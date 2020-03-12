86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приезжали в Рождество в Самару из Пензы, заказали 3-часовую экскурсию с Еленой и Павлом! Экскурсия изумительна! Павел катал нас на машине по самым интересным и замечательным местам, рассказывая о давней купеческой Самаре, показывая и старинные особняки, и современные здания, и промышленные объекты. Были приятно удивлены, насколько Самара красивый и гостеприимный город. Очень увлекательные рассказы, с юмором и гордостью за свой город! Елена провела нас по бункеру Сталина, который очень всех впечатляет своей мощью и секретностью. Я надеюсь, что это не последний наш приезд в этот город, тем более нас заверили, что тематических экскурсий у Елены и Павла множество!