Самара: прогулка вдоль Волги

Пройти по самой длинной волжской набережной и услышать историю ее знаковых мест

Натали
Натали – Гид из Самары
Самарская набережная покорит вас не только идиллическими пейзажами, но и множеством интересных достопримечательностей 🏛️.

Вы увидите Синюю птицу, конную статую воеводы, часовню Святого Алексия и построенный в 19 веке Жигулевский пивзавод.

Я расшифрую название города, поделюсь его богатой историей 📖 и расскажу, какое отношение к нему имели Пикуль, Репин и красноармеец Сухов.
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
Самара: прогулка вдоль Волги
Самара: прогулка вдоль Волги

Что вас ожидает

Волга — это навсегда
Вы увидите стрелку Волги и Самары — место, откуда начался город 🏙️. Раскроете историю 📖 военно-сторожевой крепости, рассмотрите часовню Святого Алексия и памятник его ученику Сергию Радонежскому. Полюбуетесь знаменитыми Жигулевскими воротами, расшифруете происхождение слова «Жигули» и услышите легенду о Сокольих горах ⛰️. Кроме того, я покажу речной вокзал, причальную стенку порта, привокзальную площадь и аллею Соловецких юнг.

Необычное соседство: Синяя птица, бурлаки и Жигулевский пивзавод
На городской набережной очень много интересных монументов. Вы увидите памятник Бурлакам в виде копии картины Репина, арт-объект Синяя птица, единственный в Европе памятник Батарее и отлитую из бронзы фигуру первого самарского воеводы на коне. А еще я покажу вам Иверскую обитель, Жигулевский пивзавод и старейшую ГЭС на Волге. Расскажу историю 📖 Самарской Луки и поясню, почему наш город 🏙️ называют Поволжской Швейцарией.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в районе Речного вокзала
Самара: прогулка вдоль Волги
Самара: прогулка вдоль Волги
Самара: прогулка вдоль Волги
Самара: прогулка вдоль Волги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Натали
Натали
Я Натали, профессиональный гид по Самаре и ее обширным окрестностям. С микрофоном не расстаюсь, страшно сказать, несколько десятков лет. Люблю ходить нехожеными тропами: часто мои экскурсии напоминают журналистское расследование. С нетерпением жду нашей встречи!
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