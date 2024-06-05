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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма» Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции Начало: В районе речного вокзала «С помощью какого нестандартного «строительного материала» началось возведение набережной в конце 19 века» 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок» Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города Начало: В любой точке города «Самарские площади и дивная набережная» 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Увлекательная прогулка по Самарской набережной с панорамами Волги Откройте для себя красоту Самарской набережной, насладитесь великолепными видами Волги и историческими достопримечательностями Начало: По согласованию с гидом «Живописные панорамы Волги Во время экскурсии по набережной вы сможете охватить взглядом великолепные речные панорамы» Расписание: Ежедневно, по договоренности 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Поймать Самарский вайб Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске «Прогулка по старой части Самарской набережной рядом с Речным вокзалом» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.