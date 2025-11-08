Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За три часа вы увидите ключевые достопримечательности Самары: от памятника Ленину до Волжской набережной. Прогулка по купеческим улочкам и современным площадям позволит почувствовать контрасты города.



Посетите музей Эльдара Рязанова и усадьбу Алексея Толстого, насладитесь панорамами Волги и Жигулёвских гор. Это идеальная возможность узнать больше о культурном наследии и истории Самары 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 📸 Великолепные фото на память

🏛️ Исторические и культурные открытия

🚶‍♂️ Удобное сочетание авто и пеших прогулок

🌉 Панорамы Волги и Жигулёвских гор

🎭 Уникальные архитектурные контрасты

Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-3 человека Как проходит Пешком 7400 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Памятник В.И. Ленину

Купеческие особняки

Лютеранская церковь

Самарская государственная филармония

Музей Эльдара Рязанова

Усадьба Алексея Толстого

Площадь Куйбышева

Площадь Чапаева

Сквер Пушкина

Площадь Славы

Волжская набережная

Памятник князю Григорию Засекину

Описание экскурсии Вы увидите: ‭• Памятник В. И. Ленину на Площади Революции Памятник открыт в 1927 году к 10-тилетию Великой Октябрьской революции, вместо памятника Александару II - освободителя. ‭• Купеческие особняки и Лютеранская церковь Гранд Отель на улице Дворянской, Лютеранская церковь и Отель Санремо, в котором в 1918 году проживал Ярослав Гашик. ‭• Самарская государственная филармония (бывший цирк-театр «Олимп») Здание 1907 года постройки архитектора П. В. Шаманского в 1974 году было закрыто на реконструкцию, а в 1979 году - полностью снесено. Современное здание филармонии было построено в 1988 году. ‭• Музей Эльдара Рязанова и усадьба Алексея Толстого В доме на Фрунзе вы увидите музей Эльдара Рязанова. Пройдя дялее - усадьбу А. Толстого. ‭• Площадь Куйбышева Самая большая площадь Европпы - 17,4 Га (сравнимо с 22 футбольными полями). ‭• Площадь Чапаева На которой находится акажемический театр драммы им. М. Горького, институт культуры, под которым находится бункер Сталина, памятник Чапаеву, а также жилой дом, в котором в эвакуацию проживали более 100 московских семей. ‭• Сквер Пушкина и смотровая площадка С которой открываются панорама Волги, Жигулёвских гор, Иверского женского монастыря, и создаёт идеальные условия для фото без дополнительного входного билета. ‭ ‭• Площадь Славы и Вечный огонь Мемориал в честь защитников Отечества и здание Правительства Самарской области на фасаде архитектурно дополняют атмосферу памяти и торжества духа, и памятник всем работникам авиационной и космической промышленности. ‭• Волжская набережная и памятник князю Григорию Засекину Памятник основателю крепости "Самарский городок", который символизирует начало истории города и дарит великолепные виды на Волгу. Темы экскурсии: - Раскроем архитектурные контрасты Самары: как купеческие особняки и усадьбы (Курлиных, Толстого) соседствуют с советским конструктивизмом и монументальными площадями. - Узнаете исторические загадки и факты: почему памятник Ленину "потерялся" на постаменте. - Поговорим о культурном наследии: места, связанные с Шаляпиным (Филармония), Рязановым (музей), и значение площадей (Революции, Куйбышева, Чапаева, Славы) в жизни города. - Полюбуемся Волжскими панорамами и их символами (Жигули, монастырь, пивзавод).

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину Завершение: Орловская набережная Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.