За три часа вы увидите ключевые достопримечательности Самары: от памятника Ленину до Волжской набережной. Прогулка по купеческим улочкам и современным площадям позволит почувствовать контрасты города.
Посетите музей Эльдара Рязанова и усадьбу Алексея Толстого, насладитесь панорамами Волги и Жигулёвских гор. Это идеальная возможность узнать больше о культурном наследии и истории Самары
Посетите музей Эльдара Рязанова и усадьбу Алексея Толстого, насладитесь панорамами Волги и Жигулёвских гор. Это идеальная возможность узнать больше о культурном наследии и истории Самары
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Великолепные фото на память
- 🏛️ Исторические и культурные открытия
- 🚶♂️ Удобное сочетание авто и пеших прогулок
- 🌉 Панорамы Волги и Жигулёвских гор
- 🎭 Уникальные архитектурные контрасты
Что можно увидеть
- Памятник В.И. Ленину
- Купеческие особняки
- Лютеранская церковь
- Самарская государственная филармония
- Музей Эльдара Рязанова
- Усадьба Алексея Толстого
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Сквер Пушкина
- Площадь Славы
- Волжская набережная
- Памятник князю Григорию Засекину
Описание экскурсииВы увидите: • Памятник В. И. Ленину на Площади Революции Памятник открыт в 1927 году к 10-тилетию Великой Октябрьской революции, вместо памятника Александару II - освободителя. • Купеческие особняки и Лютеранская церковь Гранд Отель на улице Дворянской, Лютеранская церковь и Отель Санремо, в котором в 1918 году проживал Ярослав Гашик. • Самарская государственная филармония (бывший цирк-театр «Олимп») Здание 1907 года постройки архитектора П. В. Шаманского в 1974 году было закрыто на реконструкцию, а в 1979 году - полностью снесено. Современное здание филармонии было построено в 1988 году. • Музей Эльдара Рязанова и усадьба Алексея Толстого В доме на Фрунзе вы увидите музей Эльдара Рязанова. Пройдя дялее - усадьбу А. Толстого. • Площадь Куйбышева Самая большая площадь Европпы - 17,4 Га (сравнимо с 22 футбольными полями). • Площадь Чапаева На которой находится акажемический театр драммы им. М. Горького, институт культуры, под которым находится бункер Сталина, памятник Чапаеву, а также жилой дом, в котором в эвакуацию проживали более 100 московских семей. • Сквер Пушкина и смотровая площадка С которой открываются панорама Волги, Жигулёвских гор, Иверского женского монастыря, и создаёт идеальные условия для фото без дополнительного входного билета. • Площадь Славы и Вечный огонь Мемориал в честь защитников Отечества и здание Правительства Самарской области на фасаде архитектурно дополняют атмосферу памяти и торжества духа, и памятник всем работникам авиационной и космической промышленности. • Волжская набережная и памятник князю Григорию Засекину Памятник основателю крепости "Самарский городок", который символизирует начало истории города и дарит великолепные виды на Волгу. Темы экскурсии: - Раскроем архитектурные контрасты Самары: как купеческие особняки и усадьбы (Курлиных, Толстого) соседствуют с советским конструктивизмом и монументальными площадями. - Узнаете исторические загадки и факты: почему памятник Ленину "потерялся" на постаменте. - Поговорим о культурном наследии: места, связанные с Шаляпиным (Филармония), Рязановым (музей), и значение площадей (Революции, Куйбышева, Чапаева, Славы) в жизни города. - Полюбуемся Волжскими панорамами и их символами (Жигули, монастырь, пивзавод).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завершение: Орловская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
8 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась!спасибо Вячеславу за подробный рассказ о городе Самара!
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии из Самары
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеОбзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
22 ноя в 13:00
29 ноя в 13:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары
Откройте для себя уникальные уголки Самары, где история встречается с современностью. Прогулка по улицам, полным легенд и культурных достопримечательностей
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.