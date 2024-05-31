1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным уголкам Самары, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Погрузитесь в историю Самары и посетите уникальный Музей лягушки. Откройте для себя архитектурные памятники и насладитесь мастер-классами для детей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная прогулка по Самарской набережной с панорамами Волги
Откройте для себя красоту Самарской набережной, насладитесь великолепными видами Волги и историческими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
10 июня в 13:30
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда31 мая 2024За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно
- ААндрей31 мая 2024Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой
- ММарина24 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию! Приятно слушать грамотную речь, интересный рассказ, и видеть знание, а главное заинтересованность гида. Она не просто проводит экскурсию для галочки, она любит и восхищается всем тем, что показывает, и о чем говорит.
- ААнтон22 мая 2024Спасибо. Проехали по городу, побывали во множестве локаций. Было очень интересно и легко. Информация проникла в наши головы легко и аккуратно разложилась по полочкам.
- ВВладимир21 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
- ИИрина19 мая 2024Ходили на экскурсию: Самарская набережная: 5 км волжского гедонизма! Очень понравилось! Экскурсовод полностью погрузила в историю и жизнь города! Плюс, музыкальное сопровождение! Рекомендую всем приезжающим, для первого знакомства с этим прекрастным городом!
- ДДарья18 мая 2024Все понравилось!!!
- ТТатьяна16 мая 2024По приезду в Самару сразу же решила прогуляться по набережной Волги с Аллой. Экскурсию заказала заранее, т. к. на неё
- ААлександр16 мая 2024Самара город с интересной историей, спасибо за интересную экскурсию!
- ААндрей15 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Самарская набережная»
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