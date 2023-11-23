Знакомство с историей Самары На протяжении многих лет Самара была важным торговым центром Поволжья. В ходе экскурсии вы познакомитесь с ее историей и увидите памятники архитектуры минувших столетий. Мы осмотрим яркий образец самарского модерна – старинный Дом купчихи Курлиной, побываем у Лютеранской кирхи Святого Георга, построенной на средства купца Е. Аннаева. Прогулка по площади Куйбышева Которая является второй по размерам в Европе. Она занимает площадь более 17 га и со всех сторон утопает в цветниках и зеленых насаждениях. На площади можно увидеть Академический театр опера и балета, осмотреть памятники Куйбышеву и Шостаковичу. Музей лягушки Музей лягушки является единственным в своем роде в России. После своего открытия он стал третьим в мире после Швейцарии и Хорватии, где можно оказаться в настоящем лягушачьем царстве. Экспозиция музея включает в себя свыше 3000 экспонатов, представленных лягушками во всех возможных видах – нарисованными, выполненными из дерева, глины и других материалов. При посещении музея можно принять участие в мастер-классах и научиться делать лягушек из ткани, бисера, шерсти. Важная информация:

Экскурсия в музее Лягушки рассчитана на дошкольников и школьников младших классов. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.