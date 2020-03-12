86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старый город. Я проведу вас по улочкам старой Самары и расскажу, почему в начале XX века ее называли «Русским Чикаго» и «Новым Орлеаном». Покажу старинные здания, доставшиеся нам от предков: это и внушительные финансовые учреждения — банки, и богатые особняки купцов, и украшенный словно ажурным кружевом театр драмы — один из четырех государственных театров города, и здание Кирхи, строгий силуэт которой так органично вписался в ансамбль русского города, и взметнувшиеся в небо стрельчатые башни польского Костёла. Кирха — старейшая на Поволжье лютеранская церковь — наследие немцев Поволжья, историю которых я также обязательно вам расскажу.
Жигулевский комбинат. Не проедем мимо знаменитого Жигулевского пивоваренного комбината — родины всем хорошо известного Жигули. Комбинат, кстати тоже, построен немцем — я расскажу, как так вышло.
Главная улица. Побываем на главной улице города — Куйбышева, бывшей Дворянской, которую называют «архитектурной кунсткамерой под открытым небом» благодаря тому, что здесь представлены все возможные стили, я расскажу и покажу, какие именно. А также посетим одноименную главную площадь, и вы узнаете, как она связана с Книгой рекордов Гиннеса.
Самара космическая. Увидим символ города — ракета-носитель «Союз». Я расскажу о расскажу о производстве в Самаре ракета-носителей, на которых стартовали российские и советские космонавты (в том числе и Гагарин).
Хай-тек. Посетим самый высокий ж/д вокзал в Европе, построенный в стиле хай-тек. Наверху здания находится смотровая, куда мы поднимемся, чтобы насладиться видом на город.
Город-курорт. Самара — город не только промышленный, а, прежде всего, — курортный. Чтобы вы в этом убедились, мы обязательно проедем по нашей знаменитой самарской набережной — самой длинной набережной на Волге. Длина — 7 км, и на всем протяжении — бесплатные пляжи. Кроме того, это филиал самарского ботанического сада, потому что здесь произрастает свыше 100 различных видов деревьев и кустарников, в том числе и экзотические.
Бункер Сталина. Возможно посещение бункера Сталина — грандиозного инженерно-технического сооружения, аналогов которому нет в мире.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я — коренной житель этого города и профессиональный гид, уже 15 лет работаю в местном турагенстве. Провожу экскурсии по Самаре и области: пешеходные, автобусные и на личном автомобиле как для частных лиц, так и для организованных групп. Работаю с командой гидов — мы составляем и разрабатываем необычные, красивые и интересные маршруты. И каждый из нас может стать вашим гидом. Мы всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения и пожелания. До встречи в Самаре!
Было очень интересно! И мне, взрослому человеку, и девочке-подростку. Узнали много вкусных фактов о Самаре, о там как передавали записочки учащиеся мужского и женского училища, о поиске Репиным образов бурлаков возле Волги и о многом другом... Буду знать, кого рекомендовать, если мои знакомые или ученики снова поедут в Самару)
Глеб
6 февраля 2020
Спасибо Елене за обзорную экскурсию по Новой и Старой Самаре. Даже в непролазных снегах и под дождем экскурсия была насыщенной и интересной.
Анна
11 января 2020
Приезжали в Рождество в Самару из Пензы, заказали 3-часовую экскурсию с Еленой и Павлом! Экскурсия изумительна! Павел катал нас на машине по самым интересным и замечательным местам, рассказывая о давней купеческой Самаре, показывая и старинные особняки, и современные здания, и промышленные объекты. Были приятно удивлены, насколько Самара красивый и гостеприимный город. Очень увлекательные рассказы, с юмором и гордостью за свой город! Елена провела нас по бункеру Сталина, который очень всех впечатляет своей мощью и секретностью. Я надеюсь, что это не последний наш приезд в этот город, тем более нас заверили, что тематических экскурсий у Елены и Павла множество!
Наталья
11 января 2020
Мы впервые были в Самаре. Находимся от экскурсии под впечатлением. Огромное спасибо Елене и Павлу
Севара
11 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия, интересно и содержательно. В машине было тепло и удобно.
Ирина
6 декабря 2019
Огромная благодарность Елене за интереснейшую экскурсию и внимание к моему индивидуальному графику и интересам. Все было более, чем комфортно и я обязательно обращусь еще именно к Елене!) Спасибо большое!
Вера
3 декабря 2019
Не люблю писать много. Поэтому буду краткой, мне все понравилось.
Елена
25 ноября 2019
Очень хорошая экскурсия, удобно построен маршрут, мы попали в бункер Сталина, посмотрели на город с разных углов, в разных районах. Если бы мы гуляли сами, то не увидели бы и десятой части того, что нам показал гид..
Мы прекрасно провели время! Елена, спасибо вам большое!
Юлия
4 ноября 2019
Огромное спасибо за великолепную позновательную экскурсию по Самаре! Я самарский житель и заказала экскурсию для своего друга , гостя Самары из Москвы! И с выбором ГИДа нам очень повезло.Павел отлично владеет материалом , информация преподнесена интересно, легко. На одном дыхании пролетели часы экскурсии. Я сама получила огромное удовольствие от полученой информации и мой гость узнал и посмотрел нашу Самару во всей ее красе! Огромное спасибо! Обращусь еще не раз за Вашими услугами!
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Я хочу познакомить вас с колоритом и красотой моей родной Самары. На прогулке по знаковым улицам, площадям и набережной чудесного портового города вы узнаете самое важное об основных этапах его истории. Так путь эволюции Самары от средневековой крепости до крупного экономического, научно-образовательного и культурного центра Поволжья сложится в понятную картину. Вы увидите город во всей красе и обязательно им очаруетесь!
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Самара — город с богатейшей историей, но лучше всего это ощущается не в центре города, а в его самобытных двориках, которые вот уже 150 лет не меняют первозданного вида. Предлагаем вам проникнуть за самарские фасады и рассмотреть настоящую жизнь города. Вы пройдете по колоритным обветшалым лестницам, заглянете в коммунальную квартиру, узнаете, какой была дореволюционная Самара и услышите курьезные истории местных жителей, добытые из городских архивов.
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Давайте прогуляемся по старым районам Самары, где деревянные домики с древнерусскими символами соседствуют с советской архитектурой. Вы побываете на парадных улицах города и услышите местные легенды в атмосферных двориках, пройдете тропами Шаляпина и Горького, увидите знаменитый Жигулевский пивоваренный завод и храмы нескольких конфессий. Самара откроется перед вами во всей красе: многокультурная, колоритная и душевная.
Погулять по историческому центру и полюбоваться купеческой застройкой 19-20 веков
На прогулке по бывшей Дворянской улице вы увидите, как менялась Самара на протяжении столетий. Я покажу причудливые здания в стиле модерн, неоготический костел, тайные дворики и памятник Буратино, а также поделюсь местными легендами!
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Эта экскурсия состоит из идеальных компонентов: архитектурных и современных памятников, исторической информации в нескучном оформлении, нюансов из нынешней жизни города. Я раскрою вам все грани Самары купеческой, революционной, космической, поделюсь фактами и легендами и сделаю первое знакомство незабываемым.