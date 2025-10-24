Экскурсия будет интересна не только гостям города, но и самарским жителям.
Вы побываете в бункере Сталина - бренд номер 1 Самары! Получите ответы на вопросы: Самарский Чапаев — оригинал или копия? 7-ая Симфония Шостаковича впервые прозвучала в Самаре?
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВместе с нами вы сможете открыть для себя настоящую душу Самары. Прогуляетесь по живописным местам, познакомитесь с историческими достопримечательностями и узнаете удивительные факты о этом прекрасном городе. Побываете в одной из главных достопримечательностей Самары - бункере Сталина. Важная информация: Оплата на месте
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Фрунзе д. 157
Завершение: Бункер Сталина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Оплата на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
