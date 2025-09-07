Ц Цветкова Благодарим нашего экскурсовода Викторию за интересный рассказ и приятную познавательную прогулку! Нам очень понравилось и содержание экскурсии, и организация. Легко записаться, легко оплатить, на все организационные вопросы быстро ответили. И по цене можно вполне позволить себе хоть каждые выходные гулять по городу с этими ребятами)

А Анна Очень понравилось как Виктория рассказывала - доступным и понятным языком. Много интересных фактов. Общительная, приятная. Экскурсия была на все 5 из 5. Нам с ребенком очень понравилось.

Н Наталья читать дальше уговаривать гида свернуть экскурсию из за того что у них могут простыть дети и гид пошла у них на поводу не довела нас до конечного пункта закончила на 15 минут раньше и т. п. я считаю если я заплатила деньги то должна получить услугу в полном объёме независимо от желания остальных и гид должна была не реагировать на подобные просьбы закончить пораньше и всё скомкать итак было заявлено всего 1.5 часа поэтому и снимаю одну звезду а так поставила бы 5 Понравилось всё сама гид подача информации но на улице начался сильный ливень который изначально стоял по прогнозу но я одна в группе оказалась к нему подготовленной с зонтом остальные стали

Ю Юлия Спасибо большое! Экскурсия понравилась!

Анна Очень приятная, приветливая гид Виктория, рассказала заинтересованно, интересно и четко.))

Ксения Благодарим экскурсовода Викторию. Очень живо и интересно рассказывала,готова была отвечать на вопросы. Сама экскурсия интересная,охватывает несколько достопримечательностей города. При спуске в бункер будьте готовы,что придется подниматься по лестнице обратно. Лифт вмещает не более 3 человек и имеет вероятность вообще не работать

Т Татьяна Хотелось бы поблагодарить организаторов за прекрасную экскурсию. Материал был подан гидом Викторией легко, ясно и со знанием дела. Большое спасибо.

А Александр Отличная экскурсия. Были семьей, все остались в восторге.

Л Людмила Экскурсия понравилась. Узнали много интересных фактов, ребёнок 10 лет был под впечатлением. Давно хотели посетить бункер. Спасибо за возможность провести выходные с пользой!

Е Елена Добрый день. Сегодня посетили с сыном (12 лет) экскурсию "Военный Куйбышев и бункер Сталина". Экскурсовод Виктория прекрасно провела экскурсию. Слушать было одно удовольствие, правильная речь без слов паразитов, на вопросы отвечала, маршрут продуман. Рекомендую экскурсию!

Denis Содержательная и интесная экскурсия по городу, с погружением в история времен ВОВ. Артему добавить все-таки эмоций (вдохновения) и немного подтянуть понимание заслуг и роль Кембриджской пятерки (вряд ли у непосвященных возникло понимание)

А Андрей Экскурсия супер, рекомендую!

М Мария читать дальше эмоционально он провёл нас по страницам прошлого нашей страны. Непростая тема, непростой маршрут, непростой объект. И всё - с блеском, на "пять с плюсом"! Это я вам, как учитель истории говорю! Были на экскурсии "Военный Куйбышев и бункер Сталина" с гидом Александром. Очень впечатлены. Во-первых тем, как "заражён" этой темой наш экскурсовод, сколько потрясающих историй он нам рассказал, насколько живо и

А Алексей Интересная экскурсия, узнал много нового о родном городе.

Спасибо экскурсоводу!