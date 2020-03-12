86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города

Елена
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Елена – представитель гидов
Во время автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии я познакомлю вас с историей и достопримечательностями города, раскрою красоту старой и современной Самары, расскажу о ее символах и брендах, известных во всей России еще со времен Советского Союза.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии86 отзывов
4.88
Обзорная экскурсия по Самаре
Обзорная экскурсия по Самаре

Что вас ожидает

  • Старый город. Я проведу вас по улочкам старой Самары и расскажу, почему в начале XX века ее называли «Русским Чикаго» и «Новым Орлеаном». Покажу старинные здания, доставшиеся нам от предков: это и внушительные финансовые учреждения — банки, и богатые особняки купцов, и украшенный словно ажурным кружевом театр драмы — один из четырех государственных театров города, и здание Кирхи, строгий силуэт которой так органично вписался в ансамбль русского города, и взметнувшиеся в небо стрельчатые башни польского Костёла. Кирха — старейшая на Поволжье лютеранская церковь — наследие немцев Поволжья, историю которых я также обязательно вам расскажу.
  • Жигулевский комбинат. Не проедем мимо знаменитого Жигулевского пивоваренного комбината — родины всем хорошо известного Жигули. Комбинат, кстати тоже, построен немцем — я расскажу, как так вышло.
  • Главная улица. Побываем на главной улице города — Куйбышева, бывшей Дворянской, которую называют «архитектурной кунсткамерой под открытым небом» благодаря тому, что здесь представлены все возможные стили, я расскажу и покажу, какие именно. А также посетим одноименную главную площадь, и вы узнаете, как она связана с Книгой рекордов Гиннеса.
  • Самара космическая. Увидим символ города — ракета-носитель «Союз». Я расскажу о расскажу о производстве в Самаре ракета-носителей, на которых стартовали российские и советские космонавты (в том числе и Гагарин).
  • Хай-тек. Посетим самый высокий ж/д вокзал в Европе, построенный в стиле хай-тек. Наверху здания находится смотровая, куда мы поднимемся, чтобы насладиться видом на город.
  • Город-курорт. Самара — город не только промышленный, а, прежде всего, — курортный. Чтобы вы в этом убедились, мы обязательно проедем по нашей знаменитой самарской набережной — самой длинной набережной на Волге. Длина — 7 км, и на всем протяжении — бесплатные пляжи. Кроме того, это филиал самарского ботанического сада, потому что здесь произрастает свыше 100 различных видов деревьев и кустарников, в том числе и экзотические.
  • Бункер Сталина. Возможно посещение бункера Сталина — грандиозного инженерно-технического сооружения, аналогов которому нет в мире.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Обзорная экскурсия по Самаре
Обзорная экскурсия по Самаре
Обзорная экскурсия по Самаре
Обзорная экскурсия по Самаре
Обзорная экскурсия по Самаре
Обзорная экскурсия по Самаре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я — коренной житель этого города и профессиональный гид, уже 15 лет работаю в местном турагенстве. Провожу экскурсии по Самаре и области: пешеходные, автобусные и на личном автомобиле как для частных лиц, так и для организованных групп. Работаю с командой гидов — мы составляем и разрабатываем необычные, красивые и интересные маршруты. И каждый из нас может стать вашим гидом. Мы всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения и пожелания. До встречи в Самаре!
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86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Было очень интересно! И мне, взрослому человеку, и девочке-подростку. Узнали много вкусных фактов о Самаре, о там как передавали записочки учащиеся мужского и женского училища, о поиске Репиным образов бурлаков возле Волги и о многом другом... Буду знать, кого рекомендовать, если мои знакомые или ученики снова поедут в Самару)
6 февраля 2020
Спасибо Елене за обзорную экскурсию по Новой и Старой Самаре. Даже в непролазных снегах и под дождем экскурсия была насыщенной и интересной.
11 января 2020
Приезжали в Рождество в Самару из Пензы, заказали 3-часовую экскурсию с Еленой и Павлом! Экскурсия изумительна! Павел катал нас на машине по самым интересным и замечательным местам, рассказывая о давней купеческой Самаре, показывая и старинные особняки, и современные здания, и промышленные объекты. Были приятно удивлены, насколько Самара красивый и гостеприимный город. Очень увлекательные рассказы, с юмором и гордостью за свой город! Елена провела нас по бункеру Сталина, который очень всех впечатляет своей мощью и секретностью. Я надеюсь, что это не последний наш приезд в этот город, тем более нас заверили, что тематических экскурсий у Елены и Павла множество!
11 января 2020
Мы впервые были в Самаре. Находимся от экскурсии под впечатлением. Огромное спасибо Елене и Павлу
11 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия, интересно и содержательно. В машине было тепло и удобно.
6 декабря 2019
Огромная благодарность Елене за интереснейшую экскурсию и внимание к моему индивидуальному графику и интересам. Все было более, чем комфортно и я обязательно обращусь еще именно к Елене!) Спасибо большое!
3 декабря 2019
Не люблю писать много. Поэтому буду краткой, мне все понравилось.
25 ноября 2019
Очень хорошая экскурсия, удобно построен маршрут, мы попали в бункер Сталина, посмотрели на город с разных углов, в разных районах. Если бы мы гуляли сами, то не увидели бы и десятой части того, что нам показал гид..
Мы прекрасно провели время! Елена, спасибо вам большое!
4 ноября 2019
Огромное спасибо за великолепную позновательную экскурсию по Самаре! Я самарский житель и заказала экскурсию для своего друга , гостя Самары из Москвы! И с выбором ГИДа нам очень повезло.Павел отлично владеет материалом , информация преподнесена интересно, легко. На одном дыхании пролетели часы экскурсии. Я сама получила огромное удовольствие от полученой информации и мой гость узнал и посмотрел нашу Самару во всей ее красе! Огромное спасибо! Обращусь еще не раз за Вашими услугами!
21 октября 2019
Маршрут экскурсии должен быть чётким,конкретным.
Ещё 76 отзывов

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