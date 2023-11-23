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Музей лягушки и экскурсия по Самаре

Индивидуальная экскурсия по Самаре: знакомство с историей и музеем Лягушки
Приглашаем вас на приятную экскурсионную прогулку по славному городу Самара! Вас ожидает променад по знаменитой площади Куйбышева – второй по размерам в Европе, обзор старинной архитектуры и посещение уникального Музея лягушки, где юные гости смогут принять участие в мастер-классе по созданию лягушек из разных материалов.
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Музей лягушки и экскурсия по Самаре

Описание экскурсии

Знакомство с историей Самары На протяжении многих лет Самара была важным торговым центром Поволжья. В ходе экскурсии вы познакомитесь с ее историей и увидите памятники архитектуры минувших столетий. Мы осмотрим яркий образец самарского модерна – старинный Дом купчихи Курлиной, побываем у Лютеранской кирхи Святого Георга, построенной на средства купца Е. Аннаева. Прогулка по площади Куйбышева Которая является второй по размерам в Европе. Она занимает площадь более 17 га и со всех сторон утопает в цветниках и зеленых насаждениях. На площади можно увидеть Академический театр опера и балета, осмотреть памятники Куйбышеву и Шостаковичу. Музей лягушки Музей лягушки является единственным в своем роде в России. После своего открытия он стал третьим в мире после Швейцарии и Хорватии, где можно оказаться в настоящем лягушачьем царстве. Экспозиция музея включает в себя свыше 3000 экспонатов, представленных лягушками во всех возможных видах – нарисованными, выполненными из дерева, глины и других материалов. При посещении музея можно принять участие в мастер-классах и научиться делать лягушек из ткани, бисера, шерсти. Важная информация:
Экскурсия в музее Лягушки рассчитана на дошкольников и школьников младших классов. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей лягушки
  • Исторический центр города
  • Площадь Куйбышева
  • Театр драмы
  • Лютеранская кирха
  • Старая набережная
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей
  • Мастер-класс в музее.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С таким же успехом можно погулять по аудиогиду изи тревел
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