Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»

Погулять по самой длинной и красивой набережной страны в компании профессионального гида

4.9
6 отзывов
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Волга — наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Приглашаю и вас приобщиться к этой городской традиции.

Я покажу вам все знаковые места по пути, поделюсь их историей, самарскими байками, особенностями архитектурных ансамблей и увлекательными сюжетами о знаменитых людях.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите часовню небесного покровителя Самары — святителя Алексия, предсказавшего процветание города за два века до его появления. Заглянете в парк и узнаете, какие императоры и литераторы гуляли по его аллеям. Рассмотрите фотогеничную белоснежную Ладью, здание речного вокзала и «дома грузчиков». А также Иверский монастырь и знаменитый пивзавод, старинную электростанцию и площадь Славы. Я расскажу:

  • С помощью какого нестандартного «строительного материала» началось возведение набережной в конце 19 века
  • Какую «дань» заплатил Волге художник Репин и почему товарищ Сухов шёл именно в Самару
  • Как выглядело одно из первых советских кафе города
  • Какой арт-объект горожане приняли «в штыки», а какой помогает помириться ссорящимся
  • Как волжский закат может стать соавтором художественного фильма

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
9 авг 2023
Была в Самаре, можно сказать, проездом, хотелось получше познакомиться с этим прекрасным городом, в чем мне очень помогла Алла) у Аллы получилось создать доброжелательную и непринужденную обстановку, видно, что она любит свой родной город и старается передать это чувство гостям, в общем, спасибо)
А
24 июля 2023
Алла великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Экскурсия пролетает как один миг, на одном дыхании. Вынесли для себя много интересного об этом прекрасном городе. Могу с уверенностью рекомендовать Аллу в качестве гида. Получили ответы на все интересующие вопросы и просто комфортно и легко провели время. Спасибо огромное!!! 👍👍👍
А
22 июля 2023
Великолепная прогулка с интересным человеком.
Ольга
17 июля 2023
Давно не была на экскурсии, уже успела забыть, как же это круто, когда кто-то другой планирует маршрут, рассказывает истории и погружает в давние времена.
Много раз была на Самарской набережной, тем не менее не погружалась в её прошлое, не обращала внимание, что каждый дом - это отдельная история. Спасибо большое, что заново открыли для меня Самару!
Алла доступно рассказывает об архитектурных деталях, делиться описанием современников того или иного события, легко погружает в эпоху, отвечает на все вопросы.
Давно не была на экскурсии, уже успела забыть, как же это круто, когда кто-то другой планируетДавно не была на экскурсии, уже успела забыть, как же это круто, когда кто-то другой планируетДавно не была на экскурсии, уже успела забыть, как же это круто, когда кто-то другой планирует
Tatiana
16 июля 2023
Экскурсия мне понравилась, Алла интересно рассказывает, знает многое об истории города, о зданиях и о людях, здесь живших. Охотно отвечает на вопросы.

Берите удобную обувь, ходить придётся много. По пути достаточно мест, где можно купить воды, попасть в туалет.

Начинается прогулка у речного вокзала, удобно для прибывающих по реке.
Экскурсия мне понравилась, Алла интересно рассказывает, знает многое об истории города, о зданиях и о людях, здесь живших. Охотно отвечает на вопросы.Экскурсия мне понравилась, Алла интересно рассказывает, знает многое об истории города, о зданиях и о людях, здесь живших. Охотно отвечает на вопросы.Экскурсия мне понравилась, Алла интересно рассказывает, знает многое об истории города, о зданиях и о людях, здесь живших. Охотно отвечает на вопросы.Экскурсия мне понравилась, Алла интересно рассказывает, знает многое об истории города, о зданиях и о людях, здесь живших. Охотно отвечает на вопросы.
Лариса
8 июля 2023
Я всегда беру индивидуальные экскурсии.
Очень интересная экскурсия и познавательная.
Минус в том, что я не учла погоду. Было очень жарко.
Для экскурсии в жару необходимо заранее купить воду! Можно с собой взять зонт от солнца.
Кроссовки-обязательно!
А в общем и целом я довольна
Я всегда беру индивидуальные экскурсии.Я всегда беру индивидуальные экскурсии.Я всегда беру индивидуальные экскурсии.Я всегда беру индивидуальные экскурсии.Я всегда беру индивидуальные экскурсии.

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