За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно

профессионал своего дела, милая внимательная экскурсовод с глубокими знаниями материала и большой любовью к Самаре. С ней было тепло и уютно, спасибо Татьяне! Самара- ты прекрасна!

М Марина

Спасибо огромное за экскурсию! Приятно слушать грамотную речь, интересный рассказ, и видеть знание, а главное заинтересованность гида. Она не просто проводит экскурсию для галочки, она любит и восхищается всем тем, что показывает, и о чем говорит.