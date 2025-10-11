Самара хранит множество тайн, и лучше всего их раскрывают старинные дворики. Прогулка позволит заглянуть за фасады и ощутить дух города, который не изменился с XIX века. Участники увидят дореволюционные лестницы, коммунальные квартиры и узнают, где находились старинные рынки и театры. Истории из городских архивов и фельетонов Горького добавят ярких красок в ваше путешествие. Завершится экскурсия памятной фотографией, чтобы запечатлеть этот день

Описание экскурсии

Погружение в жизнь старой Самары

Давайте отойдем от самарских достопримечательностей и посмотрим на изнанку города, заглянув в его старые дворики. Вы увидите кирпичные клейма и дореволюционные канализационные люки, обветшалые лестницы и фотогеничные стены, попадете в коммунальную квартиру и на задний двор современного отеля, также вы увидите дореволюционную подъездную плитку и последнюю в Самаре дореволюционную железную дверь. В самарских двориках время будто остановилось — здешняя застройка, архитектура и непередаваемая атмосфера сохранились в практически неизменном виде с середины 19 века. Здесь вы узнаете, как жил город больше века назад: где находились рынки и конные станции, где выступали актеры и музыканты, а где — подавали самый вкусный чай. А в конце прогулки на память у вас останется моментальная фотография, чтобы запечатлеть день знакомства с настоящей Самарой.

Самарские истории

В Самаре появились знаменитые купеческие фамилии, здесь Максим Горький написал «Старуху Изергиль», здесь же впервые прозвучала 7-ая симфония Шостаковича, но во все времена главными героями города были самарские жители, вдохновлявшие деятелей искусства. На прогулке мы поговорим именно о самарских мещанах и их ярких жизненных историях, источником которых послужила периодическая печать прошлых веков, фельетоны Горького и даже дореволюционная реклама.

Кому подходит прогулка

Путешественникам и творческим людям, которые хотят оценить колорит города и найти его уникальные ракурсы.

