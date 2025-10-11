Мои заказы

Дворики старой Самары (в группе)

Прогулка по самарским дворикам откроет перед вами уникальные уголки города, сохранившие атмосферу XIX века. Узнайте, как жили самарцы более века назад
Самара хранит множество тайн, и лучше всего их раскрывают старинные дворики. Прогулка позволит заглянуть за фасады и ощутить дух города, который не изменился с XIX века.

Участники увидят дореволюционные лестницы, коммунальные квартиры и узнают, где находились старинные рынки и театры. Истории из городских архивов и фельетонов Горького добавят ярких красок в ваше путешествие. Завершится экскурсия памятной фотографией, чтобы запечатлеть этот день
4.6
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏘️ Погружение в атмосферу старой Самары
  • 📚 Истории из городских архивов
  • 🎭 Узнать о жизни самарских мещан
  • 📸 Памятная фотография на память
  • 🏛️ Увидеть дореволюционные архитектурные элементы
Дворики старой Самары (в группе)© Александр
Дворики старой Самары (в группе)© Александр
Дворики старой Самары (в группе)© Александр
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Кирпичные клейма
  • Дореволюционные канализационные люки
  • Коммунальная квартира
  • Дореволюционная подъездная плитка
  • Железная дверь

Описание экскурсии

Погружение в жизнь старой Самары

Давайте отойдем от самарских достопримечательностей и посмотрим на изнанку города, заглянув в его старые дворики. Вы увидите кирпичные клейма и дореволюционные канализационные люки, обветшалые лестницы и фотогеничные стены, попадете в коммунальную квартиру и на задний двор современного отеля, также вы увидите дореволюционную подъездную плитку и последнюю в Самаре дореволюционную железную дверь. В самарских двориках время будто остановилось — здешняя застройка, архитектура и непередаваемая атмосфера сохранились в практически неизменном виде с середины 19 века. Здесь вы узнаете, как жил город больше века назад: где находились рынки и конные станции, где выступали актеры и музыканты, а где — подавали самый вкусный чай. А в конце прогулки на память у вас останется моментальная фотография, чтобы запечатлеть день знакомства с настоящей Самарой.

Самарские истории

В Самаре появились знаменитые купеческие фамилии, здесь Максим Горький написал «Старуху Изергиль», здесь же впервые прозвучала 7-ая симфония Шостаковича, но во все времена главными героями города были самарские жители, вдохновлявшие деятелей искусства. На прогулке мы поговорим именно о самарских мещанах и их ярких жизненных историях, источником которых послужила периодическая печать прошлых веков, фельетоны Горького и даже дореволюционная реклама.

Кому подходит прогулка

Путешественникам и творческим людям, которые хотят оценить колорит города и найти его уникальные ракурсы.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у пересечения Ленинградской и улицы Куйбышева
  • Прогулку можно провести также на английском языке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет850 ₽
Ответы на вопросы

Александр
Александр — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 6300 туристов
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. С 2013 года занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом и
стараемся показать Самару со всех сторон. Знаем и подскажем всё: фотолокации, уютные кафе и укромные бары «для своих». Удивим историческими фактами и интересными историями. С нами вы получите наиболее полное впечатление от города!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
5
9
4
3
2
1
1
Ю
Юлия
11 окт 2025
Нас водила Виктория, это было великолепно! Позитивно, легко, осветила все нужные грани жизни города-и истории, и стрит-арт, и архитектурные стили, впихнула очень емко разные моменты-очень приятное послевкусие, мне даже город этот стал нравится больше😆
Не пыталась закончить раньше, не была формальной, дождалась нашего опоздания
Является сертифицированным гидом
Восторг сплошной
Цена точно ниже ценности

Очень рекомендую!
Т
Татьяна
15 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, спасибо ведущему и организаторам!
Наталья
Наталья
31 авг 2025
Интересная экскурсия, все понравилось.
Единственное - Виктории было бы не плохо делать интонационные паузы, а то очень тяжело воспринимать информацию одним длинным текстом.
Интересная экскурсия, все понравилось.
Н
Наталья
24 авг 2025
Хорошая экскурсия! Зашли в места куда самостоятельно зайти и не подумали бы. Спасибо организаторам и экскурсоводу Татьяне. 2 часа экскурсии прошли незаметно, по окончании хотелось продолжения. Не забывайте брать с собой воду.
Анастасия
Анастасия
19 авг 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с Самарой. Гид рассказывала много интересных историй про дома и их бывших владельцев. Мы бродили по старым улочкам и заглядывали во дворы — самарские колоритные
курмыши. За эту экскурсию я много раз сказала «Вау» глядя на контрасты заброшенных деревянных домов и парадные фасады каменных тучерезов. Особенно впечатлил парадный вход в бывшую гостиницу Националь (сейчас там аутентик кафе), в котором сохранился лифт, плитка и другие отреставрированные части интерьеров гостиницы. Понравилось, что гид подкован в плане фактов, архитектурных особенностей и истории города.

