Погулять по самой длинной и красивой набережной страны в компании профессионального гида
Волга — наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Приглашаю и вас приобщиться к этой городской традиции.
Я покажу вам все знаковые места по пути, поделюсь их историей, самарскими байками, особенностями архитектурных ансамблей и увлекательными сюжетами о знаменитых людях.
Я покажу вам все знаковые места по пути, поделюсь их историей, самарскими байками, особенностями архитектурных ансамблей и увлекательными сюжетами о знаменитых людях.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите часовню небесного покровителя Самары — святителя Алексия, предсказавшего процветание города за два века до его появления. Заглянете в парк и узнаете, какие императоры и литераторы гуляли по его аллеям. Рассмотрите фотогеничную белоснежную Ладью, здание речного вокзала и «дома грузчиков». А также Иверский монастырь и знаменитый пивзавод, старинную электростанцию и площадь Славы. Я расскажу:
- С помощью какого нестандартного «строительного материала» началось возведение набережной в конце 19 века
- Какую «дань» заплатил Волге художник Репин и почему товарищ Сухов шёл именно в Самару
- Как выглядело одно из первых советских кафе города
- Какой арт-объект горожане приняли «в штыки», а какой помогает помириться ссорящимся
- Как волжский закат может стать соавтором художественного фильма
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе речного вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
9 авг 2023
Была в Самаре, можно сказать, проездом, хотелось получше познакомиться с этим прекрасным городом, в чем мне очень помогла Алла) у Аллы получилось создать доброжелательную и непринужденную обстановку, видно, что она любит свой родной город и старается передать это чувство гостям, в общем, спасибо)
А
Андрей
24 июля 2023
Алла великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Экскурсия пролетает как один миг, на одном дыхании. Вынесли для себя много интересного об этом прекрасном городе. Могу с уверенностью рекомендовать Аллу в качестве гида. Получили ответы на все интересующие вопросы и просто комфортно и легко провели время. Спасибо огромное!!! 👍👍👍
А
Александр
22 июля 2023
Великолепная прогулка с интересным человеком.
Ольга
17 июля 2023
Давно не была на экскурсии, уже успела забыть, как же это круто, когда кто-то другой планирует маршрут, рассказывает истории и погружает в давние времена.
Много раз была на Самарской набережной, тем не менее не погружалась в её прошлое, не обращала внимание, что каждый дом - это отдельная история. Спасибо большое, что заново открыли для меня Самару!
Алла доступно рассказывает об архитектурных деталях, делиться описанием современников того или иного события, легко погружает в эпоху, отвечает на все вопросы.
Много раз была на Самарской набережной, тем не менее не погружалась в её прошлое, не обращала внимание, что каждый дом - это отдельная история. Спасибо большое, что заново открыли для меня Самару!
Алла доступно рассказывает об архитектурных деталях, делиться описанием современников того или иного события, легко погружает в эпоху, отвечает на все вопросы.
Tatiana
16 июля 2023
Экскурсия мне понравилась, Алла интересно рассказывает, знает многое об истории города, о зданиях и о людях, здесь живших. Охотно отвечает на вопросы.
Берите удобную обувь, ходить придётся много. По пути достаточно мест, где можно купить воды, попасть в туалет.
Начинается прогулка у речного вокзала, удобно для прибывающих по реке.
Берите удобную обувь, ходить придётся много. По пути достаточно мест, где можно купить воды, попасть в туалет.
Начинается прогулка у речного вокзала, удобно для прибывающих по реке.
Лариса
8 июля 2023
Я всегда беру индивидуальные экскурсии.
Очень интересная экскурсия и познавательная.
Минус в том, что я не учла погоду. Было очень жарко.
Для экскурсии в жару необходимо заранее купить воду! Можно с собой взять зонт от солнца.
Кроссовки-обязательно!
А в общем и целом я довольна
Очень интересная экскурсия и познавательная.
Минус в том, что я не учла погоду. Было очень жарко.
Для экскурсии в жару необходимо заранее купить воду! Можно с собой взять зонт от солнца.
Кроссовки-обязательно!
А в общем и целом я довольна
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