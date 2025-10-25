А Артур Экскурсия очень понравилась. Весь маршрут прошёл плотно, познавательно. Экскурсовод владеет материалом полно, рассказывает живо и увлекательно, смог заинтересовать и держать внимание слушателей. Экскурсия прошла по ощущениям на одном дыхании, хоть и по итогу оказалось, что по времени и по локациям прошли очень много. Рекомендую. Спасибо Елене 👍👍👍

А Андрей Экскурсовод Елена искренне влюблена в свой город. Узнаешь много нового и интересного о самом городе, живших когда-то и живущих в нём сейчас людях. Рекомендую экскурсовода и саму экскурсию!

Анастасия Экскурсия прошла чудесно! Погода нас порадовала, хотя и был небольшой дождь, но все прошло позитивно) Елена мастер своего дела, любит свой родной город, и делится с туристами местными секретами!

Всем рекомендую данный маршрут, основное, что есть на набережной и не только вы посетите, и узнаете много интересных фактов о прекрасном городе - Самара!

Н Надежда читать дальше знающий и любящий свой город. Приехали домой к местным😂пересказала им всю экскурсию, они сидели с открытым ртом))) сказали тоже хотят теперь столько знать о Самаре! А это был лишь один маршрут и сколько нового!!! Обязательно вернёмся ещё, чтобы увидеть и услышать больше. Посетили прекрасный город Самара, побывали на пешей экскурсии с Еленой Караваевой. Экскурсия превзошла все ожидания, это было очень интересно, очень много исторических фактов о памятниках, домах, людях. Елена прекрасный экскурсовод

С Светлана Интересная и познавательная экскурсия, гид знает и любит свой родной город. Мы прогулялись по синему маршруту. Особенно понравится тем, кто увлечен историей и архитектурой. Единственное что хочу отметить, экскурсия затянулась по времени от заявленного, но это потому что Елена очень любит свой город😊

Однозначно рекомендую к посещению!

К Краснобаева Отличная прогулка - экскурсия 😊😊😊интересно, душевно, как друг рассказывает о любимом городе😊😊😊

Ю Юлия Замечательный, грамотный и внимательный экскурсовод, который знает историю города Самара. Очень приятная в общении. Экскурсия понравилась, услышали много нового и прекрасно провели время. Надежда Леонтьевна, большое спасибо! 🌹🌹🌹

Д Дарья Впервые с мужем посетили Самару, были приятно удивлены. Гид Оксана - отличный рассказчик и человек, который, очень любит этот город

З Златина Прекрасная экскурсия!

И Инна Хочется выразить благодарность экскурсоводу за интересный и познавательный рассказ о истории города, интересных фактах о жизни его жителей, современных культурных событиях Самары. Время экскурсии прошло быстро и увлекательно! Большое спасибо!

К Каролина Были весьма впечатлены историей Самары! Экскурсовод была восхитительна, знает всё про свой родной край начиная от давних времен до современности. Очень красивый город и интересные места 😍

Собираемся приезжать еще туда

Е Екатерина читать дальше в комфортном темпе — было достаточно времени, чтобы сделать фотографии и просто насладиться атмосферой.

Однозначно придем еще и на красный маршрут.



Спасибо большое гиду Елене — она так увлекательно и с большой любовью рассказала про свой родной город. Рады, что первое знакомство с Самарой начали с экскурсией 15-15. Интересная подача материала в которой есть и про историческую часть и про жизнь местных жителей. Особенно понравилось, что экскурсия проходила

Ю Юрий Экскурсия понравилась! Узнали много интересных фактов о Самаре, понравился формат проведения.

Е Екатерина Гид очень интересно рассказывала об истории города, его достопримечательностях и культуре. Особенно запомнились посещение набережной, памятники и старинные здания, которые раскрыли богатое прошлое города. Маршрут был хорошо продуман, и время пролетело незаметно. В целом, экскурсия была увлекательной и познавательной. Рекомендую всем, кто хочет лучше узнать Самару!