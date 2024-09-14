Экскурсии со скидкой в Самаре до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Самаре, цены от 10 710 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
На велосипеде
На байдарках
скидка
10%
26 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
от 1190010 710 за человека
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
На машине
скидка
5%
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные виды Самары и окрестностей
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Самарской Луке. Вас ждут Жигулёвская ГЭС, Куйбышевское водохранилище, дом-музей Репина и легенды Стеньки Разина
4 окт в 08:00
6 окт в 08:00
1900018 050 за всё до 3 чел.
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
На машине
скидка
5%
16 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
4 окт в 08:00
6 окт в 08:00
1790017 005 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 сентября 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Все было прекрасно! Оптимальный маршрут, отличная компания. Очень интеллигентный спокойный гид. После экскурсии ощущение умиротворения не покидало. Большое спасибо!
  • А
    Александра
    27 августа 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Спасибо за незабываемые апечатления! Ошиломительные виды, заповедные места. Поездка была очень комфортной.
    Спасибо за незабываемые апечатления! Ошиломительные виды, заповедные места. Поездка была очень комфортнойСпасибо за незабываемые апечатления! Ошиломительные виды, заповедные места. Поездка была очень комфортнойСпасибо за незабываемые апечатления! Ошиломительные виды, заповедные места. Поездка была очень комфортнойСпасибо за незабываемые апечатления! Ошиломительные виды, заповедные места. Поездка была очень комфортной
  • С
    Светлана
    17 августа 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Очень понравилась поездка! Виды шикарные, экскурсия проходит в комфортном темпе, Иван может поддержать любую тему для разговора. Спасибо организаторам за такой прекрасный тур!
    Очень понравилась поездка! Виды шикарные, экскурсия проходит в комфортном темпе, Иван может поддержать любую тему дляОчень понравилась поездка! Виды шикарные, экскурсия проходит в комфортном темпе, Иван может поддержать любую тему дляОчень понравилась поездка! Виды шикарные, экскурсия проходит в комфортном темпе, Иван может поддержать любую тему дляОчень понравилась поездка! Виды шикарные, экскурсия проходит в комфортном темпе, Иван может поддержать любую тему дляОчень понравилась поездка! Виды шикарные, экскурсия проходит в комфортном темпе, Иван может поддержать любую тему для
  • И
    Игорь
    3 августа 2024
    Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
    Большое спасибо за организацию поездки! Все было заранее оговорено и спланировано, началось вовремя. Интересный и информативный рассказ по всему маршруту. Отдельное спасибо экскурсоводу Ивану - очень доброжелательный, внимательный и отзывчивый человек, с хорошим знанием материала. Однозначно рекомендуем обращаться к ребятам!
  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
    Огромное спасибо Юлии и Ивану за чудесный день! За незабываемые виды с гор, легкое и приятное общение и интересные рассказы,
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    за превосходные фотографии нас с дочкой (у Юлии талант фотографа), чуткость в адаптации маршрута под нас. Под конец мы получили еще и прекрасный сюрприз: увидели закат с еще одной обзорной точки, про которую и не знали. Друзьям уже порекомендовала эту экскурсию. Вернемся еще!

  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
    Здравствуйте, очень приятные впечатления остались от маршрута, Ширяево - в сердце Жигулевских гор!Шикарные виды, хороший рассказчик, внимательный гид Иван, который сопровождал
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    нас на протяжении всего маршрута, отвечал на все наши вопросы и проявил прекрасные знания. Спасибо большое за приятную экскурсию, за организацию Юлии и Ивану, за пунктуальность и корректность!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
  2. Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
  3. Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самарская набережная
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Бункер Сталина
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Чапаева
  9. Бункеры
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
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