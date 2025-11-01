Экскурсия по Самаре раскрывает её многогранную историю и культуру.
Путешествие начинается с рассказа о зарождении города, продолжается через улицу Куйбышева с её архитектурными шедеврами.
Участники посетят смотровые площадки, пройдут по крупнейшей площади Европы, узнают о знаменитых фабриках и заводах. Прогулка завершится на набережной у "Бурлаков на Волге" и ракеты "Союз"
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть архитектурные шедевры
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим площадям
- 📸 Сделать фото у ракеты «Союз»
- 🍺 Узнать о самарских заводах
- 🌅 Насладиться видами на набережной
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Улица Куйбышева
- Площадь Куйбышева
- Бурлаки на Волге
- Ракета «Союз»
Описание экскурсии
Ч то вас ожидает
- Начнём экскурсию с разговора о том, где, как и когда зародилась прекрасная Самара.
- Проедем по улице Куйбышева, где каждый дом которой овеян историей, — недаром её даже называют архитектурной кунсткамерой.
- Сделаем несколько остановок на смотровых площадках.
- Прогуляемся по парадным площадям города, в том числе по самой большой площади в Европе.
- Поговорим о фабриках и заводах Самары, включая Жигулёвский, продукцию которого при желании можно продегустировать.
- Спустимся на набережную, где навестим знаменитых «Бурлаков на Волге» и кое-кого ещё.
- Сделаем фото у настоящей вертикально установленной ракеты «Союз».
- И завершим поездку в удобном для вас месте.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 43 туристов
Меня зовут Анна. Я один из немногих гидов по Самаре с профильным образованием. Специалист в сфере социально-культурного сервиса и туризма с красным дипломом, переводчик в сфере профессиональной коммуникации. За время работы я провела огромное количество экскурсий, как индивидуальных, так и для больших иностранных групп. Всей душой люблю свой город — мою Самару — и буду рада влюбить в неё каждого!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
1 ноя 2025
31.10.25 на комфортабельном автомобиле Анна влюбляла в Самару 4-х коллег-врачей))) Увлекательный рассказ о городе, наполненный интересными фактами - и вот мы уже готовы прилететь летом, чтобы без спешки погулять по городу и искупаться в Волге))) Отдельная благодарность за коррекцию маршрута, с учётом всех наших нюансов))) Всей компанией искренне рекомендуем!!!
И
Инна
29 окт 2025
Покупала экскурсию для компании 4 пенсионеров. Все остались в полном восторге от того как они провели 2,5 часа с Анной. Понравилась подача, маршрут и сама информация, которая была дана во
Надежда
24 мая 2025
Хорошая экскурсия, обошли весь центр, доехали до ракеты. Стало понятно, куда стоит зайти на подольше.
Е
Елена
2 мая 2025
Были на экскурсии 2 мая. Анна просто умница! Великолепная экскурсия. Показала нам все достопримечательности Самары. Внимательна ко всем нашим пожеланиям. Анечка огромное Вам спасибо! Обязательно будем рекомендовать всём нашим друзьям при посещении Самары заказывать экскурсию у Вас.
