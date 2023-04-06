Индивидуальная экскурсия по Самаре: знакомство с историей и музеем Лягушки
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Описание
Знакомство с историей Самары
На протяжении многих лет Самара была важным торговым центром Поволжья. В ходе экскурсии вы познакомитесь с ее историей и увидите памятники архитектуры минувших столетий. Мы осмотрим яркий образец самарского модерна – старинный Дом купчихи Курлиной, побываем у Лютеранской кирхи Святого Георга, построенной на средства купца Е. Аннаева. На экскурсии вас ожидает посещение Иверского женского монастыря. Свое название он получил по старой иконе, которую пожертвовала обители купчиха Екатерина Марихина.
Прогулка по площади Куйбышева
В программу прогулки входит посещение площади Куйбышева – второй по размерам в Европе. Она занимает площадь более 17 га и со всех сторон утопает в цветниках и зеленых насаждениях. На площади можно увидеть Академический театр опера и балета, осмотреть памятники Куйбышеву и Шостаковичу.
Музей лягушки
Музей лягушки является единственным в своем роде в России. После своего открытия он стал третьим в мире после Швейцарии и Хорватии, где можно оказаться в настоящем лягушачьем царстве. Экспозиция музея включает в себя свыше 3000 экспонатов, представленных лягушками во всех возможных видах – нарисованными, выполненными из дерева, глины и других материалов. При посещении музея можно принять участие в мастер-классах и научиться делать лягушек из ткани, бисера, шерсти.
Экскурсия в музее Лягушки рассчитана на дошкольников и школьников младших классов.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
- Мастер-класс в музее оплачивается дополнительно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Исторический центр города
- Площадь Куйбышева
- Театра Драмы
- Лютеранская кирха
- Старая набережная
- Музей лягушки и другие
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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