Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Самарская набережная очарует вас своими живописными видами и множеством уникальных достопримечательностей.
Во время индивидуальной экскурсии вы можете увидеть Синюю птицу, конную статую воеводы и часовню Святого Алексия. Также посетите Жигулевский пивзавод, построенный в 19 веке. Узнайте, какое отношение к городу имеют известные личности: Пикуль, Репин и красноармеец Сухов. Прогулка вдоль Волги раскроет перед вами богатую историю Самары
Лучшее время для прогулки вдоль Волги в Самаре - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться видами набережной и историческими местами. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, когда уже не так жарко, но всё ещё приятно для прогулок. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и необходимость тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Синяя птица
Конная статуя воеводы
Часовня Святого Алексия
Жигулевский пивзавод
Памятник Бурлакам
Иверская обитель
ГЭС на Волге
Аллея Соловецких юнг
Речной вокзал
Описание экскурсии
Волга — это навсегда
Вы увидите стрелку Волги и Самары — место, откуда начался город. Раскроете историю военно-сторожевой крепости, рассмотрите часовню Святого Алексия и памятник его ученику Сергию Радонежскому. Полюбуетесь знаменитыми Жигулевскими воротами, расшифруете происхождение слова «Жигули» и услышите легенду о Сокольих горах. Кроме того, я покажу речной вокзал, причальную стенку порта, привокзальную площадь и аллею Соловецких юнг.
Необычное соседство: Синяя птица, бурлаки и Жигулевский пивзавод
На городской набережной очень много интересных монументов. Вы увидите памятник Бурлакам в виде копии картины Репина, арт-объект Синяя птица, единственный в Европе памятник Батарее и отлитую из бронзы фигуру первого самарского воеводы на коне. А еще я покажу вам Иверскую обитель, Жигулевский пивзавод и старейшую ГЭС на Волге. Расскажу историю Самарской Луки и поясню, почему наш город называют Поволжской Швейцарией.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4787 туристов
Я профессиональный гид по Самаре и её обширным окрестностям. С микрофоном не расстаюсь, страшно сказать, несколько десятков лет. Люблю ходить нехожеными тропами: часто мои экскурсии напоминают журналистское расследование. С нетерпением жду нашей встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
1
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Прекрасная Натали! Вообще я не ошиблась с выбором гида для нас. Было мало времени на город, приехали на соревнования по капоэйре. Но! Натали раскрасила наш вояж яркими красками! Обожаю такую читать дальшеуменьшить
подачу от гидов: яркие акценты, интересные факты, нет 100500 дат и фамилий. Всё по делу, в точку! Много всего запомнили, домой приехали и на перебой папе рассказали. Искренняя рекомендация! Ещё раз обязательно вернемся в Самару летом, и снова встретимся с Натали! Благодарим 🙏🔥♥️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Большое спасибо Натали за замечательную экскурсию по набережной Самары! Экскурсия получилась очень интересной, живой и насыщенной. Натали прекрасно знает историю города, умеет увлекательно рассказывать и обращает внимание на множество интересных читать дальшеуменьшить
деталей, которые сам никогда бы не заметил. Время пролетело незаметно, маршрут был отлично продуман, а атмосфера — легкой и дружелюбной. После экскурсии на Самару смотришь совершенно другими глазами. Искренне рекомендую Натали всем, кто хочет не просто прогуляться по набережной, а узнать город глубже и получить настоящее удовольствие от экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Наталья- отличный гид, за несколько часов смогла нас влюбить в Самару. Показала очень интересные места и рассказала от них. по пути в маршрут добавили бункер Сталина, который не был запланирован, не жалеем. Мы вместе здорово провели время. Наталья, спасибо вам большое)))
Вам был полезен этот отзыв?
Вячеслав
Натали, благодарим Вас за фейерическую, насыщенную, уникальную, познавательную, позитивную, юмористическую экскурсию, заряжающую позитивной энергией, уникальными знаниями и эксклюзивными открытиями!!! Благодарим от всей души!!!
Натали
Ответ организатора:
СПАСИБО, КОЛЛЕГА! Рада нашей встрече… мне тоже было очень хорошо и комфортно с вами. Благодарю за отклик быстрый, слова теплые. Как же здорово - когда люди - на одной волне… один культурный код. Возвращайтесь! Буду ждать…
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Борис
Спасибо Натали за интересную и познавательную экскурсию!
Натали
Ответ организатора:
Благодарю! Обратная связь для гида- очень важна… Хороших вам дней и новых увлекательных путешествий! Возвращайтесь… С уважением… Натали.
Вам был полезен этот отзыв?
Елизавета
Экскурсия соответствует заявленному. Это была наша вторая экскурсия с Натали. Но как будто чуть затянутая.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии на «Самара: прогулка вдоль Волги»