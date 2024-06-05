1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
«Проезжая вдоль набережной, растянувшейся на 5 километров, полюбуетесь живописными пейзажами»
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Полюбуетесь живописными парками, набережной и посетите самую большую площадь Европы»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
«На городской набережной очень много интересных монументов»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
«Я расскажу о самой красивой набережной Волги и настоящей курортной зоне города»
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
«Чтобы вы в этом убедились, мы обязательно проедем по нашей знаменитой самарской набережной — самой длинной набережной на Волге»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
«Набережная — самая красивая на Волге, протяжённость — 5 км»
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
«С помощью какого нестандартного «строительного материала» началось возведение набережной в конце 19 века»
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
«Самарские площади и дивная набережная»
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная прогулка по Самарской набережной с панорамами Волги
Откройте для себя красоту Самарской набережной, насладитесь великолепными видами Волги и историческими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
«Живописные панорамы Волги Во время экскурсии по набережной вы сможете охватить взглядом великолепные речные панорамы»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
«Прогулка по старой части Самарской набережной рядом с Речным вокзалом»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
«Прогуляемся по самой длинной набережной, по которой так приятно фланировать в погожий день»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Отличная экскурсия и маршрут, гид Александра все подробно рассказала, дети были увлечены несмотря на жару
- ИИнна1 июня 2024Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
- ННадежда31 мая 2024За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно
- ААндрей31 мая 2024Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой
- ММарина31 мая 2024Мы приехали в Самару компанией впервые, со мной были друзья, которые не любят экскурсии по разным причинам. Но после встречи
- ГГалина27 мая 2024Спасибо Павлу за отлично проведенную экскурсию! Нам очень понравилось все: и Самара, и рассказ гида, и аккуратная манера вождения по
- ММарина24 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию! Приятно слушать грамотную речь, интересный рассказ, и видеть знание, а главное заинтересованность гида. Она не просто проводит экскурсию для галочки, она любит и восхищается всем тем, что показывает, и о чем говорит.
- ААнтон22 мая 2024Спасибо. Проехали по городу, побывали во множестве локаций. Было очень интересно и легко. Информация проникла в наши головы легко и аккуратно разложилась по полочкам.
- ММарина22 мая 2024Интересная экскурсия, огромное спасибо Павлу!
- ВВладимир21 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Набережная" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 857 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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