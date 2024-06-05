Экскурсии по набережной Самары

Найдено 12 экскурсий в категории «Набережная» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный микс по-самарски
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Популярное предложение
Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
«Проезжая вдоль набережной, растянувшейся на 5 километров, полюбуетесь живописными пейзажами»
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Полюбуетесь живописными парками, набережной и посетите самую большую площадь Европы»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Самара: прогулка вдоль Волги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
«На городской набережной очень много интересных монументов»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Самару
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
«Я расскажу о самой красивой набережной Волги и настоящей курортной зоне города»
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
249 отзывов
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
«Чтобы вы в этом убедились, мы обязательно проедем по нашей знаменитой самарской набережной — самой длинной набережной на Волге»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
«Набережная — самая красивая на Волге, протяжённость — 5 км»
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
«С помощью какого нестандартного «строительного материала» началось возведение набережной в конце 19 века»
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
«Самарские площади и дивная набережная»
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Прогулка по Самарской набережной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная прогулка по Самарской набережной с панорамами Волги
Откройте для себя красоту Самарской набережной, насладитесь великолепными видами Волги и историческими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
«Живописные панорамы Волги Во время экскурсии по набережной вы сможете охватить взглядом великолепные речные панорамы»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Поймать Самарский вайб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
«Прогулка по старой части Самарской набережной рядом с Речным вокзалом»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
«Прогуляемся по самой длинной набережной, по которой так приятно фланировать в погожий день»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
    Отличная экскурсия и маршрут, гид Александра все подробно рассказала, дети были увлечены несмотря на жару
  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Самару
    Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой
    читать дальше

    профессионал своего дела, милая внимательная экскурсовод с глубокими знаниями материала и большой любовью к Самаре. С ней было тепло и уютно, спасибо Татьяне! Самара- ты прекрасна!

  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Идеальный микс по-самарски
    Мы приехали в Самару компанией впервые, со мной были друзья, которые не любят экскурсии по разным причинам. Но после встречи
    читать дальше

    с Павлом они в корне изменили свое мнение и были в полном восторге! Павел очень любит свой родной город, рассказывает о таких интереснейших деталях, которые вряд ли можно самостоятельно вычитать, готовясь к поездке. Город оставил благодаря нашему прекрасному экскурсоводу самое приятное впечатление

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Идеальный микс по-самарски
    Спасибо Павлу за отлично проведенную экскурсию! Нам очень понравилось все: и Самара, и рассказ гида, и аккуратная манера вождения по
    читать дальше

    городу. Пешком мы бы столько объектов не увидели и не узнали бы. Действительно - идеальный микс! Всем рекомендую такой формат ознакомления с городом.

  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Добро пожаловать в Самару
    Спасибо огромное за экскурсию! Приятно слушать грамотную речь, интересный рассказ, и видеть знание, а главное заинтересованность гида. Она не просто проводит экскурсию для галочки, она любит и восхищается всем тем, что показывает, и о чем говорит.
  • А
    Антон
    22 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Спасибо. Проехали по городу, побывали во множестве локаций. Было очень интересно и легко. Информация проникла в наши головы легко и аккуратно разложилась по полочкам.
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Идеальный микс по-самарски
    Интересная экскурсия, огромное спасибо Павлу!
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
    читать дальше

    можно было остановиться, сделать фото. Очень повезло с погодой, поэтому город раскрылся во всей его красе. Очень рекомендуем эту экскурсию с Розой.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Идеальный микс по-самарски
  2. Знакомьтесь, Самара
  3. Самара: прогулка вдоль Волги
  4. Добро пожаловать в Самару
  5. Обзорная экскурсия по Самаре
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Набережная" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 857 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Самаре, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Самары. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам