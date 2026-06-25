86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время автомобильной обзорной экскурсии я познакомлю вас с историей и достопримечательностями города, раскрою красоту старой и современной Самары, расскажу о ее символах и брендах, известных во всей России еще со времен Советского Союза.
Описание экскурсии
- Старый город. Я проведу вас по улочкам старой Самары и расскажу, почему в начале XX века ее называли «Русским Чикаго» и «Новым Орлеаном». Покажу старинные здания, доставшиеся нам от предков: это и внушительные финансовые учреждения — банки, и богатые особняки купцов, и украшенный словно ажурным кружевом театр драмы — один из четырех государственных театров города, и здание Кирхи, строгий силуэт которой так органично вписался в ансамбль русского города, и взметнувшиеся в небо стрельчатые башни польского Костёла. Кирха — старейшая на Поволжье лютеранская церковь — наследие немцев Поволжья, историю которых я также обязательно вам расскажу.
- Жигулевский комбинат. Не проедем мимо знаменитого Жигулевского пивоваренного комбината — родины всем хорошо известного Жигули. Комбинат, кстати тоже, построен немцем — я расскажу, как так вышло.
- Главная улица. Побываем на главной улице города — Куйбышева, бывшей Дворянской, которую называют «архитектурной кунсткамерой под открытым небом» благодаря тому, что здесь представлены все возможные стили, я расскажу и покажу, какие именно. А также посетим одноименную главную площадь, и вы узнаете, как она связана с Книгой рекордов Гиннеса.
- Город-курорт. Самара — город не только промышленный, а, прежде всего, — курортный. Чтобы вы в этом убедились, мы обязательно проедем по нашей знаменитой самарской набережной — самой длинной набережной на Волге. Длина — 7 км, и на всем протяжении — бесплатные пляжи. Кроме того, это филиал самарского ботанического сада, потому что здесь произрастает свыше 100 различных видов деревьев и кустарников, в том числе и экзотические.
- Бункер Сталина. Узнаем, почему именно в Самаре (Куйбышеве) был построен бункер Сталина — грандиозное инженерно-техническое сооружение, аналогов которому нет в мире
Организационные детали
С вами буду я или гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3374 туристов
Я — коренной житель Самары и провожу экскурсии по городу и области: пешеходные, автобусные и на личном автомобиле как для частных лиц, так и для организованных групп. Работаю с командой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 338 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 25 июн 2026
Выражаю свою благодарность Елене, проводившей обзорную экскурсию по Самаре. Мы получили много информации о городе, истории, важных событиях, известных личностях. Экскурсия была мобильной, передвигались на автомобиле, посмотрели все знаковые достопримечательности с интересными комментариями, узнали о жизни современного города. Экскурсия объемная и познавательная, нам очень понравилась.
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Е
Дата посещения: 17 июл 2026
Все было просто отлично! Экскурсовод Елена, все объясняла очень доступно и интересно!
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Л
Дата посещения: 2 апр 2026
Мне очень понравилось. Профессионально , доступным языком понятно было даже дочери подростку. Всем советую заниматься с городом с этой экскурсии.
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Ю
Дата посещения: 12 мар 2026
Отличная экскурсия. Спасибо нашему замечательному гиду Елене. Понравилось все - эрудиция, грамотная речь, эмоциональное изложение, вежливость. Гости из Тюмени остались в восторге. Решили обязательно приехать в Самару еще раз летом и походить по всем этим местам пешком. Я, местный житель, открыла для себя много интересных мест, которые обязательно нужно посетить.
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Спасибо за такую прекрасную экскурсию по городу Леночке. Очень грамотный, с душой гид, было очень интересно слушать её,много не знали о городе, расставаться не хотелось. Очень рекомендую такого специалиста и женщину с большой и доброй душой.
+1
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Н
Дата посещения: 14 дек 2025
Экскурсия была очень интересная с учетом наших индивидуальных пожеланий . Спасибо большое за впечатления о прекрасном городе.
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