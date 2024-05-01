2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Самара купеческая»: уникальное путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в атмосферу купеческой Самары, исследуя ее знаковые места и встречаясь с историей в лицо
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Погрузитесь в историю Самары и посетите уникальный Музей лягушки. Откройте для себя архитектурные памятники и насладитесь мастер-классами для детей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Цветы Самарского модерна
Начало: Ул. Молодогвардейская 104
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 мая 2024Мы прогуляись по старинной части города, посмотрели на купеческие, мещанские дома. Экскурсовод рассказала о жизни купеческой Самары, а также о
- ААльбина23 февраля 2024Все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Особняк Курлиной»
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