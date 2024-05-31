Самарская набережная – экскурсии в Самаре

Найдено 11 экскурсий в категории «Самарская набережная» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самара: прогулка вдоль Волги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Самару
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
249 отзывов
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным уголкам Самары, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Погрузитесь в историю Самары и посетите уникальный Музей лягушки. Откройте для себя архитектурные памятники и насладитесь мастер-классами для детей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Самарской набережной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная прогулка по Самарской набережной с панорамами Волги
Откройте для себя красоту Самарской набережной, насладитесь великолепными видами Волги и историческими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Поймать Самарский вайб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
10 июня в 13:30
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Самару
    Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой
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    профессионал своего дела, милая внимательная экскурсовод с глубокими знаниями материала и большой любовью к Самаре. С ней было тепло и уютно, спасибо Татьяне! Самара- ты прекрасна!

  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Добро пожаловать в Самару
    Спасибо огромное за экскурсию! Приятно слушать грамотную речь, интересный рассказ, и видеть знание, а главное заинтересованность гида. Она не просто проводит экскурсию для галочки, она любит и восхищается всем тем, что показывает, и о чем говорит.
  • А
    Антон
    22 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Спасибо. Проехали по городу, побывали во множестве локаций. Было очень интересно и легко. Информация проникла в наши головы легко и аккуратно разложилась по полочкам.
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
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    можно было остановиться, сделать фото. Очень повезло с погодой, поэтому город раскрылся во всей его красе. Очень рекомендуем эту экскурсию с Розой.

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Ходили на экскурсию: Самарская набережная: 5 км волжского гедонизма! Очень понравилось! Экскурсовод полностью погрузила в историю и жизнь города! Плюс, музыкальное сопровождение! Рекомендую всем приезжающим, для первого знакомства с этим прекрастным городом!
  • Д
    Дарья
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Все понравилось!!!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    По приезду в Самару сразу же решила прогуляться по набережной Волги с Аллой. Экскурсию заказала заранее, т. к. на неё
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    очень большой спрос. Прекрасная экскурсия! С такой отдачей и знаниями гид Алла рассказал мне о достопримечательностях, исторических событиях и архитектуре набережной и Самары, о том как строился и рос город и о ее знаменитых жителях. Получила массу положительных эмоций. Алла не просто знаток материала, а она искренне увлеченный человек, вдохновляющий и талантливый!

  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
    Самара город с интересной историей, спасибо за интересную экскурсию!
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Экскурсия очень понравилась. Роза дала всю необходимую информацию, времени на остановках в каждом месте достаточно. Рекомендую гида и данную программу экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Самарская набережная»

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  4. Самара - жемчужина Поволжья
  5. Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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