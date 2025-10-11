Участники увидят дореволюционные лестницы, коммунальные квартиры и узнают, где находились старинные рынки и театры. Истории из городских архивов и фельетонов Горького добавят ярких красок в ваше путешествие. Завершится экскурсия памятной фотографией, чтобы запечатлеть этот день
5 причин купить эту экскурсию
- 🏘️ Погружение в атмосферу старой Самары
- 📚 Истории из городских архивов
- 🎭 Узнать о жизни самарских мещан
- 📸 Памятная фотография на память
- 🏛️ Увидеть дореволюционные архитектурные элементы
Что можно увидеть
- Кирпичные клейма
- Дореволюционные канализационные люки
- Коммунальная квартира
- Дореволюционная подъездная плитка
- Железная дверь
Описание экскурсии
Погружение в жизнь старой Самары
Давайте отойдем от самарских достопримечательностей и посмотрим на изнанку города, заглянув в его старые дворики. Вы увидите кирпичные клейма и дореволюционные канализационные люки, обветшалые лестницы и фотогеничные стены, попадете в коммунальную квартиру и на задний двор современного отеля, также вы увидите дореволюционную подъездную плитку и последнюю в Самаре дореволюционную железную дверь. В самарских двориках время будто остановилось — здешняя застройка, архитектура и непередаваемая атмосфера сохранились в практически неизменном виде с середины 19 века. Здесь вы узнаете, как жил город больше века назад: где находились рынки и конные станции, где выступали актеры и музыканты, а где — подавали самый вкусный чай. А в конце прогулки на память у вас останется моментальная фотография, чтобы запечатлеть день знакомства с настоящей Самарой.
Самарские истории
В Самаре появились знаменитые купеческие фамилии, здесь Максим Горький написал «Старуху Изергиль», здесь же впервые прозвучала 7-ая симфония Шостаковича, но во все времена главными героями города были самарские жители, вдохновлявшие деятелей искусства. На прогулке мы поговорим именно о самарских мещанах и их ярких жизненных историях, источником которых послужила периодическая печать прошлых веков, фельетоны Горького и даже дореволюционная реклама.
Кому подходит прогулка
Путешественникам и творческим людям, которые хотят оценить колорит города и найти его уникальные ракурсы.
Организационные детали
- Экскурсия начинается у пересечения Ленинградской и улицы Куйбышева
- Прогулку можно провести также на английском языке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|850 ₽
Отзывы и рейтинг
Не пыталась закончить раньше, не была формальной, дождалась нашего опоздания
Является сертифицированным гидом
Восторг сплошной
Цена точно ниже ценности
Очень рекомендую!
Единственное - Виктории было бы не плохо делать интонационные паузы, а то очень тяжело воспринимать информацию одним длинным текстом.
Крайне не советую.
