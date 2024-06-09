Этот живописный маршрут подходит в том числе и для начинающих. Вы освоите управление багги в различных условиях: лес, гористая местность, прямые участки.
Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет
Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы получите много новых эмоций и опыт управления багги в прекрасном лиственном лесу наедине с природой. Путешествие начнётся сразу после инструктажа по правилам безопасности.
Наш маршрут проходит по бездорожью. Вам предстоит преодолеть травянистые склоны, подъёмы, спуски, труднопроходимые и скоростные участки. А изюминкой станет посещение живописной природной достопримечательности — Лысой горы с великолепным видом на волжские просторы.
Кому подойдёт программа
Новичкам и людям с опытом управления мототехникой. Уровень сложности — лёгкий, поэтому поездка отлично подойдёт для семейного отдыха и свидания. Протяжённость маршрута — 20 км. Время катания — 2 часа.
Организационные детали
- В стоимость входит: аренда одного багги (вы — водитель), защитная экипировка (шлем, очки, балаклава, перчатки), вводный инструктаж, сопровождение по маршруту, фотографии
- Дети могут поехать с вами пассажирами с 6 лет, за рулём — с 17 лет
- Если вы хотите поехать с пассажиром, доплата составит 500 руб. Максимальный вес на одном багги — 180 кг.
- В выходные стоимость поездки составит 8000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды
Особенности программы
- На точку старта вам нужно приехать самостоятельно на личном или общественном транспорте
- Будут остановки — возьмите с собой воду и перекус
- Приезжайте за 10-15 минут до начала
- Лица в алкогольном, наркотическом и другом опьянении за руль не допускаются
- Если будет повреждена техника по вине участника в случае нарушений правил инструктажа — материальная ответственность лежит на участнике
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Будние дни
|7 000 ₽
|Выходные/ Праздничные дни
|8 000 ₽
|Пассажир
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Демократической улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Самаре
Мы команда гидов и инструкторов с более чем 5-летним опытом работы. Мы любим природу нашей Самарской области и стремимся приобщить к её красоте всех наших клиентов!Задать вопрос
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