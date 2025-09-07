Самара была переименована в честь В. В. Куйбышева, сподвижника Сталина.
Именно город Куйбышев в 1941 году стал запасной столицей и центром эвакуации промышленных предприятий. Мы прогуляемся по страницам прошлого и вспомним это непростое время. Вы узнаете, какие бункеры существуют в Самаре. Услышите легенды, связанные с бункером Сталина, и раскроете его секреты.
Описание экскурсии
Бункер Сталина построили в 1942 году за 9 месяцев. Он был самым глубоким в мире — 37 метров — и мог выдержать прямое попадание мощнейших бомб того времени. До рассекречивания никто не знал о его существовании, даже сотрудники обкома.
Вы увидите:
- Площадь Куйбышева
- Театр оперы и балета
- Институт культуры
- Легендарный бункер Сталина
Вы узнаете:
- Почему Куйбышев оказался запасной столицей СССР
- Сколько всего бункеров в Самаре и в каком состоянии они находятся сейчас
- Какие технологии использовались при строительстве бункера
- Каким было устройство его вентиляции
- Был ли Сталин в бункере лично
Организационные детали
- Вход в бункер доступен для путешественников старше 5 лет
- Экскурсия в бункере длится около часа
- Билеты в бункер включены в стоимость экскурсии
- Вход на объект с крупногабаритными вещами (сумками, чемоданами) запрещён
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Самарского академического театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 6377 туристов
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. С 2013 года занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 135 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ц
Цветкова
7 сен 2025
Благодарим нашего экскурсовода Викторию за интересный рассказ и приятную познавательную прогулку! Нам очень понравилось и содержание экскурсии, и организация. Легко записаться, легко оплатить, на все организационные вопросы быстро ответили. И по цене можно вполне позволить себе хоть каждые выходные гулять по городу с этими ребятами)
Дата посещения: 7 сентября 2025
А
Анна
17 ноя 2025
Очень понравилось как Виктория рассказывала - доступным и понятным языком. Много интересных фактов. Общительная, приятная. Экскурсия была на все 5 из 5. Нам с ребенком очень понравилось.
Н
Наталья
9 ноя 2025
Понравилось всё сама гид подача информации но на улице начался сильный ливень который изначально стоял по прогнозу но я одна в группе оказалась к нему подготовленной с зонтом остальные стали
Ю
Юлия
8 ноя 2025
Спасибо большое! Экскурсия понравилась!
Анна
8 ноя 2025
Очень приятная, приветливая гид Виктория, рассказала заинтересованно, интересно и четко.))
Ксения
5 ноя 2025
Благодарим экскурсовода Викторию. Очень живо и интересно рассказывала,готова была отвечать на вопросы. Сама экскурсия интересная,охватывает несколько достопримечательностей города. При спуске в бункер будьте готовы,что придется подниматься по лестнице обратно. Лифт вмещает не более 3 человек и имеет вероятность вообще не работать
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Хотелось бы поблагодарить организаторов за прекрасную экскурсию. Материал был подан гидом Викторией легко, ясно и со знанием дела. Большое спасибо.
А
Александр
3 ноя 2025
Отличная экскурсия. Были семьей, все остались в восторге.
Л
Людмила
3 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Узнали много интересных фактов, ребёнок 10 лет был под впечатлением. Давно хотели посетить бункер. Спасибо за возможность провести выходные с пользой!
Е
Елена
2 ноя 2025
Добрый день. Сегодня посетили с сыном (12 лет) экскурсию "Военный Куйбышев и бункер Сталина". Экскурсовод Виктория прекрасно провела экскурсию. Слушать было одно удовольствие, правильная речь без слов паразитов, на вопросы отвечала, маршрут продуман. Рекомендую экскурсию!
Denis
1 ноя 2025
Содержательная и интесная экскурсия по городу, с погружением в история времен ВОВ. Артему добавить все-таки эмоций (вдохновения) и немного подтянуть понимание заслуг и роль Кембриджской пятерки (вряд ли у непосвященных возникло понимание)
А
Андрей
29 окт 2025
Экскурсия супер, рекомендую!
М
Мария
27 окт 2025
Были на экскурсии "Военный Куйбышев и бункер Сталина" с гидом Александром. Очень впечатлены. Во-первых тем, как "заражён" этой темой наш экскурсовод, сколько потрясающих историй он нам рассказал, насколько живо и
А
Алексей
27 окт 2025
Интересная экскурсия, узнал много нового о родном городе.
Спасибо экскурсоводу!
Светлана
27 окт 2025
Понравилась экскурсия в сопровождении экскурсовода Виктории. Сначала рассказали про Шостаковича - тема всё одна - Великая Отечественная. Потом через площадь Куйбышева к площади Чапаева и в сам бункер.
