Музеи и искусство Самары

Найдено 12 экскурсий в категории «Музеи» в Самаре, цены от 3 335 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Кроме того, я покажу вам женский Иверский монастырь, сквер Пушкина, легендарный Жигулевский пивзавод, музей Рязанова и другие интересные места Самары»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
«Улица Фрунзе — дом купчихи Курлиной — великолепный образец модерна старинной Самары, польский католический костёл (посещение), литературный музей А»
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
«Музейный комплекс: жизнь крестьян и художников»
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
«Экскурсию для вас проведу я, хозяйка музея, или один из моих помощников»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
«Неподалеку я покажу музей Эльдара Рязанова»
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Свидание с Самарой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
«Музей Эльдара Рязанова — вы раскроете Рязанова не только в качестве великого режиссера, но и как автора множества романтических стихов»
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Погрузитесь в историю Самары и посетите уникальный Музей лягушки. Откройте для себя архитектурные памятники и насладитесь мастер-классами для детей
Начало: По договоренности
«Музей лягушки Музей лягушки является единственным в своем роде в России»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Погрузитесь в мир авангарда в Самаре: уникальная возможность взглянуть на искусство глазами его создателей
Начало: На площади Революции
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 499 за всё до 10 чел.
История и жизнь самарского театра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
«Вместе с Буратино переживём его приключения на интерактивной выставке в литературном музее-усадьбе, где провёл детские годы автор «Золотого ключика» А»
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335 за всё до 10 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
«В селе Ширяево вы посетите дом-музей Репина и оцените панорамы села с обзорной площадки Поповой горы»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    6 июня 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
    читать дальше

    различных функциональных зон. Основная составляющая - это, конечно, городские легенды; но посещение этого места будет полезно и людям, которые интересуются не только самарским городским фольклором, но и проблемами сохранения исторически-архитектурного наследия. Я посещал экскурсию в составе группы музейных сотрудников из другого самарского музея и, с точки зрения организации данного экспозиционного пространства, оно создано на достаточно высоком уровне. В процессе экскурсии затрагиваются темы как истории самого дома - имения - в котором сейчас располагается музей, так и истории борьбы владельца музея за спасение исторического здания от сноса. И, разумеется, в подвале дома как раз и располагается экспозиция, посвящённая самарским городским легендам, которые были собраны при создании этого музея. В качестве экспонатов в целом на разных этажах представлены как предметы дореволюционной мебели/обстановки, так и инсталляции/живописные работы современных самарских художников, близкие по своей тематике этому месту, и многое другое. Персонал музея очень открытый и доброжелательный; о смысловом наполнении, требуемом возрастном цензе, времени и дате возможно договориться заранее.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
    читать дальше

    обаятельный и грамотный экскурсовод Мариша рассказала нам удивительные истории этого дома и провела нас по вехам событий нашего города! А радушная и щедрая хозяйка этого музея встретила наших бойцов щедрыми угощениями и восхитительным видом на центр города! А еще по секрету рассказала мне про новую экскурсию 18+, которая скоро будет доступна для посещения! Очень любопытно,с нетерпением жду и с удовольствием приду в это уникальное место снова!

    Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты
  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже
    читать дальше

    знала, услышала новую и очень интересную интерпретацию. Сразу видно, экскурсовод Оля любит знает город и его легенды. Место действительно мистическое. В подвале страшновато и пробирает до мурашек. Немного рассказали про экскурсию, на которую попасть не просто. Эта экскурсия только для взрослых. С огромным удовольствием посещу тайную комнату. Огромное спасибо, что мне пошли на встречу и провели экскурсию в удобное для меня время. Вид с крыши восхитительный, так же, как и чай, угощения и конечно предсказание. Подарили «волшебную красную нить желаний» очень жду что все сбудется. Экскурсию очень рекомендую!!

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Екатерина провела нам прекрасную экскурсию по Самарской Луке. Ее интересные рассказы сопровождали нас в дороге, мы побывали на нескольких смотровых
    читать дальше

    площадках, поднялись на гору Стрельная, взглянули на Волгу с высоты птичьего полета, заехали в село Ширяево, где останавливался Репин, работая над своей картиной "Бурлаки на Волге", посетили рукотворные штоль, посмотрели на Волгу с Поповой горы. Вкусный обед в кафе по дороге, купили с собой немного сыра и рыбы по совету Екатерины. Отличная, комфортная, очень познавательная экскурсия!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Огромное спасибо Екатерине за прекрасную поездку и интересную экскурсию.
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
    читать дальше

    можно было остановиться, сделать фото. Очень повезло с погодой, поэтому город раскрылся во всей его красе. Очень рекомендуем эту экскурсию с Розой.

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Знакомьтесь, Самара
  2. Самара - жемчужина Поволжья
  3. Авто-путешествие по Самарской Луке
  4. Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
  5. Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Музеи" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3 335 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 513 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Самаре на 2024 год по теме «Музеи», 513 ⭐ отзывов, цены от 3335₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам