Жигулевский пивоваренный завод – экскурсии в Самаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Жигулевский пивоваренный завод» в Самаре, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
19 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Самаре: от архитектуры до культурных символов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, пройдитесь по историческим местам и узнайте множество интересных фактов о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
53 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия по Самаре
За 2,5 часа погрузитесь в уникальный мир Самары: от исторических загадок до современных достижений
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
15 авг в 13:00
16 сен в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
На поезде
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по Самарской набережной
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная прогулка по Самарской набережной с панорамами Волги
Откройте для себя красоту Самарской набережной, насладитесь великолепными видами Волги и историческими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Жигулевский пивоваренный завод»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
  2. Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
  3. Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
  4. Прогулка по Самарской набережной
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Особняк Курлиных
  9. Площадь Славы
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Жигулевский пивоваренный завод" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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