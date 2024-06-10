Вы познакомитесь с районом, который считался самым криминальным в Самаре в дореволюционное время.
Перенесётесь в город 19 века с кривыми домишками, которые прилепились к склону крутого оврага, без водопровода и канализации.
Прогуляетесь сквозь заброшки и трущобы, а я расскажу, почему обитавших тут хулиганов называли горчишниками и чем именно они промышляли.
Перенесётесь в город 19 века с кривыми домишками, которые прилепились к склону крутого оврага, без водопровода и канализации.
Прогуляетесь сквозь заброшки и трущобы, а я расскажу, почему обитавших тут хулиганов называли горчишниками и чем именно они промышляли.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Район Запанской находится буквально в двух шагах от суперсовременного железнодорожного вокзала, но кажется, что время там остановилось ещё сотню лет назад! Заброшки и трущобы с уличными туалетами над ручьём (прямо как в каком-то Средневековье!) соседствуют здесь с некогда престижным учебным заведением и храмом с самым большим колоколом Самарской епархии.
На прогулке мимо колоритных домиков и зарослей травы вы узнаете:
- Каким был район Запанской до революции
- Где жили горчишники и за что они получили своё прозвище
- Какие трагические события помнит здешняя водонапорная башня
- Где жил революционер, в честь которого названо локомотивное депо
- Почему местные называют вокзал концом Льва Толстого
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 62 туристов
С 2016 года я провожу экскурсии по Самаре и области. Самаре очень повезло с географическим расположением: здесь есть и могучая красавица Волга, и Жигулёвские горы, и каменные лабиринты Рачейского бора, и многокилометровые Сокские штольни… В самой же Самаре мне больше всего нравятся старые улочки с их уютными двориками, в глубине которых порой можно отыскать что-то совершенно неожиданное! До встречи!Задать вопрос
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