скидка
10%
5 часов
Водная прогулка
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
от 1190010 710₽ за человека
скидка
5%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные виды Самары и окрестностей
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Самарской Луке. Вас ждут Жигулёвская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, дом-музей Репина и легенды Стеньки Разина
4 окт в 08:00
6 окт в 08:00
1900018 050₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
4 окт в 08:00
6 окт в 08:00
1790017 005₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 сентября 2024Все было прекрасно! Оптимальный маршрут, отличная компания. Очень интеллигентный спокойный гид. После экскурсии ощущение умиротворения не покидало. Большое спасибо!
- ААлександра27 августа 2024Спасибо за незабываемые апечатления! Ошиломительные виды, заповедные места. Поездка была очень комфортной.
- ССветлана17 августа 2024Очень понравилась поездка! Виды шикарные, экскурсия проходит в комфортном темпе, Иван может поддержать любую тему для разговора. Спасибо организаторам за такой прекрасный тур!
- ИИгорь3 августа 2024Большое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативный рассказ по всему маршруту. Отдельное спасибо экскурсоводу Ивану - очень доброжелательный, внимательный и отзывчивый человек, с хорошим знанием материала. Однозначно рекомендуем обращаться к ребятам!
- ААнна27 июля 2024Огромное спасибо Юлии и Ивану за чудесный день! За незабываемые виды с гор, легкое и приятное общение и интересные рассказы,
- ННаталья25 июля 2024Здравствуйте, очень приятные впечатления остались от маршрута, Ширяево - в сердце Жигулевских гор!Шикарные виды, хороший рассказчик, внимательный гид Иван, который сопровождал
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 10 710 до 18 050 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Скидки в Самаре на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024