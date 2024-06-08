Мы предлагаем вам отправиться на увлекательную прогулку по городской набережной Самары, в ходе которой вы сможете увидеть вдохновляющую панораму Волги, множество интересных достопримечательностей и знаковых мест и, конечно, сделать красивые фото на память.
Описание экскурсииЖивописные панорамы Волги Во время экскурсии по набережной вы сможете охватить взглядом великолепные речные панорамы. Увидеть стрелку Самары и Волги, с которой начиналось основание города, а также полюбоваться зелеными берегами и городской застройкой. Осмотр можно совместить с посещением речного вокзала, прогулкой по аллеям Струковского сада, отдыхом в культовом месте ценителей пива «Жигулевское» – баре «На дне». Скульптуры и памятники на набережной Вдоль всей Самарской набережной располагается множество фонтанов, памятников и скульптурных композиций. Одним из самых известных является монумент «Ладья», установленный в 1986 году к 400-летию города. Он представляет собой массивную стелу высотой 20 м, которая изображает плывущую по волнам парусную ладью. Уединение Иверского монастыря В рамках прогулки мы пройдемся до Иверского женского монастыря, основанного в середине XIX столетия. Его здания располагаются на крутом берегу Волги, который обильно засажен деревьями и цветниками. Вы сможете отдохнуть в тиши старой обители и полюбоваться ее оригинальной архитектурой. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самарская набережная
- Струковский сад
- Композиция «Бурлаки на Волге»
- Памятник юнгам 1943 - 1945 гг
- Памятник товарищу Сухову
- Памятник первому радиатору отопления
- Памятник Григорию Засекину
- Стела Ладья и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Галина великолепный экскурсовод, очень профессиональный! Получили много очень полезной информации. Открыли для себя Самару и испытали огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо большое!!! Галина, Вы лучшая!!!
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И
Все очень понравилось было классно, хочу еще приехать в Самару.
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