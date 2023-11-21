1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Большинство гостей Самары любуется старинными купеческими особняками, не догадываясь, какая жизнь скрывается за их фасадами. Узнайте тайны и истории города
Начало: В районе улицы Ленинградской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
50004 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
На багги - до Лысой горы: групповая экскурсия в Самаре
Присоединяйтесь к захватывающей поездке на багги до Лысой горы в Самаре. Путешествие включает лесные тропы, гористую местность и потрясающие виды
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
7 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
Получите дозу адреналина и насладитесь природой, не покидая города. Подходит для всех уровней водителей
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
33 340₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! Необычно, нестандартно. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к жизни простых жителей города, увидеть за красивым фасадом быт горожан, причудливую смесь истории и современности. Иногда казалось, что за калиткой двора время остановилось или течет иначе.
- ВВладимир26 июля 2023Отличная экскурсия и Валерий замечательный экскурсовод
- ССеантович6 июля 2023Благодаря этой прогулке мы увидели очаровательные и интересные места, о которых не смогли бы узнать без замечательного гида.
- ММихаил21 июня 2023Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
- DDMITRII7 сентября 2022Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Активности»
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