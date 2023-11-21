Активности – экскурсии в Самаре

Найдено 9 экскурсий в категории «Активности» в Самаре, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Большинство гостей Самары любуется старинными купеческими особняками, не догадываясь, какая жизнь скрывается за их фасадами. Узнайте тайны и истории города
Начало: В районе улицы Ленинградской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
50004 000 за всё до 10 чел.
Подводная охота на Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 500 за человека
Дайвинг на Волге или Голубом озере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 2 чел.
Поймать Самарский вайб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670 за всё до 4 чел.
На багги - до Лысой горы
🛞 Багги
Мини-группа
2 часа
На багги - до Лысой горы: групповая экскурсия в Самаре
Присоединяйтесь к захватывающей поездке на багги до Лысой горы в Самаре. Путешествие включает лесные тропы, гористую местность и потрясающие виды
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
7 000 за человека
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1 час
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
Получите дозу адреналина и насладитесь природой, не покидая города. Подходит для всех уровней водителей
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
3 000 за человека
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
6 000 за человека
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная
10 часов
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
33 340 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 ноября 2023
    Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
    Экскурсия очень понравилась! Необычно, нестандартно. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к жизни простых жителей города, увидеть за красивым фасадом быт горожан, причудливую смесь истории и современности. Иногда казалось, что за калиткой двора время остановилось или течет иначе.
  • В
    Владимир
    26 июля 2023
    Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
    Отличная экскурсия и Валерий замечательный экскурсовод
  • С
    Сеантович
    6 июля 2023
    Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
    Благодаря этой прогулке мы увидели очаровательные и интересные места, о которых не смогли бы узнать без замечательного гида.
  • М
    Михаил
    21 июня 2023
    Дайвинг на Волге или Голубом озере
    Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
  • D
    DMITRII
    7 сентября 2022
    Подводная охота на Волге
    Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
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    Мы подобрали маски, ласты, гидрокостюмы и отправились на лодке по Волге искать место для охоты. К сожалению, в тот день на Волге была большая волна и пострелять в рыбу не удалось. Зато мы вдоволь поплавали с масками и посмотрели на маленьких рыбок на мелководье. Затем вернулись и поехали в деревню на острове, где делают сыр. Там были козы и коровы и много вкусного сыра. Сергей дал нам велосипеды и эта поездка оказалась чуть ли не интереснее поиска рыбы. Потом мы вернулись с пили чай, ели арбуз и сыр. Провели чудесный день. Рекомендую Сергея как гида в любое время года.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Активности»

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  1. Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
  2. Подводная охота на Волге
  3. Дайвинг на Волге или Голубом озере
  4. Поймать Самарский вайб
  5. Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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