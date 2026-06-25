86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О Ольга Выражаю свою благодарность Елене, проводившей обзорную экскурсию по Самаре. Мы получили много информации о городе, истории, важных событиях, известных личностях. Экскурсия была мобильной, передвигались на автомобиле, посмотрели все знаковые достопримечательности с интересными комментариями, узнали о жизни современного города. Экскурсия объемная и познавательная, нам очень понравилась. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Все было просто отлично! Экскурсовод Елена, все объясняла очень доступно и интересно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Мне очень понравилось. Профессионально , доступным языком понятно было даже дочери подростку. Всем советую заниматься с городом с этой экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Отличная экскурсия. Спасибо нашему замечательному гиду Елене. Понравилось все - эрудиция, грамотная речь, эмоциональное изложение, вежливость. Гости из Тюмени остались в восторге. Решили обязательно приехать в Самару еще раз летом и походить по всем этим местам пешком. Я, местный житель, открыла для себя много интересных мест, которые обязательно нужно посетить. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Егорова Спасибо за такую прекрасную экскурсию по городу Леночке. Очень грамотный, с душой гид, было очень интересно слушать её,много не знали о городе, расставаться не хотелось. Очень рекомендую такого специалиста и женщину с большой и доброй душой. +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет