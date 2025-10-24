Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия будет интересна не только гостям города, но и самарским жителям.



Вы побываете в бункере Сталина - бренд номер 1 Самары! Получите ответы на вопросы: Самарский Чапаев — оригинал или копия? 7-ая Симфония Шостаковича впервые прозвучала в Самаре?

Описание экскурсии Вместе с нами вы сможете открыть для себя настоящую душу Самары. Прогуляетесь по живописным местам, познакомитесь с историческими достопримечательностями и узнаете удивительные факты о этом прекрасном городе. Побываете в одной из главных достопримечательностей Самары - бункере Сталина. Важная информация: Оплата на месте

