!
Всем рекомендую данный маршрут, основное, что есть на набережной и не только вы посетите, и узнаете много интересных фактов о прекрасном городе - Самара!
Н
Надежда
27 сен 2025
Посетили прекрасный город Самара, побывали на пешей экскурсии с Еленой Караваевой. Экскурсия превзошла все ожидания, это было очень интересно, очень много исторических фактов о памятниках, домах, людях. Елена прекрасный экскурсовод
знающий и любящий свой город. Приехали домой к местным😂пересказала им всю экскурсию, они сидели с открытым ртом))) сказали тоже хотят теперь столько знать о Самаре! А это был лишь один маршрут и сколько нового!!! Обязательно вернёмся ещё, чтобы увидеть и услышать больше.

С
Светлана
24 сен 2025
Интересная и познавательная экскурсия, гид знает и любит свой родной город. Мы прогулялись по синему маршруту. Особенно понравится тем, кто увлечен историей и архитектурой. Единственное что хочу отметить, экскурсия затянулась по времени от заявленного, но это потому что Елена очень любит свой город😊
Однозначно рекомендую к посещению!
К
Краснобаева
20 сен 2025
Отличная прогулка - экскурсия 😊😊😊интересно, душевно, как друг рассказывает о любимом городе😊😊😊
Ю
Юлия
18 сен 2025
Замечательный, грамотный и внимательный экскурсовод, который знает историю города Самара. Очень приятная в общении. Экскурсия понравилась, услышали много нового и прекрасно провели время. Надежда Леонтьевна, большое спасибо! 🌹🌹🌹
Замечательный, грамотный и внимательный экскурсовод, который знает историю города Самара. Очень приятная в общении. Экскурсия понравилась, услышали много нового и прекрасно провели время. Надежда Леонтьевна, большое спасибо! 🌹🌹🌹
Д
Дарья
16 сен 2025
Впервые с мужем посетили Самару, были приятно удивлены. Гид Оксана - отличный рассказчик и человек, который, очень любит этот город
Впервые с мужем посетили Самару, были приятно удивлены. Гид Оксана - отличный рассказчик и человек, который, очень любит этот город
З
Златина
10 сен 2025
Прекрасная экскурсия!
И
Инна
8 сен 2025
Хочется выразить благодарность экскурсоводу за интересный и познавательный рассказ о истории города, интересных фактах о жизни его жителей, современных культурных событиях Самары. Время экскурсии прошло быстро и увлекательно! Большое спасибо!
К
Каролина
6 сен 2025
Были весьма впечатлены историей Самары! Экскурсовод была восхитительна, знает всё про свой родной край начиная от давних времен до современности. Очень красивый город и интересные места 😍
Собираемся приезжать еще туда
Были весьма впечатлены историей Самары! Экскурсовод была восхитительна, знает всё про свой родной край начиная от давних времен до современности. Очень красивый город и интересные места 😍
Собираемся приезжать еще туда
Е
Екатерина
5 сен 2025
Рады, что первое знакомство с Самарой начали с экскурсией 15-15. Интересная подача материала в которой есть и про историческую часть и про жизнь местных жителей. Особенно понравилось, что экскурсия проходила
в комфортном темпе — было достаточно времени, чтобы сделать фотографии и просто насладиться атмосферой.
Однозначно придем еще и на красный маршрут.

Спасибо большое гиду Елене — она так увлекательно и с большой любовью рассказала про свой родной город.

Ю
Юрий
4 сен 2025
Экскурсия понравилась! Узнали много интересных фактов о Самаре, понравился формат проведения.
Е
Екатерина
4 сен 2025
Гид очень интересно рассказывала об истории города, его достопримечательностях и культуре. Особенно запомнились посещение набережной, памятники и старинные здания, которые раскрыли богатое прошлое города. Маршрут был хорошо продуман, и время пролетело незаметно. В целом, экскурсия была увлекательной и познавательной. Рекомендую всем, кто хочет лучше узнать Самару!
И
Ирина
4 сен 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Елене за интересный рассказ и замечательную прогулку по городу. Очень приятно общаться с человеком, который искренне любит свой город, старается узнать о нём как можно больше интересного и поделиться своими знаниями и находками с другими людьми!

