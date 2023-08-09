Волга — наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Приглашаю и вас приобщиться к этой городской традиции. Я покажу вам все знаковые места по пути, поделюсь их историей, самарскими байками, особенностями архитектурных ансамблей и увлекательными сюжетами о знаменитых людях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите часовню небесного покровителя Самары — святителя Алексия, предсказавшего процветание города за два века до его появления. Заглянете в парк и узнаете, какие императоры и литераторы гуляли по его аллеям. Рассмотрите фотогеничную белоснежную Ладью, здание речного вокзала и «дома грузчиков». А также Иверский монастырь и знаменитый пивзавод, старинную электростанцию и площадь Славы. Я расскажу:

С помощью какого нестандартного «строительного материала» началось возведение набережной в конце 19 века

Какую «дань» заплатил Волге художник Репин и почему товарищ Сухов шёл именно в Самару

Как выглядело одно из первых советских кафе города

Какой арт-объект горожане приняли «в штыки», а какой помогает помириться ссорящимся

Как волжский закат может стать соавтором художественного фильма

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.