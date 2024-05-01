Особняк Курлиной – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Курлиной» в Самаре, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
«Самара купеческая»: пешеходная экскурсия
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Самара купеческая»: уникальное путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в атмосферу купеческой Самары, исследуя ее знаковые места и встречаясь с историей в лицо
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Погрузитесь в историю Самары и посетите уникальный Музей лягушки. Откройте для себя архитектурные памятники и насладитесь мастер-классами для детей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Цветы Самарского модерна
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Цветы Самарского модерна
Начало: Ул. Молодогвардейская 104
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    «Самара купеческая»: пешеходная экскурсия
    Мы прогуляись по старинной части города, посмотрели на купеческие, мещанские дома. Экскурсовод рассказала о жизни купеческой Самары, а также о
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    Самаре сегодняшнего дня. Обстоятельно отвечала на вопросы, было время на фото. Даже проходя мимо сувенирного магазина, мы зашли и Марина обратила наше внимание на лучшие "гостинцы" из Самары. Мы по другому начали смотреть на этот город. Экскурсия нам понравилась. Через день мы прошли тем же маршрутом уже зная город. Спасибо Марине! Спасибо Самаре!

  • А
    Альбина
    23 февраля 2024
    «Самара купеческая»: пешеходная экскурсия
    Все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Особняк Курлиной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Самара купеческая»: пешеходная экскурсия
  2. Музей лягушки и экскурсия по Самаре
  3. Цветы Самарского модерна
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самарская набережная
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в октябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Особняк Курлиной" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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