Что вас ожидает

Волга — это навсегда

Вы увидите стрелку Волги и Самары — место, откуда начался город 🏙️. Раскроете историю 📖 военно-сторожевой крепости, рассмотрите часовню Святого Алексия и памятник его ученику Сергию Радонежскому. Полюбуетесь знаменитыми Жигулевскими воротами, расшифруете происхождение слова «Жигули» и услышите легенду о Сокольих горах ⛰️. Кроме того, я покажу речной вокзал, причальную стенку порта, привокзальную площадь и аллею Соловецких юнг.

Необычное соседство: Синяя птица, бурлаки и Жигулевский пивзавод

На городской набережной очень много интересных монументов. Вы увидите памятник Бурлакам в виде копии картины Репина, арт-объект Синяя птица, единственный в Европе памятник Батарее и отлитую из бронзы фигуру первого самарского воеводы на коне. А еще я покажу вам Иверскую обитель, Жигулевский пивзавод и старейшую ГЭС на Волге. Расскажу историю 📖 Самарской Луки и поясню, почему наш город 🏙️ называют Поволжской Швейцарией.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.