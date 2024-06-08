Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы предлагаем вам отправиться на увлекательную прогулку по городской набережной Самары, в ходе которой вы сможете увидеть вдохновляющую панораму Волги, множество интересных достопримечательностей и знаковых мест и, конечно, сделать красивые фото на память. 4.7 3 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Самаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6800 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 3 отзыва 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Живописные панорамы Волги Во время экскурсии по набережной вы сможете охватить взглядом великолепные речные панорамы. Увидеть стрелку Самары и Волги, с которой начиналось основание города, а также полюбоваться зелеными берегами и городской застройкой. Осмотр можно совместить с посещением речного вокзала, прогулкой по аллеям Струковского сада, отдыхом в культовом месте ценителей пива «Жигулевское» – баре «На дне». Скульптуры и памятники на набережной Вдоль всей Самарской набережной располагается множество фонтанов, памятников и скульптурных композиций. Одним из самых известных является монумент «Ладья», установленный в 1986 году к 400-летию города. Он представляет собой массивную стелу высотой 20 м, которая изображает плывущую по волнам парусную ладью. Уединение Иверского монастыря В рамках прогулки мы пройдемся до Иверского женского монастыря, основанного в середине XIX столетия. Его здания располагаются на крутом берегу Волги, который обильно засажен деревьями и цветниками. Вы сможете отдохнуть в тиши старой обители и полюбоваться ее оригинальной архитектурой. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Самарская набережная

Струковский сад

Композиция «Бурлаки на Волге»

Памятник юнгам 1943 - 1945 гг

Памятник товарищу Сухову

Памятник первому радиатору отопления

Памятник Григорию Засекину

Стела Ладья и др Что включено Экскурсионное обслуживание. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.