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за превосходные фотографии нас с дочкой (у Юлии талант фотографа), чуткость в адаптации маршрута под нас. Под конец мы получили еще и прекрасный сюрприз: увидели закат с еще одной обзорной точки, про которую и не знали. Друзьям уже порекомендовала эту экскурсию. Вернемся еще!