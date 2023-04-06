Знакомство с историей Самары

На протяжении многих лет Самара была важным торговым центром Поволжья. В ходе экскурсии вы познакомитесь с ее историей и увидите памятники архитектуры минувших столетий. Мы осмотрим яркий образец самарского модерна – старинный Дом купчихи Курлиной, побываем у Лютеранской кирхи Святого Георга, построенной на средства купца Е. Аннаева. На экскурсии вас ожидает посещение Иверского женского монастыря. Свое название он получил по старой иконе, которую пожертвовала обители купчиха Екатерина Марихина.

Прогулка по площади Куйбышева

В программу прогулки входит посещение площади Куйбышева – второй по размерам в Европе. Она занимает площадь более 17 га и со всех сторон утопает в цветниках и зеленых насаждениях. На площади можно увидеть Академический театр опера и балета, осмотреть памятники Куйбышеву и Шостаковичу.

Музей лягушки

Музей лягушки является единственным в своем роде в России. После своего открытия он стал третьим в мире после Швейцарии и Хорватии, где можно оказаться в настоящем лягушачьем царстве. Экспозиция музея включает в себя свыше 3000 экспонатов, представленных лягушками во всех возможных видах – нарисованными, выполненными из дерева, глины и других материалов. При посещении музея можно принять участие в мастер-классах и научиться делать лягушек из ткани, бисера, шерсти.

Экскурсия в музее Лягушки рассчитана на дошкольников и школьников младших классов.