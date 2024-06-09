На багги - до Лысой горы

Присоединяйтесь к захватывающей поездке на багги до Лысой горы в Самаре. Путешествие включает лесные тропы, гористую местность и потрясающие виды
Этот живописный маршрут подходит в том числе и для начинающих. Вы освоите управление багги в различных условиях: лес, гористая местность, прямые участки.

Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет
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потрясающий панорамный вид на Самару, Волгу и Жигулёвские горы.

Опытный инструктор всегда будет с вами рядом: он позаботится, чтобы путешествие прошло не только увлекательно, но и безопасно. Программа подходит как для новичков, так и для опытных водителей. Лёгкий уровень сложности делает поездку идеальной для семейного отдыха и свиданий.

В стоимость включены аренда багги, защитная экипировка, вводный инструктаж и сопровождение по маршруту. Дети могут поехать пассажирами с 6 лет, за рулём - с 17 лет. Экскурсию проведёт опытный гид-инструктор

На багги - до Лысой горы
На багги - до Лысой горы
На багги - до Лысой горы
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы получите много новых эмоций и опыт управления багги в прекрасном лиственном лесу наедине с природой. Путешествие начнётся сразу после инструктажа по правилам безопасности.

Наш маршрут проходит по бездорожью. Вам предстоит преодолеть травянистые склоны, подъёмы, спуски, труднопроходимые и скоростные участки. А изюминкой станет посещение живописной природной достопримечательности — Лысой горы с великолепным видом на волжские просторы.

Кому подойдёт программа

Новичкам и людям с опытом управления мототехникой. Уровень сложности — лёгкий, поэтому поездка отлично подойдёт для семейного отдыха и свидания. Протяжённость маршрута — 20 км. Время катания — 2 часа.

Организационные детали

  • В стоимость входит: аренда одного багги (вы — водитель), защитная экипировка (шлем, очки, балаклава, перчатки), вводный инструктаж, сопровождение по маршруту, фотографии
  • Дети могут поехать с вами пассажирами с 6 лет, за рулём — с 17 лет
  • Если вы хотите поехать с пассажиром, доплата составит 500 руб. Максимальный вес на одном багги — 180 кг.
  • В выходные стоимость поездки составит 8000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды

Особенности программы

  • На точку старта вам нужно приехать самостоятельно на личном или общественном транспорте
  • Будут остановки — возьмите с собой воду и перекус
  • Приезжайте за 10-15 минут до начала
  • Лица в алкогольном, наркотическом и другом опьянении за руль не допускаются
  • Если будет повреждена техника по вине участника в случае нарушений правил инструктажа — материальная ответственность лежит на участнике

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Будние дни7 000 ₽
Выходные/ Праздничные дни8 000 ₽
Пассажир500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Демократической улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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