Этот живописный маршрут подходит в том числе и для начинающих. Вы освоите управление багги в различных условиях: лес, гористая местность, прямые участки.Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет

потрясающий панорамный вид на Самару, Волгу и Жигулёвские горы. Опытный инструктор всегда будет с вами рядом: он позаботится, чтобы путешествие прошло не только увлекательно, но и безопасно. Программа подходит как для новичков, так и для опытных водителей. Лёгкий уровень сложности делает поездку идеальной для семейного отдыха и свиданий. В стоимость включены аренда багги, защитная экипировка, вводный инструктаж и сопровождение по маршруту. Дети могут поехать пассажирами с 6 лет, за рулём - с 17 лет. Экскурсию проведёт опытный гид-инструктор

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Ваш представитель в Самаре

Станислав Ваш представитель в Самаре

Время начала: 13:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы получите много новых эмоций и опыт управления багги в прекрасном лиственном лесу наедине с природой. Путешествие начнётся сразу после инструктажа по правилам безопасности.

Наш маршрут проходит по бездорожью. Вам предстоит преодолеть травянистые склоны, подъёмы, спуски, труднопроходимые и скоростные участки. А изюминкой станет посещение живописной природной достопримечательности — Лысой горы с великолепным видом на волжские просторы.

Кому подойдёт программа

Новичкам и людям с опытом управления мототехникой. Уровень сложности — лёгкий, поэтому поездка отлично подойдёт для семейного отдыха и свидания. Протяжённость маршрута — 20 км. Время катания — 2 часа.

Организационные детали

В стоимость входит: аренда одного багги (вы — водитель), защитная экипировка (шлем, очки, балаклава, перчатки), вводный инструктаж, сопровождение по маршруту, фотографии

Дети могут поехать с вами пассажирами с 6 лет, за рулём — с 17 лет

Если вы хотите поехать с пассажиром, доплата составит 500 руб. Максимальный вес на одном багги — 180 кг.

В выходные стоимость поездки составит 8000 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды

Особенности программы