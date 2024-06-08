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Прогулка по Самарской набережной

Индивидуальная экскурсия по Самарской набережной
Мы предлагаем вам отправиться на увлекательную прогулку по городской набережной Самары, в ходе которой вы сможете увидеть вдохновляющую панораму Волги, множество интересных достопримечательностей и знаковых мест и, конечно, сделать красивые фото на память.
4.7
3 отзыва
Прогулка по Самарской набережной
Прогулка по Самарской набережной
Прогулка по Самарской набережной

Описание экскурсии

Живописные панорамы Волги Во время экскурсии по набережной вы сможете охватить взглядом великолепные речные панорамы. Увидеть стрелку Самары и Волги, с которой начиналось основание города, а также полюбоваться зелеными берегами и городской застройкой. Осмотр можно совместить с посещением речного вокзала, прогулкой по аллеям Струковского сада, отдыхом в культовом месте ценителей пива «Жигулевское» – баре «На дне». Скульптуры и памятники на набережной Вдоль всей Самарской набережной располагается множество фонтанов, памятников и скульптурных композиций. Одним из самых известных является монумент «Ладья», установленный в 1986 году к 400-летию города. Он представляет собой массивную стелу высотой 20 м, которая изображает плывущую по волнам парусную ладью. Уединение Иверского монастыря В рамках прогулки мы пройдемся до Иверского женского монастыря, основанного в середине XIX столетия. Его здания располагаются на крутом берегу Волги, который обильно засажен деревьями и цветниками. Вы сможете отдохнуть в тиши старой обители и полюбоваться ее оригинальной архитектурой. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самарская набережная
  • Струковский сад
  • Композиция «Бурлаки на Волге»
  • Памятник юнгам 1943 - 1945 гг
  • Памятник товарищу Сухову
  • Памятник первому радиатору отопления
  • Памятник Григорию Засекину
  • Стела Ладья и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
А
Галина великолепный экскурсовод, очень профессиональный! Получили много очень полезной информации. Открыли для себя Самару и испытали огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо большое!!! Галина, Вы лучшая!!!
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И
Все очень понравилось было классно, хочу еще приехать в Самару.
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