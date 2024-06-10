Вы познакомитесь с районом, который считался самым криминальным в Самаре в дореволюционное время. Перенесётесь в город 19 века с кривыми домишками, которые прилепились к склону крутого оврага, без водопровода и канализации. Прогуляетесь сквозь заброшки и трущобы, а я расскажу, почему обитавших тут хулиганов называли горчишниками и чем именно они промышляли.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Район Запанской находится буквально в двух шагах от суперсовременного железнодорожного вокзала, но кажется, что время там остановилось ещё сотню лет назад! Заброшки и трущобы с уличными туалетами над ручьём (прямо как в каком-то Средневековье!) соседствуют здесь с некогда престижным учебным заведением и храмом с самым большим колоколом Самарской епархии.

На прогулке мимо колоритных домиков и зарослей травы вы узнаете:

Каким был район Запанской до революции

Где жили горчишники и за что они получили своё прозвище

Какие трагические события помнит здешняя водонапорная башня

Где жил революционер, в честь которого названо локомотивное депо

Почему местные называют вокзал концом Льва Толстого

И многое другое!