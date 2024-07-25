3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Самаре: от архитектуры до культурных символов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, пройдитесь по историческим местам и узнайте множество интересных фактов о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия по Самаре
За 2,5 часа погрузитесь в уникальный мир Самары: от исторических загадок до современных достижений
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
15 авг в 13:00
16 сен в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная прогулка по Самарской набережной с панорамами Волги
Откройте для себя красоту Самарской набережной, насладитесь великолепными видами Волги и историческими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра25 июля 2024Замечательная экскурсия по Самаре! Рекомендуем для интересного знакомства с городом🥰 2,5 часа на машине по основным историческим достопримечательностям! Спасибо Павлу, очень рады, что выбрали его в качестве гида по Самаре!
- ИИван17 июля 2024Все очень понравилось было классно, хочу еще приехать в Самару.
- ААлександр8 июня 2024Галина великолепный экскурсовод, очень профессиональный! Получили много очень полезной информации. Открыли для себя Самару и испытали огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо большое!!! Галина, Вы лучшая!!!
- ММария10 мая 2024Спасибо!!!!
- ССтанислав10 декабря 2023Огромное спасибо гиду Марине Васильевне. Безумно хорошо провели время. Очень информативно и все по делу. Много фактов об истории объектов и бывших собственников или жильцов. Рекомендую…. Время пролетело не заметно
- ИИгорь2 ноября 2023Отличный мастерский рассказ, продуманный маршрут! Дмитрий владеет красноречием, спокойно ведет машину, отвечает на вопросы. Нам очень понравилась Самара, сделали для себя открытия о некоторых исторических фактах, известных нам! Огромное спасибо!
- ААджелика29 октября 2023Очень интересная, увлекательная экскурсия. Благодаря грамотного рассказу Павла я узнала очень много интересных фактов из истории города. Рекомендую. Время я провела с пользой и удовольствием.
- ООльга25 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод построила экскурсию согласно нашей просьбе. Рассказ о Самаре был очень интересный.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Жигулевский пивоваренный завод»
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