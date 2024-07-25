А Александра Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия Замечательная экскурсия по Самаре! Рекомендуем для интересного знакомства с городом🥰 2,5 часа на машине по основным историческим достопримечательностям! Спасибо Павлу, очень рады, что выбрали его в качестве гида по Самаре!

И Иван Прогулка по Самарской набережной Все очень понравилось было классно, хочу еще приехать в Самару.

А Александр Прогулка по Самарской набережной Галина великолепный экскурсовод, очень профессиональный! Получили много очень полезной информации. Открыли для себя Самару и испытали огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо большое!!! Галина, Вы лучшая!!!

М Мария Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста Спасибо!!!!

С Станислав Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста Огромное спасибо гиду Марине Васильевне. Безумно хорошо провели время. Очень информативно и все по делу. Много фактов об истории объектов и бывших собственников или жильцов. Рекомендую…. Время пролетело не заметно

И Игорь Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия Отличный мастерский рассказ, продуманный маршрут! Дмитрий владеет красноречием, спокойно ведет машину, отвечает на вопросы. Нам очень понравилась Самара, сделали для себя открытия о некоторых исторических фактах, известных нам! Огромное спасибо!

А Аджелика Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия Очень интересная, увлекательная экскурсия. Благодаря грамотного рассказу Павла я узнала очень много интересных фактов из истории города. Рекомендую. Время я провела с пользой и удовольствием.