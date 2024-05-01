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Самаре сегодняшнего дня. Обстоятельно отвечала на вопросы, было время на фото. Даже проходя мимо сувенирного магазина, мы зашли и Марина обратила наше внимание на лучшие "гостинцы" из Самары. Мы по другому начали смотреть на этот город. Экскурсия нам понравилась. Через день мы прошли тем же маршрутом уже зная город. Спасибо Марине! Спасибо Самаре!