Из замечаний, хотелось бы, чтобы история, которую рассказывает гид, была более последовательной и логичной, чтобы не прыгать от одного здания к другому, т к получилось немного «галопом по европам». Из-за обилия фактов начинаешь путаться, если не записывать. Но если записывать, можно потом самостоятельно изучить и много всякого интересного узнать про Самару и ее обитателей (чего без гида не узнал бы).

В целом, классная экскурсия, где гид своим рассказом вдохновляет изучать город ещё глубже.

Из замечаний, хотелось бы, чтобы история, которую рассказывает гид, была более последовательной и логичной, чтобы не прыгать от одного здания к другому, т к получилось немного «галопом по европам». Из-за обилия фактов начинаешь путаться, если не записывать. Но если записывать, можно потом самостоятельно изучить и много всякого интересного узнать про Самару и ее обитателей (чего без гида не узнал бы).

В целом, классная экскурсия, где гид своим рассказом вдохновляет изучать город ещё глубже.
О
Олеся
13 авг 2025
Экскурсия совсем не понравилась, зря потраченное время. Заходили в заброшенные дворики с мусором и рассматривали кирпичики с сомнительными записями и рассказ гида, оставили неприятное впечатление.
Крайне не советую.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Олеся, нам очень жаль, что наш проверенный временем и большим количеством путешественников маршрут, оставил у Вас неприятные ощущения.

Позвольте остановится на
некоторых пунктах подробнее.
Мы проводим данную экскурсию по непарадной, не фасадной Самаре. По локациям, которые находятся на самых центральных улицах Самары, но без нашего сопровождения Вы бы с очень небольшой вероятностью обнаружили их и тем более расшифровали значение и историю каждого элемента дворового антуража. Сейчас есть отдельное направление в изучении истории города - «двороведение», не менее ценное чем классические обзорные экскурсии.
Наш город выстроен по американской системе планировки середины XIX века - все улицы идеально прямые, все здания построены по единой красной линии. И именно благодаря такой планировке у нас большое количество внутренних, скрытых от прохожих пространств дворов и переходов, порой похожих на лабиринт. И, проходя мимо здания по улице, совершенно невозможно предположить, что находиться с его обратной стороны. Вот именно этот аспект города мы и раскрываем. Потому что в самарских двориках сохранились клейменые кирпичи - фабричные оттиски на профиле кирпича с фамилиями владельцев фабрик, биографии и историю бизнеса которых мы рассказываем, дровяные и угодные сараи, амбары, кованые ворота и двери, противопожарные брандмауэры и стеклоблоки Фальконьн. В некоторых двориках полноценный комплекс хозяйственных построек XIX века. Такого нет в даже в музеях, не говоря уже о том, что это действующие жилые и технические постройки. На основе самарских газет позапрошлого столетия и найденных в них необычных историях мы реконструируем быт мещан того периода времени. Но говорим мы не только о житейских историях и исторических анекдотах. Во двориках есть примеры архитектуры разных стилей - фахверк, модерн, неорусский стиль.
Это все выстраивается в единое логичное повествование о развитии нашего города от небольшого городка до «Русского Чикаго» начала прошлого века.

Безусловно, какие то здания сейчас не эксплуатируются и законсервированы, потому что все они объекты культурного наследия нашей страны и нам очень обидно, что вокруг них может скапливаться мусор. К сожалению, подобные примеры можно встретить на центральных улицах любого города планеты. Но мы проходим рядом, никак не соприкасаясь с такими заброшенными объектами.

Хороших Вам путешествий и приятных открытий не только с парадного входа, но и от внутренней «кухни» каждого города или памятника архитектуры, чтобы Ваше представление было максимально полным и всесторонним.

С уважением, Александр.

Л
Людмила
3 авг 2025
02.08.25 с экскурсоводом Викторией провели прекрасное время на экскурсии. Виктория очень прекрасный экскурсовод и импонирует, что столь молодая девушка так много знает и, с любовью к Самаре, доносит до туристов свои знания. Спасибо организаторам.
О
Ольга
3 авг 2025
Все прошло активно, интересно, не скучно главное. Очень активная гид, приятный голос, рассказывала понятно
Г
Галина
27 июл 2025
Посетила экскурсию Дворики старой Самары, где экскурсовод была Татьяна. Понравилась и экскурсия с нестандартной подачей материала. И экскурсовод Татьяна понравилась с приятной грамотной речью, со знанием материала и любовью к своему делу и к городу. Было интересно, время пролетело незаметно. Очень рекомендую.
Евгений
Евгений
27 июл 2025
Очень уютное путешествие по Самаре, благодаря которому удается не только рассмотреть здания, но и погрузиться в их историю, узнать особенности строительства города. Самостоятельно я бы не стал подходить к стене
и рассматривать кирпичики, а ведь в ней сокрыта целая история. Здорово, что эта прогулка проходит в приятной тихой обстановке.
Организация на высоте - выдаются индивидуальные наушники, фотоматериал просматривается самостоятельно на своем телефоне.

