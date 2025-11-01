Анна — ваш гид в Самаре

Провела экскурсии для 43 туристов

Меня зовут Анна. Я один из немногих гидов по Самаре с профильным образованием. Специалист в сфере социально-культурного сервиса и туризма с красным дипломом, переводчик в сфере профессиональной коммуникации. За время работы я провела огромное количество экскурсий, как индивидуальных, так и для больших иностранных групп. Всей душой люблю свой город — мою Самару — и буду рада влюбить в неё каждого!