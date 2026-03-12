Самарская набережная очарует вас своими живописными видами и множеством уникальных достопримечательностей.



Во время индивидуальной экскурсии вы можете увидеть Синюю птицу, конную статую воеводы и часовню Святого Алексия. Также посетите Жигулевский пивзавод, построенный в 19 веке. Узнайте, какое отношение к городу имеют известные личности: Пикуль, Репин и красноармеец Сухов. Прогулка вдоль Волги раскроет перед вами богатую историю Самары

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки вдоль Волги в Самаре - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться видами набережной и историческими местами. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, когда уже не так жарко, но всё ещё приятно для прогулок. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и необходимость тёплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.